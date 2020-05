Star Wars: i migliori fumetti su Darth Vader

Darth Vader è sicuramente il personaggio più iconico dell'universo di Star Wars. Fin dalla sua prima apparizione, nel 1977, ha impersonificato il male nella galassia di George Lucas. Purtroppo, però, la potenza di Vader è soltanto abbozzata e mai vista nel pieno della sua forma. Ma non c'è da preoccuparsi. Il meglio di sé lo ha sicuramente dato nei fumetti, canonici e Legends, nell'arco di più di quarant'anni. Ma quali sono i sei migliori fumetti sul Signore oscuro dei Sith? Per celebrare insieme lo Star Wars Day, il 4 maggio, abbiamo deciso di omaggiare il Sith più iconico di sempre in questa nostra classifica.



"Vader colpito" di Aaron e Gillen

Vader colpito è il primo crossover dell'universo a fumetti di Star Wars dall'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney. In questo particolare evento, formato da sei numeri e pubblicato in un unico albo da Panini in Italia, Darth Vader rimane solo e isolato su un pianeta, circondato dall'intera Alleanza Ribelle, o quasi. La particolarità di questo crossover sta nel fatto che, per la prima volta, in questo nuovo universo canonico, Darth Vader dimostra tutta la sua enorme potenza.

Non solo l'Allenza Ribelle non riesce a catturare il protagonista ma, anzi, viene quasi sbaragliata da un unico avversario. La dimostrazione evidente che quella che abbiamo visto nei film non è altro che una minima parte della potenza di Darth Vader stesso.



"Darth Vader" di Soule e Camuncoli

Questa, più che un unico fumetto, è una vera e propria serie di altissima qualità (qui il nostro articolo su Darth Vader Macchina Imperiale). Ambientata subito dopo Episodio III, Darth Vader vede l'ascesa del fu Anakin Skywalker nei ranghi imperiali. Per prima cosa, la missione è di recuperare una spada laser, visto che quella di Vader è stata presa da Obi-Wan in seguito agli eventi di Episodio III.

A seguire, ci si sposta sulla caccia ai Jedi, all'addestramento dei membri dell'Inquisitorio imperiale, già visti sia nel videogioco Jedi Fallen Order che in Rebels, e, soprattutto si arriva alla costruzione dell'enorme castello visto in Rogue One. La serie è disponibile sia in volumi Panini, quattro in totale, che in un volume Mondadori che ne raccoglie solo alcuni numeri.



Dart Fener e il pianto delle ombre di Siedell e Guzman

Purtroppo, fare una classifica solo basata sui fumetti canonici non è semplice. Più che altro, non ce ne sono abbastanza su Vader. Quindi si torna a un fumetto Legends, da cui si nota anche che nel titolo c'è la denominazione Fener e non Vader.

Pubblicato sia nella collana Legends distribuita in edicola con Gazzetta che in un volume 100% Panini Comics di Panini, questo volume racconta la storia di un soldato clone, abbandonato durante le omonime guerre, che cova rancore verso i Jedi, e che avverte l'esistenza di un grande guerriero: Darth Vader. Così facendo, l'ex clone si arruola nell'esercito imperiale per arrivare, un giorno, a servire proprio il Signore oscuro dei Sith.



"Dart Fener e lo Squadrone Perduto" di Leonardi e Blackman

Come avrete potuto capire dal titolo, anche in questo caso si tratta di un fumetto Legends. Ancora una volta, si tratta quasi di un'avventura in solitaria di Vader stesso. Ambientato prima degli eventi de Una nuova speranza, ne Lo squadrone perduto il Signore oscuro dei Sith deve partecipare a una missione di salvataggio nella Nebulosa Fantasma.

È alla ricerca di una forza imperiale scomparsa con alla guida il figlio di uno dei suoi rivali più accaniti all'interno dell'Impero stesso: il Gran Moff Tarkin.Anche in questo caso, il volume è sia recuperabile nella collana Legends uscita in edicola con Gazzetta che in volume 100% Panini Comics di Panini.



"Nove assassini per Dart Fener" di Siedell

Ambientato 19 anni prima degli eventi di Una nuova speranza, Nove assassini per Dart Fener segue le vicissitudini di un assassino che tenta di uccidere proprio il Signore Oscuro dei Sith. Un misterioso committente vuole la testa di Fener e, per farlo, non bada a spese.

Dopo aver ingaggiato ben otto assassini, tutti sconfitti proprio dal numero due dell'Impero, questo "cliente" decide di assumere un nuovo sicario nel disperato tentativo di far fuori Fener una volta per tutte. Il volume è disponibile solo nella collana Legends uscita con Gazzetta in edicola.



"Dart Fener e la Prigione Fantasma" di Blackman

Ambientato pochissimi mesi dopo gli eventi de La vendetta dei Sith, Dart Fener e la prigione fantasma è, probabilmente, il più bello tra i volumi che vi abbiamo proposto, sia per la storia in sé che per i disegni e i colori incredibili di Agustin Alessio.

In seguito a un attentato che ha lasciato Palpatine sull'orlo della morte, Fener deve fare i conti con il tentato colpo di Stato da parte di alti ufficiali dell'Impero.

Ma per farlo avrà bisogno di scoprire alcuni segreti dell'Ordine dei Jedi e localizzare la Prigione Fantasma, centro di detenzione di massima sicurezza gestito dai Jedi stessi e sconosciuto praticamente a tutti se non ai membri più importanti dell'Ordine. Anche qui, il volume è disponibile solo nella collana Legends uscita con Gazzetta in edicola.