Lo stile visivo di City Hunter Angel Dust è perfetto per i fan

Nella recensione di City Hunter The Movie: Angel Dust, che sarà al cinema solo il 19, 20 e 21 febbraio grazie ad Anime Factory e Plaion Pictures, abbiamo scritto di un film desideroso di coniugare gli elementi di un'operazione nostalgia con una vitale apertura alle nuove leve, a un conseguente ammodernamento che passa attraverso precise scelte di ambientazione e di animazione. Uno spirito conservatore ibridato da un impulso rinnovatore necessario per infondere nuova linfa all'anime, che perde un po' della sua aria vintage, della sua atmosfera anni ‘80 come componente distintiva, ma si rifà portandosene dietro il mood in una contemporaneità ipertecnologica e restando riconoscente a uno stile iconico e sempreverde.



Il realismo di Tsukasa Hojo

Per City Hunter The Movie: Angel Dust, Sunrise torna ad affidare il character design a Kumiko Takahashi (già responsabile dei disegni del lungometraggio precedente, Private Eyes), affiancandole Seigo Kitazawa (key animator di Suzume) e riassegnandole il compito di svecchiare senza snaturare, di assorbire la lezione della storica character-designer della serie Sachiko Kamimura e di rimanere fedele allo stile di Tsukasa Hojo.

Negli anni della pubblicazione di City Hunter sulle pagine di Shonen Jump lo stile di Hojo è già un gioiello da preservare. Dopo il successo di Occhi di Gatto (pubblicato ancora da Shueisha), il mangaka perfeziona il suo tratto valorizzandone l'eleganza e la raffinatezza, aumenta l'attenzione sulla sinuosità dei corpi, spinge sulla pulizia e la precisione di cui aveva dato prova con il manga sulle sorelle Kisugi. Non è un caso se dal suo mentorato nasca un mostro del realismo come Takehiko Inoue (autore di Slam Dunk, Real e Vagabond tra gli altri): Tsukasa Hojo è forse il più occidentale dei fumettisti giapponesi del periodo, fautore di un disegno tendenzialmente realistico che aderisce alla perfezione alle esigenze di un poliziesco profondamente debitore dei film americani in stile Miami Vice, dell'estetica dell'Ispettore Callaghan.



Il tratto di Hojo è tanto quadrato quanto poliedrico, capace di adattarsi a situazioni da noir puro, a una comicità spesso resa con il ricorso al super deformed, a un erotismo latente che restituisce con silhouette armoniose e sinuose, con corpi aggraziati e proporzionati. Tutto poi all'interno di una cornice che punta sempre a rendere i protagonisti avvolti da un'aria trendy impagabile, vestiti con abiti sempre alla moda, che gridano anni ‘80, che confermano la grande applicazione nella cura dei dettagli, dei drappeggi, delle curve, delle grinze; che rimarcano, poi, un peculiare gusto per il bello, dichiarato ad ogni copertina, ad ogni pagina, ad ogni vignetta.



L'iconico Ryo Saeba nella Shinjuku 2.0.

City Hunter The Movie: Angel Dust segue l'esempio di Private Eyes e catapulta Ryo Saeba e compagni all'interno di un'ambientazione contemporanea che guarda al futuristico. Al tempo stesso ne modifica in parte la magica atmosfera in cui era immersa l'opera ma cercando di mantenerne l'essenza attraverso il riutilizzo della memorabile colonna sonora (aggiungendo nuove canzoni che ne riprendono le vibes) e il mantenimento di un character design che vede nel vestiario anacronistico dei protagonisti (per Ryo giacca azzurra, t-shirt rossa con maniche arrotolate e pantalone nero nel rispetto del suo rigido dress code personale) un elemento straniante ma nostalgico quanto le loro pettinature.

Uno stile rétro che proprio il citato Private Eyes aveva in qualche modo cercato di superare ma che torna prepotentemente in un film che ha la chiara intenzione di essere omaggio prima che finestra sul futuro. City Hunter allora si popola di armature alla G. I. Joe ma mette ancora il proprio protagonista al volante dell'Austin Mini Cooper di sempre, riempie i cieli di droni ultratecnologici ma equipaggia Ryo con la 357 Magnum a cui i fan sono affezionati. Insomma, tutto cambia intorno ai city hunters, ma nonostante la rivoluzione si ha l'impressione che gli sweepers agiscano ancora sotto lo stesso cielo costellato da luci artificiali, coperto dai grattaceli di una Shinjuku che nella sua versione notturna trascende il tempo e ci ricongiunge con gli anni ‘80 al ritmo di Get Wild.



A rimanere invariato anche dopo 35 anni è, insomma, l'aspetto dei personaggi noti, ibernati e reinseriti in un ingranaggio lucente che ha sostituito quello a rischio ossidazione. Modificare le sembianze di Ryo, Kaori, Umibozu, Miki avrebbe sicuramente contribuito ad assicurare una maggiore omogeneità visiva ma avrebbe privato i personaggi della loro caratterizzazione estetica e rischiato di tradire una fedeltà al materiale d'origine, che in un'operazione che possiede i connotati di un sequel-epilogo per la serie animata diventa necessaria per promuovere la continuità. Se ci si rifà agli sfondi, alla collocazione geografica e temporale, City Hunter The Movie: Angel Dust non appare lontano da un vero e proprio soft-reboot, ma guardando ai protagonisti si ritrovano ancora le stesse figure ormai impresse nell'immaginario collettivo, ammantate da un'aura impenetrabile ed eterna conferitagli dall'inclusione di City Hunter nelle serie di culto, immortali.

City Hunter: Angel Dust si riconosce comunque figlio del proprio tempo anche quando implementa le nuove tecnologie d'animazione, aumentando a dismisura i dettagli ambientali e migliorando la risoluzione, bilanciando la resa cromatica allontanandosi un po' dalla palette pastello e desaturando leggermente i colori. Ancora integrando una CGI che mai si fa posticcia o troppo evidente, che si fa presente soprattutto nelle scene d'azione, che viene utilizzata per la realizzazione di veicoli e velivoli, per renderne fluido il movimento, per coadiuvare un'animazione 2D che fa il suo dovere nei momenti più concitati e che drizza le antenne quando deve rappresentare un duello che sia nel corpo a corpo che ingaggiato a distanza risulta coinvolgente, che fa estrema attenzione a non depotenziare il pathos della resa dei conti tra Ryo Saeba e il nemico di turno. Un confronto che, vi ricordiamo, si rinnoverà dal 19 al 21 febbraio solo al cinema.