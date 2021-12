Studio Ghibli, da Toei all'animazione russa: le influenze di Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki è senza mezzi termini uno dei maggiori registi viventi, annoverato tra gli autori più influenti di sempre nel campo dei disegni animati. Come ogni cineasta di rilievo, ha saputo attingere elementi da una vasta gamma di artisti facendoli propri e reinterpretandoli, nel corso della sua carriera pluridecennale, in funzione di un mondo e di un linguaggio personali.

La sua poetica si è forgiata da un'amalgama di influenze di vario genere, tra classici della letteratura occidentale, registi nipponici, fumettisti e molto altro: dal Dio dei manga, Osamu Tezuka, a Paul Grimault (Le Roi et l'Oiseau), passando per Jean Giraud (Moebius), Lewis Carroll e Mark Twain.



Tracciare i punti cardinali dei suoi autori di riferimento è un'impresa decisamente troppo complessa per un solo articolo, soprattutto considerando i diversi momenti della produzione miyazakiana. Il sensei ha infatti attraversato praticamente ogni fase della storia dell'animazione giapponese moderna fino a oggi, pur mantenendo nel tempo diversi elementi chiave immediatamente riconducibili al suo stile. In questa sede, vogliamo proporre una breve lista di cinque film che hanno avuto un impatto significativo nella vita del regista.



La Leggenda del Serpente Bianco

La Leggenda del Serpente Bianco (Hakujaden, in originale) è un film che ci riporta indietro alla fine degli anni '50, alle porte di una Toei Animation molto diversa da quella che conosciamo oggi. All'epoca era sotto la direzione di

Hiroshi Okawa, che inseguiva il successo americano con l'ambizione dichiarata di rendere l'azienda il corrispettivo nipponico della Disney. Si tratta di un film coraggioso sotto ogni punto di vista sia per gli ingenti costi produttivi (40 milioni di yen) sia per il modello di storia raccontato, volutamente distante, nella ricerca del sentimentalismo e del melodramma, dalle icone che avevano dominato la scena animata fino al primo dopoguerra, come Momotaro, Tora-chan e Norakuro. Vi parteciparono alcuni tra gli animatori più bravi dell'epoca, in particolare Yasuji Mori e Akira Daikuhara, che si occuparono di istruire le giovani leve come Otsuka Yasuo e Rintaro, manifestando insieme un gran desiderio di sperimentazione e pulsione creativa, frenati, tuttavia, da una suddivisione del lavoro poco efficiente. La pellicola di Taiji Yabushita segnò fondamentalmente l'inizio di una nuova era per l'animazione giapponese, consacrandola in via definitiva alla produzione industriale.



Il suo successo, al di là di freddi ragionamenti di contestualizzazione, generò una grande attrattiva per molti ragazzi talentuosi come il nostro Miyazaki, che ricorda con imbarazzo di quando all'ultimo anno di liceo si innamorò della protagonista del film. Per quanto a posteriori ne abbia spesso riconosciuto i limiti, soprattutto in confronto alle grandi produzioni americane, russe e francesi, resta indubbio l'importanza di quella fascinazione giovanile che lo spinse, ormai perdutamente innamorato del disegno animato, a entrare a lavorare alla Toei pochi anni dopo.



Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione de La Leggenda del Serpente Bianco.



La Regina Delle Nevi

Se nei confronti di Hakujaden possiamo parlare di una suggestione, per quanto fondamentale, giovanile e ridimensionata negli anni, uno dei più importanti punti di riferimento di Hayao Miyazaki è il capolavoro di Lev Atamanov, La Regina Delle Nevi. Si tratta di uno splendido film in tecnica tradizionale realizzato nell'Unione Sovietica di fine anni '50, cui parteciparono, come nel caso del film Toei, artisti destinati a plasmare il futuro dell'animazione nel loro paese, quali Fyodor Khitruk e Leonid Shvartsman. Il risultato è un prodotto tecnicamente sorprendente tutt'oggi, dalle ambientazioni incantevoli e dall'encomiabile virtuosismo cromatico.

L'adattamento dell'omonima favola di Hans Christian Andersen non è solo uno dei film animati più influenti di sempre, ma ebbe il ruolo cruciale di ravvivare l'amore per l'animazione di Miyazaki, che nei suoi primi anni alla Toei, contrariato dalla tipologia di film cui lavorava, andava coltivando soltanto nausea e disillusione. In più di un'occasione ha affermato di aver deciso di non abbandonare la carriera grazie alla visione di questo film, convinto che l'animazione fosse il miglior modo per esprimere i sentimenti delle persone.



Tracce de La Regina Delle Nevi riecheggiano nella filmografia di Miyazaki in molteplici forme, in particolare nella caratterizzazione delle sue eroine che riprendono alla lontana alcuni elementi di Gerda - la giovane protagonista, partita per salvare il suo amico d'infanzia dalle grinfie della regina - soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto di armonia con il mondo naturale e con gli animali, con i quali è in grado di instaurare una comunicazione concreta - caratteristica onnipresente nelle opere di Miyazaki, anche nella produzione pre-Ghibli, basti pensare a Conan Il Ragazzo Del Futuro. Molti studiosi rintracciano alcuni parallelismi caratteriali ed estetici anche tra la regina e Lady Eboshi di Principessa Mononoke.



Vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Conan Il Ragazzo Del Futuro per approfondire un'opera seminale tra le più importanti di Miyazaki.



Il Pianeta Selvaggio

Nel caso della pellicola di René Laloux siamo davanti a qualcosa di molto diverso rispetto alle due che abbiamo affrontato in precedenza, il primo film della lista che potremmo definire in termini molto generali come "intellettuale".

Si tratta di un lungometraggio d'animazione francese realizzato in cut-out animation (animazioni con i fogli di carta ritagliati), tecnica che consente al disegnatore Roland Topor di lavorare a matita su tonalità pastello insolite per l'estetica dell'epoca.

Il film affronta il tema dello specismo, mostrando una situazione di rovesciamento in cui l'essere umano (Om) si trova in una condizione di sottomissione: I draag, forme di vita umanoidi all'apice dell'evoluzione, non vedono gli umani come creature intelligenti e li hanno ridotti al rango di animali domestici. Le possibili letture sono molteplici e, oltre a un chiaro messaggio ecologista, viene discussa la relazione tra civiltà e barbarie. Il rapporto di Hayao Miyazaki con Il Pianeta Selvaggio è particolare in quanto non si tratta di un film che ha particolarmente amato in senso stretto, pur avendone elogiato la qualità tecnica, ma che afferma di aver trovato interessante per le riflessioni che ne sono scaturite riguardo l'assenza di valore artistico nel proprio lavoro.



In uno scritto del 1981 ‘Thoughts on Fantastic Planet' Miyazaki afferma: "non disdegno la letteratura popolare o i film creati per le masse, ma ho la sensazione che stiamo producendo (riferito a sé stesso e ai suoi vicini colleghi) solo opere conformi a una formula già consolidata". Non si tratta dunque di uno dei suoi film preferiti, ma è significativa la frustrazione che descrive di aver provato proprio a pochi anni dalla svolta epocale con Nausicaä e la successiva nascita dello Studio Ghibli.



Vivere/ Ikiru

Akira Kurosawa non ha bisogno di presentazioni e non stupirà nessuno trovare uno dei suoi capolavori all'interno di questa lista. Non è solo uno dei maestri imprescindibili della settima arte, ma di fatto colui che portò il cinema giapponese agli occhi del pubblico occidentale negli anni ‘50. Pur non avendo mai lavorato insieme, tra i due registi vi era reciproco riconoscimento e rispetto.



Nell'aprile del 1993, quando Kurosawa aveva appena concluso il suo ultimo film, Miyazaki era andato a trovarlo nella sua casa vacanze, dove hanno discusso a lungo di cinema e argomenti affini. La profonda ammirazione di quest'ultimo nei confronti del maestro più anziano si coglie molto facilmente nell'andamento della loro conversazione, e nell'imbarazzo dimostrato ad ogni piccolo complimento ricevuto.



In un'intervista avvenuta a pochi giorni di distanza, egli dirà inoltre:" Mi sono sentito come se stessi parlando con il mio patrigno. I miei capelli sono già diventati bianchi e dove lavoro sono io il vecchiaccio, ma di fronte a Kurosawa era come se io fossi solo un bambino, e cosa può fare un bambino? Alla fine, ho ascoltato attentamente... credo abbia capito quanto fossi nervoso, ed è stato così gentile da mettermi a mio agio".



Tra i vari argomenti di discussione toccati, è interessante notare il fatto che si siano soffermati a parlare dell'era Muromachi e di alcune caratteristiche della stessa che spesso vengono percepite in maniera erronea, in quanto pochi anni

più tardi vedrà la luce il fantasy storico Principessa Mononoke, ambientato proprio in quell'epoca. Ad ogni modo, sebbene i film in costume di Kurosawa siano forse i più iconici - basti pensare ad esempio a I Sette Samurai, Rashomon, Ran - il conflitto interiore dell'impiegato comunale Kanji Watanabe, nel suo ultimo disperato tentativo di dare un senso alla propria esistenza dopo la diagnosi di un tumore allo stomaco, è probabilmente uno dei preferiti di Miyazaki. Vivere è un classico senza tempo e come poche altre opere riesce a tradurre in immagini il dramma della condizione umana, ed è proprio il potere evocativo del cinema di Kurosawa, sublimato in alcune inquadrature immortali, ad averlo impressionato indelebilmente. In particolare, gli è rimasta impressa l'iconica inquadratura nell'ufficio di Watanabe, dove il protagonista appare sommerso da pile di documenti: "Appena ho visto quella scena, ho capito che Ikiru (Vivere) era un film da vedere con profondo rispetto. Guardandolo, ho realizzato di aver incontrato un film davvero speciale, quel genere di opera che raramente un regista realizza nella sua carriera".



L'uomo Che Piantava Gli Alberi

Straordinario film diretto da Frédéric Back che gli valse il secondo Premio Oscar al miglior corto d'animazione (e un totale di circa 40 riconoscimenti), basato sul racconto omonimo di Jean Giono. I suoi lavori principali sono riconosciuti universalmente come classici dell'animazione e l'inconfondibile stile di disegno dal tratto post-impressionista, dalle forme labili e talvolta essenziali, è oggetto di numerosi studi di settore.

Il celebre regista canadese, apprezzato da pubblico e critica di tutto il mondo, è noto per l'impegno ambientalista e animalista, riversato all'interno delle sue opere che sono piena espressione della visione del mondo del loro creatore, e mirano a sensibilizzare il pubblico con un forte messaggio ecologista. Già da queste premesse è facile trovare alcune similitudini con la poetica dello Studio Ghibli (al di là delle specifiche differenze tra autori) e infatti entrambi i registi fondatori ammiravano molto il lavoro di Back. Miyazaki racconta di quando alla proiezione di Crac! (uno dei film più celebri di Back) sia lui che Takahata sono rimasti senza parole per la bellezza del corto: "è stato uno shock per entrambi. Mentre ci trascinavamo verso casa dopo il film, mi ricordo di aver detto a Takahata 'immagino che siamo dei falliti, non credi?' ".



Discutendo de L'Uomo Che Piantava Gli Alberi, nel commento all'edizione home video giapponese del 1988, ne parla in termini ancora più lusinghieri, descrivendolo come un'opera stilisticamente perfino più compiuta e perfetta, il coronamento ideale di quanto aveva realizzato in Crac! "Dal mio punto di vista, non ha (la tecnica) bisogno di essere sviluppata ulteriormente, qui ha raggiunto la sua quintessenza. Se Back realizzasse un altro lavoro in questo modo, non farebbe altro che ripetersi".