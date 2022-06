The Deer King - Il Re dei Cervi: chi è Masashi Ando, il regista del film

Dopo il viaggio alla scoperta dello studio Production I.G e l'approfondimento delle analogie tra The Deer King e lo Studio Ghibli, è arrivato il momento di parlare del vero artefice della magia della pellicola che debutterà il 27 giugno 2022 nelle sale cinematografiche italiane: Masashi Ando. Un nome che a molti di voi non dirà nulla, ma che farà subito drizzare le antenne a qualunque appassionato di animazione giapponese. Stiamo parlando infatti di un artista di enorme talento che ha dato un contributo fondamentale a questo settore negli ultimi trent'anni, ricoprendo ruoli importanti in produzioni di enorme successo come Principessa Mononoke, La Città Incantata e Your Name.



Ripercorriamo la carriera dell'animatore che ha appena fatto il suo debutto alla regia (in coppia con Masayuki Miyaji) proprio con The Deer King, pellicola che rende omaggio alle produzioni ghibliane raccogliendone l'eredità, e che consolida la posizione di Ando nel firmamento dell'animazione nipponica.

Sotto il segno di Miyazaki

Masashi Ando nasce a Hiroshima il 17 gennaio 1969. Come la quasi totalità degli artisti della sua generazione che avrebbero intrapreso una carriera nel mondo dell'animazione, anche Ando rimane stregato dai lavori di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli negli anni '80.



In particolare, viene letteralmente folgorato dal manga Nausicaa della Valle del Vento (e dal relativo lungometraggio), tanto da arrivare a pubblicare illustrazioni incentrate sulle avventure dell'indimenticabile eroina miyazakiana e su Il Castello nel Cielo all'interno della nota rivista Animage. Nel 1990, mentre frequenta il Nihon University College of Art, Masashi Ando partecipa a un bando di reclutamento presso lo Studio Ghibli e viene assunto. Il suo debutto arriva nel 1991 come assistente animatore in Pioggia di Ricordi di Isao Takahata, e a partire da quel momento partecipa in quasi tutte le successive produzioni dello studio (come Porco Rosso e Pom Poko). Il suo talento, affinatosi con l'esperienza, viene finalmente riconosciuto e nel 1994 viene scelto da Hayao Miyazaki in persona per il ruolo di direttore delle animazioni del futuro capolavoro Principessa Mononoke, un traguardo impressionante se consideriamo che all'epoca Ando aveva appena 25 anni.



Sotto la guida del regista, il giovane animatore dà un contributo fondamentale alla realizzazione del film, che non si limita solamente all'aspetto più tecnico. Pur trovandosi alle dirette dipendenze del suo idolo, Masashi Ando non viene mai schiacciato dalla personalità forte e ingombrante di Miyazaki, il quale anzi accoglie con grande rispetto e ammirazione alcuni suggerimenti dell'artista che avrebbero migliorato la resa visiva e narrativa di alcune sequenze chiave. Il risultato è uno dei film più belli che l'animazione mondiale abbia mai conosciuto, un vero e proprio kolossal di immensa portata che chiunque (appassionato o meno) dovrebbe vedere almeno una volta nella vita.

Il passaggio a freelance

Ormai un pilastro dello studio, Masashi Ando viene chiamato a ricoprire lo stesso ruolo nell'ancor più acclamato La Città Incantata (2001), tuttora l'unica pellicola giapponese ad aver vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione. Durante la lavorazione del film, tuttavia, Ando si accorge di essere sempre più limitato nelle sue velleità creative a causa della visione imposta dai due padri fondatori.



In particolare, stando al materiale in nostro possesso, Ando era intenzionato a proporre in modo abbastanza diverso i personaggi di Chihiro (la protagonista) e Lin, salvo poi dover cedere alle scelte finali di Miyazaki. Per questo motivo, al termine dei lavori, l'animatore decide di lasciare lo Studio Ghibli per lavorare come freelance.



La sua fama lo porta a collaborare con Satoshi Kon, sempre nel ruolo di direttore delle animazioni, in lungometraggi come l'indimenticabile capolavoro Tokyo Godfathers e Paprika e nell'anime televisivo Paranoia Agent. Di questa collaborazione Ando avrebbe elogiato la grande flessibilità e libertà creativa concessagli dal regista, ma sfortunatamente il sodalizio è destinato a interrompersi a causa della prematura morte di Kon nel 2010.



Non si tratta del primo lutto a cui Ando ha dovuto assistere nel corso della sua carriera, in quanto nel 1998 era già stato testimone della prematura scomparsa di Yoshifumi Kondo (regista de I Sospiri del mio Cuore), da lui molto ammirato. Nel 2011 Masashi Ando lavora con Hiroyuki Okiura nel sottovalutato film Una lettera per Momo, come animation director e character designer, e l'anno successivo fa parte dello staff del controverso Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, terzo capitolo della tetralogia del Rebuild.



Nel 2013, il destino avrebbe architettato il suo ritorno nello Studio Ghibli come collaboratore per l'addio alle scene di Isao Takahata con La Storia della Principessa Splendente, e come animatore e character designer in Quando c'era Marnie, uscito l'anno successivo per la regia di Hiromasa Yonebayashi.



Non è un caso che questa "riconciliazione" avvenga proprio nel 2013. In quell'anno infatti Hayao Miyazaki annuncia il suo ritiro con l'uscita di Si Alza il Vento (salvo poi cambiare idea tre anni più tardi), e lo stesso Ando ha confessato di aver accettato di tornare a lavorare con lo Studio Ghibli proprio perché Miyazaki non era coinvolto in alcun modo. Un'ulteriore testimonianza della rottura definitiva dell'artista con il suo maestro spirituale.

Your Name e nuovi orizzonti

Nel 2016 Ando prende parte a un progetto che, oltre a cambiare totalmente la percezione dell'animazione giapponese nel mondo, avrebbe dato vita a un netto cambiamento nel modo di fare cinema in questo settore nel periodo post-Ghibli: Your Name, l'ultima fatica (all'epoca) del regista Makoto Shinkai.



Nel film che ha sfondato ogni record, Masashi Ando partecipa ancora una volta in qualità di character designer e direttore delle animazioni, lasciando un'impronta ben visibile in quello che rappresenta ancora oggi uno degli spettacoli visivi più impressionanti della moderna animazione. Se siete rimasti stregati dalla storia d'amore tra Taki e Mitsuha e incantati dagli incredibili panorami (sia reali che fantastici) del lungometraggio, dovete ringraziare anche lo stesso Ando, che non solo mette al servizio di Shinkai e dello studio CoMix Wave Films la sua grande esperienza come animatore, ma dà vita a un vero e proprio "accumulo di talenti" portando con sé - anche solo per la sua fama - numerosi artisti dalle doti indiscutibili, molti dei quali provenienti proprio da quello Studio Ghibli che aveva sospeso la propria attività due anni prima. Insomma, Your Name è stato un vero e proprio miracolo produttivo, prima ancora che sotto il profilo degli incassi e del successo internazionale.



Arriviamo ai giorni nostri. Dopo un periodo di pausa lungo qualche anno, dettato con buona probabilità anche dalle conseguenze della situazione pandemica, Masashi Ando firma il suo debutto alla regia con The Deer King - Il Re dei Cervi, adattamento dell'omonimo romanzo di successo della scrittrice Nahoko Uehashi. Annunciato nel 2018, il film ha avuto una lavorazione travagliata: previsto originariamente per il 18 settembre 2020, è stato rimandato per due volte arrivando nelle sale giapponesi il 4 febbraio 2022, mentre il debutto assoluto è avvenuto il 14 giugno 2021 al Festival Internazionale del Film di Animazione di Annecy.



Realizzato presso lo studio Production I.G e co-diretto con Masayuki Miyaji, The Deer King è il banco di prova definitivo per Masashi Ando, un artista che negli anni ha dimostrato di sapersi adattare a differenti ambienti e contesti, mettendo ogni volta a disposizione la sua grande maestria, e che adesso è pronto a fare il grande passo al timone del suo primo lungometraggio.



Assisteremo dunque alla nascita di una nuova stella nell'attuale firmamento dei registi d'animazione giapponesi? Non resta che aspettare lunedì 27 giugno 2022, quando il film sarà disponibile nelle sale italiane come evento speciale grazie ad Anime Factory, per poterlo scoprire.