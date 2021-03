The Falcon and The Winter Soldier, i migliori fumetti su Sam Wilson e Bucky

The Falcon and The Winter Soldier è sicuramente uno dei prodotti d'intrattenimento più discussi sul web del momento (se vi interessa, potete recuperare la recensione del primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier) e, dopo aver registrato un sorprendente record al suo esordio su Disney+, in molti hanno volto lo sguardo anche nella controparte cartacea di Sam Wilson e Bucky Barnes. L'obiettivo dei Marvel Studios è senza dubbio esaltare al meglio queste due figure, interpretate da Anthony Mackie (Falcon) e Sebastian Stan (Winter Soldier), rimaste per buona parte della Infinity Saga in disparte o riservate a un ruolo secondario.



Per questo motivo, anche in funzione stessa della serie televisiva visti i già noti e possibili elementi ripresi dal fumetto da parte dello sceneggiatore Malcom Spellman, ecco una serie di consigli per scoprire le origini e le migliori storie della coppia nella longeva vita editoriale della Casa delle Idee.



Captain America: Il Soldato d'Inverno

Partiamo da una delle storie più belle legate al rapporto da Steve Rogers e Bucky Barnes. Captain America: il Soldato Inverno, scritta da Ed Brubaker, introdusse al mondo intero la figura del Winter Soldier nell'ecosistema Marvel portando infine la Sentinella della Libertà a una delle più intense crisi interiori su che cosa fosse realmente diventato il suo migliore amico.

Una storia tanto importante da influenzare pesantemente anche l'operato dei Fratelli Russo al loro esordio nel MCU grazie a Captain America: Winter Soldier. Una pellicola che proprio di recente è tornata oggetto d'analisi su queste pagine (ecco perché dovreste riscoprire Captain America The Winter Soldier) visti anche i collegamenti diretti con la serie televisiva.



Winter Soldier: L'Inverno Più Lungo

La firma è sempre quella di Ed Brubaker, l'importanza è sicuramente diversa a quanto analizzato nella precedente storia. Winter Soldier: L'Inverno Più Lungo è un ciclo di storie, le migliori secondo il nostro parere, con elementi d'azione e spionaggio mozzafiato.

Bucky Barnes, infatti, per conto dello S.H.I.E.L.D, assieme a Black Widow dovrà affrontare una serie di missioni legate all'Hydra e a dei super soldati influenzati dal ben noto lavaggio del cervello. Una tematica ripresa anche in Captain America: Civil War (pellicola cinematografica) che porterà infine a scoprire numerosi retroscena sul tormentato passato di Bucky Barnes. Una lettura consigliatissima.



All-New Captain America - Marvel NOW

Nel lontano 2015 la Casa delle Idee sconvolse l'opinione pubblica con un vero e proprio rinnovamento editoriale chiamato Marvel NOW. Tante le rivisitazioni e tante le novità che fecero discutere e tra queste, fortunatamente, spicca una testata utile al nostro scopo: All-New Captain America.

La serie di Remender e Immonen mostrò infatti, per la prima volta in assoluto, Sam Wilson assumere il ruolo di Captain America quando quest'ultimo perse gli effetti del siero del Super Soldato invecchiando in maniera inesorabile. Una storia - o meglio ciclo composto da diversi spillati - che ha fortemente influenzato la serie televisiva The Falcon and The Winter vista la presenza di villain come Batroc e il Barone Zemo.



Captain America: Sam Wilson

Captain America: Sam Wilson è sicuramente una delle migliori storie dedicate a Falcon e dalle conseguenti difficoltà nell'aver assunto le vesti di Captain America. Nick Spencer scrive una storia dalle tematiche così attuali da far piombare Sam Wilson in un quadro moderno degli Stati Uniti e, indirettamente, fornendo non pochi spunti agli sceneggiatori di The Falcon and The Winter Soldier.

Lotta al razzismo, discriminazioni e molto altro sono priorità per il nuovo Captain America. Priorità di certo non gradite da una parte dell'opinione pubblica e del governo, tanto da far indurre alla fine Sam Wilson a prendere scelte molto drastiche. Da leggere.



Falcon & The Winter Soldier

Chiudiamo questa breve carrellata di consigli letterari con una recentissima storia - pubblicata nelle scorse settimane anche in Italia da Panini Comics - legata al team up tra Sam Wilson e Bucky Barnes.

Falcon & The Winter è il perfetto compromesso per conoscere al meglio i personaggi in funzione della serie televisiva e, ovviamente, godersi una classica storia che fonde elementi thriller, spionaggio e pura azione marchiata Marvel. Se dovessimo consigliarvi un buon punto d'ingresso fumettistico, sicuramente partiremmo proprio da questo, data la sua efficace funzione commerciale. Dategli una chance.