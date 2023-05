The First Slam Dunk: dove eravamo rimasti? Il riassunto prima del film

Immaginate di essere di fronte alla partita più importante della vostra vita. Della vostra vita finora. Quella per cui vi siete preparati tantissimo, per la quale avete sputato sangue, sudore e lacrime. Ecco, ora immaginate però che quella partita sia sì importante, ma non è la più importante. Perché è soltanto il secondo turno del campionato nazionale interscolastico giapponese: passato quello ci sono ancora parecchi match prima di ambire al titolo. Eppure per lo Shohoku di Slam Dunk è davvero la partita più importante di sempre: perché giocano contro i campioni in carica, nonché squadra liceale più forte del Giappone, l'imbattibile Sannoh.



Ma come è arrivata una compagine di scapestrati e combinaguai a battersi contro il Sannoh? Ce lo racconta The First Slam Dunk, il film diretto dall'autore del manga Takehiko Inoue in arrivo al cinema il 10 maggio in lingua originale sottotitolata e dall'11 al 17 doppiato in italiano (scoprite qua i doppiatori italiani di The First Slam Dunk) grazie ad Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures. Però vogliamo raccontarvelo anche noi, facendo un bel riassuntone di tutto quello che è successo nel manga prima della fatidica partita contro il Sannoh. Ma è comunque opportuno ricordarvi che, anche grazie ad alcuni spunti narrativi inediti rispetto all'opera originaria, potrete comunque godervi il film senza aver letto il manga.



The First Slam Dunk dall'inizio

Parte tutto da lui, il rosso Hanamichi Sakuragi. Teppistello, attaccabrighe, testa calda, è al primo anno delle superiorio al liceo Shohoku, prefettura di Kanagawa. Non ama particolarmente il basket, anzi, però perde la testa per Haruko Akagi.



Lei è appassionata del canestro e per impressionarla il nostro Sakuragi si fionda al club di basket della scuola, pensando che basti l'altezza e autoproclamarsi genio del gioco. Solo che lo Shohoku non ha tutta questa gran squadra: l'unico davvero forte è proprio il fratello maggiore di Haruko, nonché capitano, Takenori Akagi. Che Sakuragi ribattezza subito "Gorilla", essendo davvero un gigante. Ma non c'è solo Sakuragi che vuole mettersi in mostra, perché nel liceo è arrivato anche Kaede Rukawa. Da tanti è considerato una delle promesse del basket giapponese. Rukawa ha anche grande successo con le donne, scatenando le ire di Sakuragi che inizia una vera e propria rivalità comica con lui. Tra l'altro Sakuragi sembra essere molto portato per il basket, solo che gli mancano tutti i fondamentali.



La prima sfida con il Ryonan

Lo Shohoku disputa la prima amichevole contro il Ryonan, che ha in Jun Uozumi e soprattutto Akira Sendo le sue punte di diamante. Il Ryonan vince la partita, ma lo Shohoku se la gioca fino alla fine, dimostrando grande volontà d'animo.



Qui Sakuragi inizia a farsi notare soprattutto per la sua capacità di prendere i rimbalzi, mescolata a una enorme prestanza fisica. Ma è a questo punto che due giocatori fondamentali entrano in squadra. Il primo è Ryota Miyagi, piccolo playmaker velocissimo dotato di grande intelligenza di gioco. E poi Hisashi Mitsui. Alle medie una vera e propria promessa che però si è poi data al teppismo perdendosi completamente. Scatena infatti una rissa nel club di basket proprio per dare la colpa a Miyagi e sfaldare il gruppo. Ma in realtà nasconde la voglia di rivalsa e di riprendersi il suo posto come fenomeno del tiro da tre punti all'interno dello Shohoku. Grazie alle parole di Kogure, vicecapitano della squadra, e soprattutto dell'allenatore Anzai, per cui prova un profondo rispetto, abbandona la strada e ritorna quello di una volta.



Il campionato della prefettura di Kanagawa

Grazie alla nuova squadra lo Shohoku arriva tranquillamente alla sfida per le finali del campionato della prefettura di Kanagawa: soltanto le prime due squadre classificate potranno accedere poi al campionato nazionale.



Lo Shoyo è la prima squadra da battere: l'anno precedente era arrivato secondo dietro all'istituto Kainan, i veri MVP della prefettura. Il Kainan infatti accede al campionato nazionale da sedici anni consecutivi. Non solo, tra le loro fila c'è Shinichi Maki, considerato il miglior giocatore di Kanagawa. La partita è decisamente combattuta, con Mitsui che realizza triple come soltanto lui sa fare. Però è grazie a Rukawa se la vittoria finale arriva per 62-60. Oltretutto Sakuragi fa capire definitivamente a tutti quanto sia bravo come rimbalzista, assieme a una spettacolare schiacciata che però lo porta all'espulsione perché considerata fallo in attacco.



Le final four

Archiviata la pratica Shoyo, ecco le final four con lo Shohoku che deve subito vedersela con l'imbattibile Kainan. Le forze contro lo Shohoku sembrano davvero troppe, e a questo si aggiunge l'infortunio alla caviglia di Akagi. Sakuragi lo sostituisce bene come centro, permettendo a Rukawa di fare parecchi canestri, e persino lui va più volte a centro.



Il Kainan però è sempre il Kainan, e alla fine la spunta 90-88 proprio per un errore nel possesso palla di Sakuragi. Nel frattempo il Ryonan ha sconfitto senza problemi il Takezato, così come farà lo Shohoku il giorno successivo.

Il Kainan affronta poi il Ryonan in un match stellare, ma a nulla vale la prestazione da fuoriclasse di Sendo: il Kainan recupera lo svantaggio grazie all'enorme bravura di Maki, vincendo nei tempi supplementari e conquistandosi l'accesso al campionato nazionale.

Lo scontro decisivo per l'ultimo posto è quindi tra Shohoku e Ryonan, proprio come la prima amichevole della squadra di Sakuragi. Tra l'altro il coach Anzai è stato colpito da un malore, perciò la squadra gioca anche con questa pressione psicologica in più, sapendolo in ospedale. Senza di lui infatti lo Shohoku è nel pallone, anche perché Akagi ha paura di farsi male alla caviglia.



Sakuragi però si è allenato molto nei fondamentali e riesce a fare una grande partita, assieme a Rukawa che si scatena nel secondo tempo segnando a ripetizione. Sendo però è davvero fortissimo, e il vantaggio dello Shohoku è sempre molto labile. Mitsui sviene per la fatica e lascia il campo a Kogure, ma la forza di Sakuragi impedisce la vera e propria rimonta del Ryonan. Proprio lui segna il canestro del definitivo +4 con una schiacciata incredibile, servito da Akagi. Shohoku che arriva quindi al campionato nazionale come seconda classificata, tra lo stupore di molti e la gioia della squadra.



Il campionato nazionale interscolastico



A questo punto non si può più tornare indietro, anche perché un mese dopo inizierà ufficialmente il campionato nazionale interscolastico. Sakuragi comincia quindi un nuovo allenamento con il coach Anzai, proprio per lavorare sui tiri in sospensione e affinare la tecnica. Il resto della squadra intanto fa varie amichevoli in preparazione del torneo.



Arriva quindi il primo turno della competizione e lo Shohoku deve già affrontare una squadra decisamente forte: il Toyotama. Squadra che si basa su uno schema di corsa molto veloce e improntato tutto sulla parte offensiva. Proprio tramite questa tipologia di gioco sono avanti per tutta la partita ma nel secondo tempo le tensioni interne al team lo spaccano pezzo dopo pezzo. A quel punto i giocatori dello Shohoku si galvanizzano, soprattutto Rukawa e Mitsui. Tra l'altro Rukawa ha pure subito una gomitata volontaria all'occhio da un giocatore del Toyotama. Il tandem funziona alla perfezione e lo Shohoku ribalta la partita passando il turno. Ma ora la aspetta il Sannoh, la squadra più forte di tutte, campione in carica da ben quattro anni. Ed è proprio qui che comincia The First Slam Dunk, al fischio di inizio della partita più importante di tutte, che suonerà a partire dal 10 maggio in lingua originale e dall'11 al 17 maggio in italiano, solo al cinema.