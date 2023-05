The First Slam Dunk: la nostra telecronaca prima della grande sfida

Buonasera e ben ritrovati amici sportivi del basket liceale. A parlarvi è sempre il vostro Shinichi Urasawa, qua in diretta dal campionato nazionale interscolastico di Hiroshima. Ci siamo lasciati alle spalle il primo turno, che ammetto ha già riservato parecchie sorprese. Ma dopotutto è per questo che amiamo questo splendido sport, i fulmini e le emozioni che ci trasmette, il sudore, il suono delle scarpe sul parquet. Però non voglio tediarvi troppo, perché le emozioni vere stanno per arrivare con la partita di questa sera. Ed è inutile girarci attorno, dato che il confronto è proprio il classico Davide contro Golia. Stiamo infatti per assistere alla sfida tra il Sannoh della prefettura di Akita e lo Shohoku della prefettura di Kanagawa.



In molti pensano che il risultato sia già scritto, dato che il Sannoh non ha quasi bisogno di presentazioni: è la squadra nettamente più forte del basket liceale giapponese, campione in carica da ben quattro anni. Ma non vi preoccupate, abbiamo tutto il tempo di ripassare la forza del Sannoh. C'è però una sorpresa, ed è proprio lo Shohoku: squadra che non si era mai qualificata ai nazionali, primo turno passato per il rotto della cuffia, molte incognite. Insomma, sulla carta le speranze sono poche, eppure i nostri giornalisti hanno fatto parecchia ricerca e potete trovare qua tutto il riassunto della storia di Slam Dunk e dello Shohoku.



Prima di iniziare, vi ricordo che potrete assistere alla partita tra Sannoh e Shohoku con The First Slam Dunk al cinema il 10 maggio in lingua originale sottotitolata e dall'11 al 17 doppiato in italiano grazie ad Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures. E ora veniamo alle squadre che si affronteranno.



The First Slam Dunk: Sannoh vs Shohoku

Amici telespettatori, so che fremete per vedere il Sannoh in azione, ma ascoltatemi bene perché voglio spiegarvi perché questa squadra è davvero su un altro livello, soprattutto se non ne avete mai sentito parlare. Intanto il suo allenatore, Goro Domoto.



Parto con lui perché è il cervello nevralgico di tutta la manovra: studia sempre con estrema cautela le partite dell'avversario, sia dal vivo che registrate. Fa vedere alla sua squadra tutte le partite possibili, spiegando come debbano osservare il proprio diretto avversario in ogni sua movenza. Inutile dirvi quindi che non arriva mai impreparato. E poi il suo atteggiamento durante la partita: non toglie mai gli occhi dal campo, stando in una posizione semi accucciata finché la situazione non gli sembra sotto controllo e la vittoria assicurata. Se a questo aggiungiamo un parterre di atleti di primo livello capite perché tutti fremono per vederli in azione. Voglio cominciare con il capitano, Kazunari Fukatsu, studente del terzo anno e incrollabile corteccia della squadra. Poi abbiamo Satoshi Ichinokura, praticamente "l'uomo-difesa": quasi impossibile superarlo anche perché ti si appiccica addosso come una ventosa. Se ci spostiamo poi sotto canestro troviamo Masahiro Nobe: trova sempre la posizione perfetta ed è un rimbalzista sopraffino. E che dire di Masashi Kawata: fisico possente, capace di fare tutto (centro, ala piccola e ala grande) e farlo bene, molto molto bene. Con una sicurezza addosso veramente invidiabile. E poi c'è lui, il vero asso della squadra, la promessa del basket giapponese pronta a volare negli Stati Uniti: Eiji Sawakita. Titolare fin dal primo anno, genio del gioco e una gioia per gli occhi, sia dal punto di vista stilistico che da quello tattico. E non sto facendo una presentazione di parte, fidatevi, sono i numeri a parlare.



Lo Shohoku

Ma ora veniamo agli sfidanti, perché ne ho viste tante di squadre date per spacciate fin dall'inizio, e non vorrei lo si facesse anche con loro. Lo Shohoku arriva da Kanagawa, classificata come seconda dietro il Kainan.



Chi mi ha fatto capire fin da subito che non bisogna giudicare il libro dalla copertina è il coach, niente meno che Mitsuyoshi Anzai. Forse i più giovani non se lo ricordano, ma è stato una stella del basket giapponese e della nazionale, soprannominato il Diavolo dai capelli bianchi una volta che è passato ad allenare. E già questo dovrebbe dirvi molto dei suoi metodi. Ho cercato di recuperare il più possibile sulla squadra che allena e a differenza di tanti osservatori non sono così convinto che la si debba dare per spacciata. Intanto per Takenori Akagi, grande centro di quasi due metri, apprezzato a livello nazionale e cuore pulsante del team. C'è poi Hisashi Mitsui, un vero e proprio cecchino per quanto riguarda le triple. Senza contare l'apporto cruciale di Ryota Miyagi: non fatevi ingannare dalla sua statura, quel ragazzo compensa con una visione di gioco strabiliante e un'abilità nel palleggio che secondo me deve ancora sbocciare del tutto. E se vi ho tessuto le lodi di Sawakita ora statemi a sentire e segnatevi questo nome: Kaede Rukawa. In lui vedo la stessa voglia di arrivare lontanissimo, assieme ad abilità nel gioco che padroneggia alla perfezione. Ho come l'impressione che quel ragazzo avrà lo stesso percorso di Sawakita, basta solo dargli tempo. Ecco, ora vorrei chiudere qua, però manca un elemento dello Shohoku. Quello che, e voglio davvero essere onesto con voi, non sono riuscito del tutto a decifrare: Hanamichi Sakuragi.



E perché mi chiederete voi? Perché nel materiale che ho trovato sul suo conto gli ho visto fare numeri da fuoriclasse assoluto e errori da principiante quasi imbarazzanti. Nella stessa partita, tra l'altro. Ma sapete cosa ho anche visto? L'ho visto migliorare enormemente da un match all'altro, anche nello scontro con lo Shoyo che ha permesso allo Shohoku di affrontare il Sannoh. A me non piace fare scommesse e di solito mi attengo ai fatti, però teniamo tutti d'occhio questo Sakuragi, qualcosa mi dice che riserverà sorprese. E sotto sotto lo spero. Non mi resta che darvi appuntamento a questa grande sfida che sembra scritta, ma ricordate che la palla gira. Ci vediamo al cinema con The First Slam Dunk il 10 maggio in lingua originale oppure dall'11 al 17 in italiano: buon basket a tutti!