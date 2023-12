The One Piece: un remake che ha poco senso ma che ha già fatto la storia

Sì,al Jump Festa 2024 Netflix ha sganciato la bomba: One Piece avrà un nuovo adattamento animato prodotto da WIT Studio. Il titolo? The One Piece, con l'articolo.



E sì, è probabilmente la prima volta che un franchise si addentra nella produzione di un remake di un anime originale ancora in corso, e il clamoroso annuncio è di quelli divisivi e scuote un po' tutti, sia i detrattori istantanei che chi ha avuto il tempo di dirsi ottimista. A noi tocca raccapezzarci e sviscerare le ragioni di un'operazione che a primo impatto sorprende ma che è solo l'ultima conseguenza della crescita vertiginosa che il franchise sta sperimentando.



I frutti di un successo da record

Partiamo con lo snocciolare qualche dato che non lascia spazio ad equivoci: il live action di One Piece, debuttato il 31 agosto 2023 e già rinnovato per una seconda stagione, è la serie Netflix più vista in 84 paesi nelle prime due settimane di streaming (record assoluto), ha registrato la cifra da capogiro di 18,5 milioni di visualizzazioni a 4 giorni dall'uscita.



Insomma, la serie con Luffy e la ciurma in carne ed ossa ha raggiunto un notevole successo e ha inevitabilmente contribuito ad innalzare One Piece al rango di nuova entità nel pantheon della cultura pop, sfondando le barriere del prodotto di "nicchia" rivolto esclusivamente agli appassionati di animazione nipponica proprio come in precedenza aveva fatto l'anime per antonomasia, quello maggiormente impresso nell'immaginario comune che alla voce cartone animato giapponese allega per forza di cose un'immagine di Goku: Dragon Ball.

È l'effetto di un'opera che trasla i propri contenuti in una forma più accessibile, nel linguaggio comune del live action, che apre le porte alla transmedialità in un momento propizio. Lo fa innanzitutto scegliendo bene di affidarsi ad un Netflix sempre più ambizioso e lungimirante, e lo fa, soprattutto, in un periodo storico in cui proprio le piattaforme streaming navigano con più vigore nella produzione di anime originali, puntano alla distribuzione dei titoli di punta e, in generale, contribuiscono alla loro diffusione in canali non più esclusivamente dedicati al medium in questione (come Crunchyroll), assicurando al settore un primo importante approccio da parte di un pubblico più generalista. Quella del live action è una scelta legata ad un'autopromozione che avviene in due direzioni. I fan di vecchia data dell'anime e del manga coronano il sogno di vedere impersonato il loro adorato equipaggio e la visione è d'obbligo (anche per i disfattisti delle trasposizioni targate Netflix e per chi ha ancora negli occhi l'incubo di Death Note); le new entry nell'universo di Eiichiro Oda, per la prima volta faccia a faccia con i Pirati di Cappello di Paglia, aprono una finestra su una visione espansa, che convince ad iniziare l'opera di riferimento e quella direttamente derivata, l'anime.



E qui si inserisce il remake annunciato in occasione del Jump Festa: l'idea di concedere l'opportunità ai nuovissimi fruitori di cominciare l'avventura con una veste visiva rinnovata e al passo coi tempi è di quelle stuzzicanti e se da un lato Netflix coglie la palla al balzo di una miniera che si è rivelata d'oro, dall'altro Shueisha ed Eiichiro Oda si sfregano le mani all'idea di assicurare lunga vita alla loro creatura che, a questo punto, potrebbe davvero essere in procinto di concludersi.

Perché sì, è difficile non associare l'annuncio del nuovo adattamento all'implicita dichiarazione che il manga sta per finire e alla possibilità di prolungare l'arco vitale dell'opera. Ma se non altro la serie tv trova il proprio senso proprio nella complementarità delle versioni e nelle scelte di una narrazione che condensa gli eventi e si discosta dalla matrice, che si adatta al medium restituendo qualcosa di diverso ma che non pesta i piedi al cartaceo e all'animato.



Un remake per salpare per la prima volta

Con The One Piece rintracciare il senso è decisamente meno immediato e anche guardando ad operazioni simili risulta problematico paragonarne le manovre. Pensiamo al caso più celebre, Dragon Ball Kai, remake celebrativo dell'anime di Akira Toriyama che riadatta (o meglio riduce) in 159 episodi la saga Z (che consta di 291 episodi), snellendo la storia, rimuovendo lungaggini e ridondanze di sorta, azzerando i filler.

Per Kai è forse più corretto parlare di remastered, dato che le modifiche apportate alle animazioni riguardano un semplice aggiornamento in HD del materiale di partenza e le vere aggiunte si limitano ad opening ed ending, con qualche rifacimento grafico soltanto durante le scene più iconiche dell'opera. Nulla a che vedere con "l'esperienza inedita" per cui Netflix promette verranno utilizzate "tecnologie all'avanguardia per reinventare le avventure di Luffy", e non solo per l'entità dell'effettivo rifacimento ma anche perché nel momento dell'annuncio di Dragon Ball Kai la serie storica si era già conclusa da ben 13 anni.



Ci sono pochi dubbi sul fatto che anche WIT Studio concentrerà gli sforzi su un pacing meglio inquadrato ed eviterà inutili eccessi, ma il significato del nuovo adattamento dipenderà ovviamente dal periodo che la produzione sceglierà come finestra di lancio: lo farà mentre l'anime storico è ancora in corso o ne attenderà la conclusione? Nel primo caso la decisione risulterebbe forse forzata: un'eventuale sovrapposizione dividerebbe i fan tra due serie mandate in onda parallelamente disperdendoli in visioni di cui si fatica ad intercettare la compatibilità. The One Piece si consegnerebbe allora solo ai fruitori novelli e non apparterrebbe ai rewatchers, a chi lo segue dal lontano 1999.

Senza contare l'effetto straniante che produrrebbe affiancare l'egregio lavoro d'animazione dell'anime in corso (con i picchi tecnici che è capace di raggiungere) all'altrettanto eccellente interpretazione di WIT Studio (pochi dubbi a riguardo, dato il "curriculum" dello studio) che è proprio quella che si propone di rimpiazzarlo. In questo senso risulterebbe più congeniale un remake limitato alle saghe tecnicamente più obsolete, dato che un rifacimento è per sua stessa natura un'operazione di restyling che punta allo svecchiamento e all'attualizzazione, ma dalle dichiarazioni di Netflix traspare chiaramente l'intenzione di riadattare il manga nella sua interezza. E impressiona pensare che una serie così longeva, così cristallizzata in una forma e in uno stile che continua a reiterare da ventisei anni per più di mille episodi, possa ripartire da zero lasciando l'inevitabile sensazione di vanificare qualcosa che dispiega ancora le proprie vele, che è ancora in divenire e attende di legittimarsi in uno dei finali più attesi di sempre.



Ciò che rimane allora, oltre alle logiche di mercato a cui autore, produttore e distributore sono attenti, pronti a cavalcare l'onda del successo in un sodalizio ormai assodato (e lo dimostra anche l'annuncio da parte di Netflix dell'adattamento di un one-shot di Oda pubblicato da Shueisha nel 1994 che avrà titolo Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation), è la speranza di chi da tempo desidera un adattamento più fedele alla controparte cartacea; la soddisfazione di chi, tolti nostalgia e sentimentalismi, sa rinunciare a quella patina un po' vintage un po' cult dei primi episodi a favore di una miglioria nelle animazioni che le nuove tecniche assicurano; l'occasione, sopra ogni cosa, di chi potrà avere gli occhi sognanti saltando per la prima volta a bordo della Going Merry senza schiantarsi contro l'ostacolo di un'estetica che considererebbe antiquata, lontana dalle sue abitudini di visione fatte di fluidità e di alta risoluzione.

È qui il senso profondo di The One Piece, nel suo poter essere collante generazionale, in quell'articolo che dà l'impressione che chi lo pronuncia sia in procinto di raccontare la storia di qualcosa di irripetibile a cui ha già assistito, che ha vissuto andando fino in fondo, fino a vedere il tesoro con i suoi occhi, e che adesso vuole trasmettere a chi raccoglie il testimone.