Tokyo Godfathers su Netflix: riscopriamo il capolavoro di Satoshi Kon

Ogni discorso sulla figura di Satoshi Kon non può che passare attraverso il dispiacere per la prematura scomparsa di uno degli artisti più importanti, innovativi e influenti di sempre nel mondo del disegno animato nipponico. Nel corso dalla sua carriera, che dal fumetto è culminata nel reame dell'animazione, il regista è riuscito a destreggiarsi in ogni ambito grazie all'enorme talento e alla profonda dedizione al lavoro, esplorando sempre nuovi modi di raccontare le sue storie ed elaborando un linguaggio visivo della rappresentazione del sogno che ha lasciato un solco indelebile nella cinematografia mondiale. L'approdo al Festival di Venezia, curiosamente nell'anno del Leone d'oro alla carriera di David Lynch - regista a cui è spesso accostato per la ricerca di una narrazione non lineare, che fugge dagli schemi del racconto classico - è solo la conferma istituzionale dell'importanza fondamentale di questo autore visionario che, come pochi, ha saputo mettere in scena gli aspetti più bui della società contemporanea con un taglio ora cinico e ironico, ora delicato e umano, mostrando al mondo la vera forza espressiva del cinema d'animazione.



Da oggi è finalmente disponibile su Netflix il film più semplice e, per questo, paradossalmente il più stravagante nella filmografia di Satoshi Kon, Tokyo Godfathers, pellicola inaspettata di un regista che all'epoca dell'uscita si era già guadagnato la fama di cineasta onirico e surreale, prima con il claustrofobico e cupo thriller Perfect Blue e poi con il sognante Millenium Actress.



Entrambi film che, pur nella contrapposizione - peraltro dichiarata in diverse interviste - quasi ossimorica dei toni, sono piena espressione dello stile destabilizzante di Kon, dove i confini tra realtà e sogno vengono scardinati.

Cerchiamo dunque di contestualizzare questa pellicola in quanto tappa di un percorso autoriale specifico e di analizzarne alcuni aspetti fondamentali che la rendono indispensabile per inquadrare il cinema di Satoshi Kon.



Un racconto sognante... ma lineare

Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Paranoia Agent probabilmente l'opera più complessa e completa di Kon in ogni sua parte. Non solo ne incamera tutti gli aspetti più caratteristici in una commistione di toni e generi che rasenta la perfezione, ma è anche l'ennesima dimostrazione della versatilità di un autore che ha saputo muoversi dal grande al piccolo schermo con capacità e intelligenza.



La trama di Tokyo Godfathers, nella sua stravaganza, è in realtà piuttosto semplice. Durante la Vigilia di Natale, tre senzatetto trovano una bambina abbandonata nell'immondizia. Se Hana, una donna trans ex- drag queen, vorrebbe tenerla con sé, né Gin, un alcolizzato di mezza età, né Miyuki, una ragazzina scappata di casa, sono d'accordo e vorrebbero invece lasciarla alla polizia. Trascinati dai desideri di Hana, alla fine decidono di cercare la famiglia della piccola per riconsegnargliela personalmente, insieme a un sonoro rimprovero.



La lunga ricerca del trio è in realtà un pretesto per esplorare l'interiorità dei protagonisti, alle prese con un passato travagliato e un presente fatto di rimorsi e conti in sospeso. Il viaggio, dunque, si sviluppa su un duplice piano e la vicenda procede attraverso una serie di incontri e coincidenze fortuite: eventi di fatto praticamente impossibili, ma che vengono messi in scena con una giocosa ricerca del plausibile, un tentativo di riportare il magico laddove non

esiste più, nei freddi meccanismi della contemporaneità. Il film cammina sui toni di una commedia natalizia che alterna momenti di lucida rappresentazione di alcune realtà in degrado di Tokyo a situazioni caratterizzate, invece, da una sorta di realismo fantastico, tendente alla fiaba, in cui il tragico ha una portata limitata e tutto converge, guidato da una benevola mano invisibile, verso un lieto fine irrinunciabile. Il racconto è complessivamente lineare e cronologicamente coerente, intervallato soltanto da occasionali flashback che rivelano alcuni dettagli del passato dei protagonisti. Particolarmente interessante è il segmento di Miyuki, che si configura come una temporanea incursione dell'incubo all'interno di questa narrazione trasognata, reso con il consueto lavoro di montaggio per associazioni. Ma non è l'unico elemento che si contrappone al generale ottimismo della pellicola, sullo sfondo vi è una Tokyo pulsante, viva, organica, fatta di connessioni, conflitti interiori, episodi di criminalità giovanile, incomprensioni. Tutto ciò non viene cancellato, ma nella finzione cinematografica, almeno in questa circostanza, può risolversi nel migliore dei modi.



Ciò che infatti lega indissolubilmente Tokyo Godfathers alla filmografia di Kon è questa prospettiva apparentemente lontanissima dai tratti del regista onirico e contorto degli altri lavori, ma che ad uno sguardo attento rivela molteplici elementi in comune. Anche su un terreno molto più convenzionale, Kon non rinuncia a tematizzare il sogno e il disagio dell'uomo contemporaneo, ma lo fa in una maniera sottile, intuibile da alcuni frammenti e soprattutto dal finale - da non dimenticare anche lo scenario che si presenta nei titoli di coda.



In un certo senso, è lui stesso a confermarcelo, tristemente, nella sua lettera di addio. Nel descrivere una serie di coincidenze fortunate - beninteso, nelle difficoltà della sua malattia - che gli avrebbero permesso di ritornare a casa sua per trascorrervi il tempo che gli restava da vivere, egli le paragona scherzosamente alle vicende del film: "Non avevo mai visto così tante combinazioni di eventi sistemarsi al proprio posto in maniera così liscia nella vita reale, riuscivo a malapena a crederci. In fondo questo non era Tokyo Godfathers".



D'altra parte, è difficile pensare possa essere un caso l'ambientazione natalizia che tradizionalmente non è estranea alla contaminazione del fantastico - nel caso di Kon, traslato nell'onirico. Basti pensare, per esempio, a classici intramontabili come il Canto di Natale di Dickens, con le sue innumerevoli trasposizioni cinematografiche, o La vita è meravigliosa di Frank Capra, cui Kon può essersi facilmente ispirato vista la sua passione per il cinema occidentale.



Le influenze e l'amore per il cinema

La destrezza di Satoshi Kon nel distinguersi prima nel mondo del fumetto, e poi sia sul grande che sul piccolo schermo è dovuta sicuramente anche alla capacità di attingere efficacemente da diverse culture e linguaggi. Sappiamo che era un avido consumatore di manga e anime. Tra i suoi preferiti possiamo ricordare, ad esempio, La Corazzata Yamato, punto di riferimento fondamentale per la sua generazione, Gundam, ma è impossibile non citare la produzione fumettistica del suo principale maestro, Katsuhiro Otomo, soprattutto Domu e Akira - leggete il nostro approfondimento su Katsuhiro Otomo per sapere qualcosa di più su una delle figure più importanti dell'animazione e del fumetto mondiali.



Tralasciando i punti fermi della cultura giapponese, a contraddistinguere Kon era soprattutto una particolare attenzione rivolta all'occidente. Riteniamo sia importante menzionare quantomeno l'evidente e dichiarata ispirazione alle opere di Philip K. Dick e, tra tutti i romanzi, forse in particolar modo a Le tre stimmate di Palmer Eldritch, che potremmo considerare come il corrispettivo letterario per eccellenza della messa in scena ricercata dal regista, fatta di immagini liquide e indistinguibili piani di realtà-finzione.

Restando però nei confini del grande schermo, il cinema americano era uno dei suoi principali interessi. George Roy Hill, il già citato Capra, John Landis, David Lynch, John Ford. Si potrebbe andare avanti all'infinito nel tentare di individuare possibili tracce di ispirazione, ma per quanto riguarda Tokyo Godfathers nello specifico è la matrice fordiana ad essere fondamentale. Il film di Kon potrebbe essere considerato una sorta di remake alla lontana di In nome di Dio, la celebre trasposizione cinematografica di fine anni quaranta del romanzo The Three Godfathers di Peter B. Kyne. Le basi della storia sono infatti le stesse, così come i riferimenti alla cristianità - seppur in un ruolo secondario, più di colore che di reale simbolismo come spesso avviene in contesti orientali - ma ambientazione e personaggi sono fondamentalmente diversi e non vi è alcuna esplicita conferma al riguardo. In generale, ogni sua opera è pregna di citazioni e omaggi alla settima arte, basti pensare a Millenium Actress che è una lampante dichiarazione d'amore alla storia del cinema giapponese, tra riprese più evidenti come lo spirito maligno da Il Trono di Sangue, e più impercettibili, come alcune successioni di inquadrature mutuate da Viaggio a Tokyo.



Non mancano anche citazioni di natura più narcisistica e autocelebrativa, ad esempio in Paprika, davanti a un cinema, scorrono in sequenza le locandine dei suoi precedenti film. Si tratta dunque di una costante, ma sempre e comunque una pratica collaterale a un preciso modo di intendere la messa in scena. Invece, la commedia natalizia di Kon è forse un tentativo più viscerale di avvicinarsi anche a livello strutturale a un cinema meno familiare al Sol Levante, rivolto a occidente, pur senza abbandonare del tutto la cifra stilistica che lo aveva contraddistinto.



Insomma, siamo lontani dagli scenari apocalittico-grotteschi di Paprika o dalle deliranti psicosi di Paranoia Agent, tuttavia anche Tokyo Godfathers, nella sua apparente distanza è, in fin dei conti, in aperto dialogo con il corpus di opere del regista. Un film che gli appassionati non potranno lasciarsi sfuggire e che riesce allo stesso tempo a incontrare i gusti di un pubblico lontano dal mondo degli anime.