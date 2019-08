Tornano Guardiani della Galassia, Avengers e X-Men nei nuovi fumetti Marvel

Agosto scivola via lentamente in un'afa senza fine. Anche sotto l'ombrellone, tuttavia, i fumetti Marvel non ci lasciano mai: prosegue il rilancio editoriale "Fresh Start" di Panini Comics, che ci porta a vivere il prosieguo delle tante avventure di Avengers, X-Men, eroi standalone e soprattutto un grande ritorno: I Guardiani della Galassia, reduci dalle incredibili battaglie cosmiche di Infinity Countdown e Infinity Wars. Ripercorriamo insieme l'andamento narrativo dei fumetti Marvel usciti in Italia nel mese di luglio, prima di entrare nella finestra settembrina e riassumere cosa sta accadendo invece in questi giorni di agosto.



I nuovi Guardiani della Galassia



Le gesta di Star Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot hanno risentito (e non poco) degli eventi di Infinity Countdown e Infinity Wars. I Guardiani della Galassia per come li conosciamo sono morti: Gamora ha irrimediabilmente abbracciato il male dopo i fatti di Infiinity Wars, Drax si è sacrificato e Rocket non figura più nel team. A comporre le fila della squadra ci sono adesso, ma un gruppo di nuovi compagni potrebbe far capolino molto presto. Thanos è morto, ucciso da Gamora in Infinity Wars, eppure il Folle Titano ha trovato un modo per sopravvivere trasferendo la propria coscienza in un individuo di cui nessuno conosce l'identità. Insomma, anche nella morte il più celebre e pericoloso villain Marvel è pronto a minacciare i Guardiani...

A luglio, in fumetteria, ha esordito anche Asgardiani della Galassia, serie distribuita negli USA nel 2018 che Panini Comics ha raccolto in un primo albo cartonato venduto a 9,90 euro. Il libro racchiude i primi 4 episodi delle avventure di questo nuovo gruppo. Nonostante il Thor cinematografico, in Avengers: Endgame, abbia fatto riferimento al gruppo nel momento in cui si è unito all'equipaggio di Star Lord, la formazione degli Asgardiani della Galassia non è quella che abbiamo intravisto nel MCU: è infatti composta esclusivamente da Asgardiani impegnati a fronteggiare la minaccia di Nebula. Parliamo di Skurge, Valchiria, Angela, Throg, Annabelle Riggs e Thunderstrike.



Daredevil, un nuovo inizio

Con La morte di Daredevil Chales Soule ha dato il suo addio al vigilante cieco di Hell's Kitchen, ma le avventure di Matt Murdock continuano. Peccato che l'eroe non se la veda per niente bene: dopo essere stato investito da un camion, Devil ha dovuto riabilitarsi ed è sparito dai vicoli per mesi.

Ora che l'avvocato si sente pronto a tornare, però, qualcosa non è più come prima. Wilson Fisk è ancora il sindaco di New York e i metodi di Daredevil non sono più come una volta: dopo tanto tempo, Matt si ritrova accidentalmente a uccidere un criminale. Questo gesto avrà, sicuramente, gravi conseguenze...



Iron Man, i pericoli di eScape



Torniamo alle testate "regolari", che ormai da svariati mesi ci tengono compagnia nel Fresh Start targato Marvel Italia. Tony Stark, tornato in vita dopo aver riprogrammato il suo organismo, ha lanciato un nuovo e avanzatissimo modello di realtà virtuale chiamato eScape.

La situazione è ben presto sfuggita di mano: Iron Man è rimasto intrappolato nella dimensione digitale, tormentato da fantasmi del passato, mentre sua madre Amanda sta facendo di tutto per salvarlo.



I guai legali di Capitan America

Steve Rogers non se l'è mai vista così brutta (eppure parliamo del più grande eroe del mondo che, pochi mesi fa, ha piegato l'America dando vita a un governo nazista). Qualcuno ha ucciso il generale Ross incastrando Capitan America, che si ritrova coinvolto a fronteggiare un'accusa di omicidio.

Un'onta imperdonabile per la Sentinella della Libertà, che continua a cercare di riscattare il proprio nome dopo Secret Empire. A quanto pare, però, i risultati finora non sono esaltanti.



Thor e Odino

La Guerra dei Regni è vicina, al debutto italiano, Panini non fa che ricordarcelo nelle più recenti storie di Thor. Prima, però, il decimo spillato dedicato alle nuove avventure del Dio del Tuono ci propone una toccante storia incentrata sul rapporto padre-figlio dal punto di vista del potente Odino.

Il Padre di Tutti è sempre stato, in fondo, il vero tallone d'Achille di Thor, che non ha mai avuto un buon rapporto con il suo regale genitore (a differenza delle rispettive incarnazioni cinematografiche, che ci hanno proposto un legame piuttosto profondo tra i due). Il racconto ci porterà a scoprire i veri sentimenti di Odino nei confronti del suo erede, ma anche l'incapacità di dimostrargli (tanto in passato quanto oggi, nonostante parli al lettore a cuore aperto) l'affetto che avrebbe sempre voluto esternare.



Captain Marvel vs Rogue

Carol Danvers è rimasta intrappolata in una dimensione parallela per colpa dell'Uomo Assorbente. Le sue più recenti avventure hanno portato Captain Marvel a scontrarsi con una Rogue posseduta da un misterioso dispositivo di controllo.

Il duello rievocha vecchie asprità, dal momento che la mutante - ai tempi delle sue scorribande da criminale, prima di unirsi agli X-Men - assorbì i poteri di Carol quando ancora la protagonista vestiva i panni di Ms. Marvel, ferendola gravemente.



Spider-Man: Spidergeddon, la fine

Luglio 2019 ha rappresentato un importante ponte di passaggio perl la testata ragnesca. Abbiamo assistito al gran finale di Spidergeddon, l'evento con protagonisti i Web Warriors alle prese con gli Eredi, intenzionati a distruggere tutti i guerrieri ragno.

Nel volume successivo del quindicinale, invece, Nick Spencer rievoca un altro storico avversario dell'Uomo Ragno: Kraven il Cacciatore è tornato e sembra intenzionato a coinvolgere nei suoi piani sia l'arrampicamuri che alcuni suoi storici nemici e alleati.



A luglio, in fumetteria, possiamo anche ritrovare Spider-Gwen in un nuovo e corposo albo da 9,90 euro: la nuova serie si intitola Spider-Gwen: Ghost Spider e ci presenta l'eroina alle prese con una nuova vita dopo aver preso parte a sua volta alla guerra interdimensionale contro gli Eredi.



Venom e Eddie

Eddie Brock è finito nelle spire del Creatore, ovvero una versione ambigua e sibillina di Reed Richards proveniente da un universo alternativo.

Continuano le storie che costringono Eddie a fare i conti con la sua stessa famiglia, ma il nuovo corso dedicato a Venom aggiunge ulteriori e drammatici tasselli al background di Brock. Sullo sfondo, poi, si staglia pericoloso il ritorno di Carnage...



Deadpool, Spidey e T'Challa

Il quindiinale di Deadpool si alterna come sempre tra storie crossover, avventure oniriche o racconti fuori continuity. Sullo sfondo c'è sempre Wade, che ha "riprogrammato" la propria memoria in modo da perdere i ricordi di sua figlia per non mettere la piccola in pericolo.

Proseguono le scorribande in salsa bromance di Deadpool e Spider-Man, ma continua anche il mini arco narrativo che vede il mercenario chiacchierone opporsi niente meno che a Black Panther.



L'inferno Gamma di Hulk

In seguito a una violenta esplosione Gamma, il Gigante di Giada si è ritrovato in una peculiare rappresentazione dantesca dell'Inferno, scaturita dalle stesse radiazioni che hanno dato vita al possente Hulk.

Il fantasma del padre di Bruce Banner continua a tormentare l'anti-eroe in un racconto a metà tra l'introspezione e il body horror. Immortal Hulk è insomma uno dei prodotti di punta di Marvel Comics, un'opera estremamente autoriale che tutti i fan del Golia Verde dovrebbero leggere.



Doctor Strange contro Dormammu

Stephen Strange ha dovuto aiutare il suo vecchio Maestro, l'Antico, e si è ritrovato infine ad affrontare il potente Dormammu. Le nuove avventure dello Stregone Supremo, da quando Panini ha dato via al Fresh Start targato Marvel, si alternano tra racconti antecedenti alle sue più recenti scorribande e qualche storia nuova.

Anche in questo caso però tutte le più recenti novità (sia positive che negative) accadute allo Stregone Supremo pesano sulle abilità e sulla coscienza del Doctor Strange.



X-Men: Blu, Rosso, Nero

Nel secondo numero di Incredibili X-Men (nuova serie ammiraglia per la ripartenza mutante) la formazione principale dei nostri eroi deve affrontare il nuovo avvento di X-Man, ma può contare sul (pericoloso) aiuto di Legione. Intanto giunge a conclusione la testata Nuovissimi X-Men con le ultime avventure della squadra Rossa, mentre debutta in Italia il cartonato X-Men Nero.

Si tratta di una serie antologica, uscita negli USA nel 2018, che raccoglie in episodi standalone le avventure di mutanti malvagi: Magneto, Mojo, Mystica, Fenomeno, Emma Frost e Apocalisse.



Le avventure di Wolverine si alternano tra un racconto fuori continuity incentrato sul giovane Logan (recentemente il classico Wolverine è tornato in vita) e una che ci guiderà verso la conclusione della storia di Vecchio Logan.

Questo mese l'anziano mutante artigliato deve riaffrontare il Maestro, un potente Hulk che tormenta l'eroe ormai da moltissimo tempo.



Fantastici Quattro: il tranello di Destino

Negli scorsi numeri avevamo visto i Fantastcici Quattro stringere un'improbabile alleanza con Victor Von Doom per fermare una nuova incursione di Galactus. La battaglia ha avuto esiti sconvolgenti: il Dottor Destino ha sconfitto e imprigionato Galactus, sfruttando il suo potere cosmico per fornire al mondo nuova energia da investire nel progresso scientifico.

Nel farlo, però, ha rinchiuso anche i Fab 4, minacciando la loro vita. Le tavole finali dell'albo ci presentano anche la controffensiva di Sue, Reed, Johnny e Ben, ma le conseguenze di ciò che la Donna Invisibile si prepara a fare al suo nemico saranno molto gravi.



Avengers contro Vampiri

Gli Avengers di Jason Aaron tornano con una particolare avventura vampiresca: Supportati dalla guest star Blade (sappiamo anche che Blade entrerà nel MCU grazie a Mahershala Ali), i Vendicatori devono affrontare la letale progenie di Dracula. Il nemico, tuttavia, ha posseduto Ghost Rider, scagliandolo contro i suoi stessi compagni.

Gli Avengers, a luglio, sono in edicola e fumetteria con un altra nuova mini-serie: Avengers: Senza Ritorno, una serie di storie che coinvolgono altri eroi al di fuori della recentissima formazione composta da Iron Man, Cap, Thor, She-Hulk, Black Panther, Ghost Rider e Captain Marvel.



Il racconto, al suo debutto, si è dimostrato estremamente interessante, con i primi due numeri che si concentrano su Ercole, Occhio di Falco, Hulk, Rocket, Scarlet e una ritrovata Voyager (comparsa nell'arco narrativo intitolato "Senza tregua"). La saga si prepara a espandere il pantheon greco di Ercole, introducendo nuovi e pericolosi nemici. I Vendicatori, insomma, non sono mai stati così interessanti.