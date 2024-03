Ultimate Spider-Man: Hickman e Checchetto rivoluzionano l'Uomo Ragno

Il rilancio di Spider-Man nell'Universo Ultimate è finalmente arrivato, e ha scardinato tutti i cliché che pensavamo di conoscere sull'Uomo Ragno. Ultimate Spider-Man #1 rimescola le carte in tavola, proponendo una versione nuova ma familiare dell'eroe, diversa dalle sue ultime incarnazioni (specie da quelle cinematografiche) ma con forti reminiscenze dal passato, che volge un occhio all'iconografia del tessitele e che al contempo proietta i lettori verso un futuro radioso. Merito del duo Jonathan Hickman - Marco Checchetto, che tornano rispettivamente alla narrazione e ai disegni dell'ultima avventura dell'arrampicamuri di New York.



Ma non solo: dietro a Ultimate Spider-Man #1 c'è il reboot dell'intero universo Marvel Ultimate, uno dei più importanti per la Casa delle Idee, che però si è fermato (anzi, è stato letteralmente distrutto) nel 2015 con Secret Wars, il maxi-evento che ha portato alcuni eroi del mondo Ultimate su Terra-616 e che ha concluso tutte le altre storyline di Terra-1610. Il ritorno della saga Ultimate, passato la miniserie evento Ultimate Invasion e per il one-shot Ultimate Universe, entrambi del 2023, ha il suo primo tornante proprio in Ultimate Spider-Man. Ecco perché questa serie è fondamentale non solo per Peter Parker, ma anche per la Marvel tutta.

L'Uomo Ragno, ma senza ragno

Prima di parlare di universi e multiversi, però, addentriamoci per le strade di una Grande Mela senza Avengers Tower, Baxter Building e Sancta Sanctorum. Nel nuovo mondo Ultimate (Terra-6160), i supereroi non esistono.

Sui motivi di questa colossale differenza rispetto a Terra-616 ci torneremo più avanti, per ora vi basti sapere che in questo universo non ci sono Iron Man, Captain America, Thor e Hulk. E, ovviamente, non c'è neanche Spider-Man. In effetti, per gran parte del #1 di Ultimate Spider-Man il lettore è lasciato in compagnia di un normalissimo Peter Parker, privo di superpoteri e alle prese con dei drammi per i quali non c'è bisogno di menare le mani e lanciare ragnatele. L'idea fondante delle storie di Stan Lee, quella di mettere persone straordinarie a confronto con problemi ordinari, viene qui portata all'estremo: a confrontarsi con le fatiche della vita di tutti i giorni sono persone normalissime, non più "super". Niente invasioni aliene o villain di grande portata, almeno per ora: su Peter Parker c'è un carico di responsabilità, morali prima che eroiche, che rispecchia alla perfezione l'esperienza di un lettore adulto dei fumetti Marvel. In questo modo, infatti, Peter non è un adolescente, ma un uomo adulto, con la barba folta e le rughe, sposato con Mary Jane Watson e padre di due figli. In tal senso, le sfide che il protagonista si trova ad affrontare in questo primo albo sono quelle di cui ogni persona sulla quarantina (o poco meno) potrebbe aver già fatto esperienza: la morte della zia May, i problemi dello zio Ben - in parte legati alla dipartita della consorte, in parte dovuti alle turbolenze lavorative al Daily Bugle - e soprattutto una forte insoddisfazione nei confronti del mondo che lo circonda e, in particolare, di sé stesso.



La magistrale caratterizzazione di Hickman e Checchetto ci presenta un rovesciamento dello Spider-Man che tutti conosciamo. Rovesciamento che è anagrafico e legato all'assenza dei poteri, ma anche e soprattutto spirituale e caratteriale: nel nuovo universo Ultimate, Spider-Man non è più un personaggio semi-comico, ma una figura seria, delusa da sé stessa e disillusa nei confronti del mondo che la circonda. Il momento più ricco di pathos del volume non è una battaglia contro un villain, ma un discorso a cuore aperto con Mary Jane, in cui la compagna di Spidey mette apertamente in tavola l'ipotesi di una separazione tra i due. Un colpo al cuore per i fan, anche se fortunatamente questa (apparente) frattura viene subito ricucita da Peter, ricomponendo dolcemente l'equilibrio di una coppia e di una famiglia che negli albi dell'arrampicamuri non si è mai vista.

Il vero fil rouge del fumetto è però l'insoddisfazione del protagonista nei confronti della sua stessa vita, chiaramente manifesta fin dalle prime pagine: l'albo si apre non a caso con le parole «Peter Parker, non ti stai facendo affatto più giovane». È proprio questa insoddisfazione - un sentimento dilagante nel mondo contemporaneo tra i coetanei in carne ed ossa di Peter - a rendere il nuovo Uomo Ragno un personaggio con cui è possibile empatizzare e in cui è facile immedesimarsi nell'arco di poche tavole. E, sempre per questo motivo, viene facile, quasi naturale, capire perché Peter Parker decida di (ri)avere i suoi poteri quando gliene viene data facoltà: è quell'evasione da una vita monotona, ingiusta e poco appagante che molti vorrebbero. Non c'è alcun afflato eroico nella decisione del protagonista, non c'è nessun «da grandi poteri derivano grandi responsabilità»: c'è solo il desiderio radicato di cambiare la propria esistenza.



Come avrete capito, insomma, l'eroe al centro di Ultimate Spider-Man non è quello che ci siamo abituati a conoscere. E lo stesso vale per il mondo che lo circonda. Se la notizia della morte di zia May non vi ha turbati e neanche il fatto che Peter Parker e Mary Jane siano una coppia con due figli vi ha colpito, sappiate che le novità apportate alla formula canonica da Hickman e Checchetto sono molte di più.

Vi abbiamo già anticipato che, in questa versione della storia, lo Zio ben è vivo e vegeto, è un giornalistadel Daily Bugle - anzi, un pezzo grosso del giornale - e collabora con il nemico umano numero uno di Spidey, J. Jonah Jameson. Che, ovviamente, in questo fumetto non è un crociato anti-Spider-Man e anti-vigilanti, ma è quasi una figura paterna (o uno "zio", visto che il ruolo di genitore viene chiaramente assunto dallo stesso Ben) per Peter. Un rovesciamento a tutto tondo, insomma, che riguarda anche quello che il primo, vero villain di Ultimate Spider-Man, ovvero il nuovo Green Goblin di Harry Osborn, la cui tuta iper-tecnologica viene mostrata in una tavola di grande impatto - forse perché si tratta anche dell'unica immagine davvero "action" di un fumetto altrimenti introspettivo e ben poco spettacolare, nel senso più positivo del termine. Anche per quanto riguarda il Goblin, Hickman e Checchetto fanno un lavoro incredibile per delinearne morale e scopi con pochissime frasi, lasciate alla sua versione "umana" durante il commiato al padre defunto. Insomma, la origin story del Goblin e quella di Spider-Man sono non-narrate nell'albo, che si concentra su altro ma che fornisce delle spiegazioni solide e razionali per la genesi del primo eroe di Terra-6160 e del suo grande antagonista.

Ridare vita all'Universo Ultimate

Al di là della mera storyline di Spider-Man, Ultimate Spider-Man #1 è importantissimo anche per un altro motivo, che vi abbiamo già accennato in apertura: si tratta del grande rilancio dell'universo Ultimate, che Marvel ha già deciso di far passare poi per una serie dedicata a Ultimate Black Panther (con testi di Bryan Hill e disegni di Stefano Caselli) e una dedicata agli Ultimate X-Men, curata dall'artista giapponese Peach Momoko. Tutte queste linee di fumetti dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, mentre l'uscita italiana di Ultimate Spider-Man #1 è fissata per il mese di marzo per Panini.

Questo lancio in pompa magna di Terra-6160 non poteva finire in mani migliori, dal momento che proprio Jonathan Hickman si è occupato del ritorno degli X-Men nel 2019 con House of X e Powers of X, due miniserie amatissime dal pubblico, che hanno peraltro condotto ad una serializzazione piuttosto fortunata, almeno fino a quando lo stesso Hickman non ha lasciato la testata nel 2021. Torniamo però all'Universo Ultimate: i semi del suo ritorno sono stati piantati già lo scorso anno, con l'uscita di Ultimate Invasion, che vedeva gli Illuminati fronteggiare il Creatore, che stava cercando di plasmare un universo di cui potesse essere il solo sovrano, impedendo la nascita di qualsiasi supereroe capace di proteggerlo. Per il suo scopo, il Creatore aveva preso di mira un nuovo universo, diverso sia da Terra-616 (quella dove sono ambientate gran parte delle serie Marvel) che da Terra-1610 (quella del primo Universo Ultimate, andata distrutta nel 2015 con Secret Wars).



Alla fine, il piano del Creatore viene sventato, ma non senza gravi conseguenze: Terra-6160 resta priva di eroi a difenderla, anche se il villain viene confinato in un luogo dove la sua influenza è ridotta al minimo.

Proprio questi eventi spiegano perché il nuovo mondo Ultimate sia così diverso da Terra-1610 e perché il suo Peter Parker non abbia alcun superpotere. Per questo, il riscatto del protagonista si gioca fin dal primo albo sul suo recupero delle capacità sovrumane a cui era predestinato, ma di cui - a differenza delle sue controparti nel resto del Multiverso - non ha mai potuto godere appieno. Questo universo così diverso da quelli che la Casa delle Idee ci ha abituati a conoscere è stato approfondito anche nello one-shot Ultimate Universe, uscito lo scorso anno e che si occupa principalmente del worldbuilding di Terra-6160, ponendo le basi per le nuove avventure dell'Uomo Ragno. Sia ben chiaro, però, che Ultimate Spider-Man può tranquillamente essere approcciato (per ora) senza sapere nulla di ciò che è avvenuto prima, dal momento che gli eventi di Ultimate Invasion vengono solo citati solo in poche pagine dell'albo. Insomma, quello di Hickman e Checchetto è il primo prodotto di una serie destinata a durare e ad espandersi - almeno si spera. I primi dati di vendita, insieme al grande consenso che il fumetto ha ricevuto dalla critica statunitense (c'è già chi lo considera il "miglior titolo del 2024"), sembrano cementare il nuovo corso Marvel: un corso più umano, più adulto e, soprattutto, più originale e coraggioso del solito.