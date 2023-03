Venom dopo King in Black: il ritorno a fumetti del Simbionte Marvel

Venom è uno dei personaggi più amati tra quelli apparsi negli albi a fumetti Marvel: il Protettore Letale, pur senza essere un vero e proprio "eroe" dei comics, ha una popolarità pari a Captain America, Iron Man, Thor e compagnia. Addirittura, Venom si batte ad armi pari con Spider-Man, la sua storica nemesi, sia in termini di superpoteri che di fama presso il grande pubblico. La notorietà di cui gode l'alter ego di Eddie Brock dipende sicuramente da una serie di fattori, tra cui la sua apparizione in svariati film Sony e Marvel, dal terzo capitolo dell'Uomo Ragno di Sam Raimi alla coppia di pellicole standalone con protagonista Tom Hardy (leggete la nostra recensione di Venom 2 La furia di Carnage), ma anche la sua fortunata storia editoriale, che ormai va avanti praticamente senza sosta dal 1988. Quest'ultima, però, sembra essere culminata con l'evento King in Black del 2020-2021. Ma di cosa parla esattamente King in Black? E soprattutto, quale è lo stato attuale degli albi del Protettore Letale negli Stati Uniti e in Italia?

King in Black: Venom vs. Knull

King in Black, pubblicato negli Stati Uniti tra fine 2020 e inizio 2021, rappresenta la confluenza di due altre storyline, ovvero la run Empyre del 2020 e il crossover Absolute Carnage, pubblicato nel corso del 2019.

In entrambe troviamo infatti diversi avvertimenti dell'imminente arrivo sulla Terra di una divinità legata al mondo dei simbionti, Knull, il cui unico scopo sarebbe quello di consumare l'intero universo. Addirittura, nelle primissime pagine di King in Black, Knull viene paragonato a Galactus: secondo alcuni personaggi secondari della run, infatti, la divinità-simbionte sarebbe qualcosa di ancora più oscuro rispetto al Divoratore di Mondi, proprio perché la sua distruzione sarebbe cieca e inarrestabile. Nella sua opera di consumazione dell'universo, Knull si sta dirigendo verso la Terra, e gli unici due ad accorgersene sono Eddie Brock-Venom e suo figlio Dylan: entrambi, d'altro canto, sono legati al Simbionte, che a sua volta è unito a tutti gli altri Simbionti del Multiverso ed a Knull in una sorta di "mente alveare".



Facciamo però un passo indietro: Chi è Knull? Knull è una divinità primordiale, nata in seguito alla distruzione del vecchio Universo e che per millenni ha regnato sul Vuoto ("Void", in inglese). Quando i Celestiali iniziano a creare l'Universo Marvel che conosciamo, però, Knull viene privato del suo regno e giura vendetta contro il mondo nascente e gli esseri che lo hanno plasmato. Per questo, egli forgia la necrospada, che usa per uccidere un Celestiale: percepita la minaccia di Knull, gli altri Celestiali si riuniscono e, dopo aver capito di non poterlo sconfiggere, decidono di esiliarlo insieme alla testa del "fratello" ucciso.



Quest'ultima diventa Knowhere, mentre la necrospada finisce nelle mani di Gorr, il Macellatore di Dei, e poi del Cavaliere Nero. Anche in esilio, però, Knull può comunque attingere ai poteri dell'"abisso vivente", una sostanza ancestrale generata proprio in quel vuoto che egli ha governato per millenni prima della nascita dell'Universo Marvel: è proprio da questa sostanza vivente che nascono i simbionti, i quali riconoscono in Knull la propria guida e la propria divinità, formando con lui la "mente alveare".



Torniamo al presente. Percepito l'avvicinarsi di Knull, da bravo (anti-)eroe, Eddie Brock avverte gli Avengers e prepara le difese della Terra. Nell'esatto istante in cui la divinità-simbionte raggiunge il pianeta, gli eventi di King in Black precipitano: Knull uccide rapidamente Sentry, ritenuto il più potente dei supereroi Marvel, insieme a svariati altri personaggi amati dai fan.

Il peggio deve però ancora venire: tra la fine del primo e l'inizio del secondo albo della serie-evento, lo stesso Eddie Brock muore davanti al figlio Dylan per via delle ferite riportate proprio durante uno scontro con Knull, che riesce anche a separarlo dal suo simbionte: d'altro canto, l'obiettivo della divinità non è solo quello di distruggere e consumare l'universo, ma anche quello di uccidere Dylan Brock, il figlio di Eddie, che ritiene una minaccia. Tutti gli eroi della Casa delle Idee cercano dunque di proteggere Dylan, che grazie al suo accesso al Symbiote Codex (la memoria condivisa dei Simbionti) riesce a prendere il controllo dell'abisso vivente, rivelandosi forse l'unico in grado di contenere Knull.



La divinità è però una minaccia troppo grande per gli eroi terrestri: i simbionti prendono il controllo di svariati Avengers, mentre altri muoiono; nel confronto vengono trascinati anche Namor, gli X-Men e i Fantastici Quattro, che in gran parte fanno la stessa fine. Solo l'intervento di Silver Surfer e di Jean Grey riapre la battaglia: proprio Jean scopre che solo il Dio della Luce può sconfiggere Knull. La divinità-nemesi del Dio dei Simbionti, anche nota come Enigma Force, viene raggiunta da Silver Surfer e accetta di incarnarsi in un nuovo eroe, Capitan Universo. Eddie Brock viene scelto come alter-ego per la versione personificata di Enigma Force: reincarnandosi nel "vecchio" Venom, la divinità lo riporta in vita e gli concede i poteri necessari per sconfiggere il "Re in Nero".



Tornato sulla Terra, nel climax finale di King in Black Eddie fonde Mjolnir con la tavola di Silver Surfer e usa la spada così ottenuta per distruggere l'armatura di Knull, per poi scaraventarlo nel Sole, uccidendolo. Tornato sulla Terra, Eddie si ricongiunge con il figlio Dylan e con il suo simbionte, ma viene abbandonato dal potere di Enigma Force.



Insomma, Eddie Brock torna ad essere Venom, o qualcosa del genere: i simbionti necessitano infatti di un "cervello centrale", e ora che Knull è morto il suo posto spetta di diritto proprio al Protettore Letale, che diventa la nuova divinità dei Simbionti e il nuovo "King in Black". Se siete interessati a leggere King in Black in italiano, potete farlo in diversi modi: limitandovi alla run principale, infatti, Panini ha pubblicato la miniserie divisa su tre albi, ovvero King in Black 1 (Marvel Miniserie 244), King in Black 2 (Marvel Miniserie 245) e King in Black 3 (Marvel Miniserie 246).

Non è invece più disponibile King in Black: Regna l'Oscurità, la raccolta di tutti gli albi principali dell'evento, che al momento risulta fuori stock sul marketplace digitale di Panini. Da King in Black sono poi germinati diversi tie-in dedicati ai personaggi più disparati del mondo Marvel: tra questi, dedicati al Protettore Letale sono i numeri dal 31 al 34 di Venom Vol.4, che Panini ha raccolto per l'Italia nella Marvel Collection Venom: King in Black 8.

Dopo King in Black: il Volume 5 di Venom

Al termine di King in Black, dunque, Eddie Brock diventa il nuovo "Re in Nero" e parte con i simbionti per l'universo profondo, in quello che chiama "un lavoro a tempo pieno" e che lo tiene lontano dal figlio Dylan.

Quest'ultimo, invece, rimane sulla terra e, grazie ai suoi poteri, inizia a vestire i panni di Venom. Sono queste le premesse del Volume 5 di Venom, scritto da Al Ewing e Ram V e disegnato da Bryan Hitch, che parte dunque da un interessante cambio di paradigma e di protagonista, mostrandoci un Protettore Letale poco più che adolescente, giovane e inesperto. Durante una missione di salvataggio nello spazio profondo, Eddie viene contattato da un'entità misteriosa, che prende il controllo di uno dei suoi simbionti e gli spiega che il suo trono da "Re in Nero" è a rischio e che lui e tutti i suoi cari moriranno presto. Eddie decide dunque di tornare sulla terra, ricongiungersi con il figlio e capire quale sia la minaccia che incombe su di lui e la sua famiglia. Dylan, però, ormai odia il padre per essere partito insieme ai simbionti ed averlo lasciato solo. Poco dopo essere giunto sulla terra, viaggiando nel tempo grazie ai suoi poteri, Eddie ha delle visioni che gli mostrano un ibrido umano-simbionte di colore rosso, simile a Carnage, nonché Kang il Conquistatore che lo chiama "amico". Due immagini terrificanti per l'ex-Protettore Letale.



Prima di capire cosa stia accadendo e di parlarne con Dylan, però, la storia di Eddie Brock prende una svolta inaspettata: un'esplosione distrugge il motel in cui questi soggiorna, carbonizzando il corpo umano di Eddie all'istante. Dylan, che assiste alla scena, viene rapidamente accerchiato da elicotteri e soldati: impotente, il nuovo Venom non riesce a salvare il padre. Dylan cede alla rabbia e al simbionte, lasciandosi sopraffare dal suo ospite alieno e facendo strage degli assalitori.



Intanto, mentre il suo corpo viene distrutto dall'esplosione, la coscienza di Eddie viene trasportata nella "mente alveare" dei simbionti e viene portata milioni di anni nel futuro: i poteri da Re in Nero lo hanno salvato. Eddie si ritrova su di un pianeta alieno e sconosciuto, dove viene accolto da Meridius, che si presenta come uno scienziato misteriosamente legato ai simbionti stessi, promettendo di accompagnare il protagonista nel suo viaggio da quel momento in poi. Nel presente, intanto, lo scheletro carbonizzato di Eddie Brock viene raccolto da alcuni scienziati, che lo portano al cospetto dello stesso Meridius, che dunque sembra trovarsi in due punti della timeline lontanissimi tra loro al contempo.



Incuriositi da questa storia? Sappiate che tutti gli eventi che abbiamo raccontato si svolgono solo nel primo albo del Volume 5 di Venom. Non vi anticiperemo nient'altro sulla run per evitare spoiler che potrebbero rovinarvi la lettura.

Infatti, il nuovo arco narrativo del Protettore Letale è un acquisto consigliatissimo, che attualmente comprende 19 albi ufficialmente annunciati negli Stati Uniti, di cui 16 finora rilasciati e altri tre previsti rispettivamente per il 1° marzo, il 5 aprile e il 17 maggio 2023. In Italia, invece, il Volume 5 di Venom rientra nella numerazione "canonica" della testata dedicata al Protettore Letale, e va per ora dal Numero 59 al Numero 70 di Venom, corrispondenti agli albi dall'1 al 12 arrivati negli Stati Uniti d'America. Con un ritardo di quattro uscite rispetto agli Stati Uniti, dunque, anche in Italia sta pian piano arrivando la nuova serie dedicata all'antieroe più amato della Casa delle Idee. Potete trovare tutte quante le pubblicazioni Marvel dedicate a Venom nell'apposita pagina sullo store digitale Panini. A gennaio, inoltre, Panini ha pubblicato Venom 1 - Marvel Collection, che raccoglie i primi cinque albi di Venom - Volume 5.

Venom: Protettore Letale (Vol.2): un atteso ritorno alle origini

Accanto alla continuazione degli eventi post-King in Black, il co-creatore di Venom David Michelinie è tornato nel 2022 a prendere in mano la testata dedicata al simbionte, portando avanti un vero e proprio ritorno alle origini per Eddie Brock. La nuova serie firmata da Michelinie si chiama Venom: Lethal Protector Vol. 2, o Venom: Protettore Letale Volume 2 in Italia, ed è un enorme flashback ai primi tempi di Eddie Brock nei panni della nemesi di Spider-Man.



Niente Carnage e Knull, insomma: lo stile narrativo di Michelinie, che tiene sempre i piedi per terra, si unisce alle matite di Ivan Fiorelli per quella che è una ripartenza dalle basi di Venom e del Simbionte, che vede Eddie impegnato a gestire il suo riluttante ospite e, al contempo, a far quadrare le cose in campo sentimentale. Insomma, un passo indietro rispetto alle avventure cosmiche di King in Black e del Volume 5 della testa dedicata al Simbionte, che farà sicuramente la felicità dei fan di vecchia data. i cinque albi di Venom: Lethal Protector Vol.2 sono tutti arrivati in Italia a gennaio 2023, quando Panini li ha uniti nell'albo Marvel Collection Venom: Protettore Letale.



A non essere ancora arrivata sugli scaffali delle fumetterie italiane e americane è invece la run Venom: Lethal Protector II, da non confondere con il "Vol.2" di Protettore Letale, uscito invece lo scorso anno e di cui abbiamo già parlato.

Lethal Protector II verrà infatti lanciata negli USA il 29 marzo e vedrà ancora una volta il ritorno di David Michelinie come scrittore della testata, che sarà accompagnato dalle matite di Farid Karami. Per ora sappiamo ancora poco sul nuovo arco narrativo dedicato a Eddie Brock: come la run appena conclusasi, anche Lethal Protector II sarà ambientato nel passato, durante i primi giorni di Eddie come Venom, e vedrà il simbionte scontrarsi con nientemeno che Dottor Destino. Secondo Marvel, Lethal Protector II sarà "un'epica storia blockbuster che porterà Venom dalle strade di New York al Regno di Latveria, dove dovrà affrontare la più grande minaccia del Marvel Universe". Per il momento, sfortunatamente, non sappiamo quando l'albo arriverà in Italia, anche se il suo debutto potrebbe essere fissato nel Bel Paese per la seconda metà del 2023.