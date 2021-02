WandaVision, alla scoperta di Agatha Harkness: i fumetti più famosi

Attenzione: già dalle prime righe di questo articolo troverete spoiler su WandaVision.



Continua il settimanale appuntamento con WandaVision e i suoi colpi di scena su Disney Plus ed è obbligatorio dedicare un ulteriore e corposo approfondimento ad una delle figure che fin dal principio è parsa essere sospetta: chi chi è realmente Agnes? Nella serie televisiva al momento sappiamo ben poco, lato fumetto invece c'è tanto da dire visto che parliamo di un personaggio così longevo da essere accostato a tantissime storie che hanno segnato i corsi narrativi della Casa delle Idee. Si, c'è di mezzo lo zampino della leggendaria coppia composta da Stan Lee e Jack Kirby.



Insomma, come avrete potuto facilmente comprendere da quanto scritto fino a questo momento, l'articolo contiene un alto tasso di spoiler legato ai recenti indizi di WandaVision. L'episodio "Infrangere la quarta parete" ha infatti tolto la maschera ad un personaggio, magistralmente intrepretato da Kathryn Hann, apparentemente premuroso, gentile con Wanda stessa e particolarmente mutevole nei suoi atteggiamenti che, inutile nasconderlo, anche all'occhio più pigro risultavano essere alquanto insoliti. Andiamo dunque alla scoperta dell'origine editoriale di Agnes alias Agatha Harkness.



Agatha Harkness, la Strega del Marvel Universe

Agnes è Agatha Harkness, ma quest'ultima a conti fatti chi è? In molti, soprattutto tra i novelli lettori, si sono posti questa domanda: è una Strega, ed è nata grazie al solito geniale intuito del Re della Casa delle Idee. Nel 1970 Stan Lee e Jack Kirby, all'interno de I Fantastici Quattro (precisamente nel numero #94 della serie canonica), decisero di introdurre a sorpresa un personaggio apparentemente banale ma che, di numero in numero, ebbe risvolti tali da genere una delle run fumettistiche più belle di quel periodo.



Parliamo ovviamente di Agatha che, essendo stata inizialmente presentata ai Fantastici Quattro nel ruolo di tata di Franklyn Richards (figlio di Reed e Susan), svelò successivamente la sua vera natura coinvolgendo la Fantastic Family in una faida familiare a tinte magiche. Pura magia, un elemento assai ricorrente nelle storie del passato e che, grazie a WandaVision, è finalmente pronto a divincolarsi nella tela narrativa del Marvel Cinematic Universe.



Tornando alle origini di questo personaggio, uno dei più antichi della Marvel Comics data la sua estrema longevità (ha più di 12.500 anni), sottolineiamo curiosamente che il suo primordiale aspetto è stato ispirato proprio da Agnes Moorhead, interprete del personaggio di Edora nella famosissima (soprattutto in quel periodo) serie Vita da Strega. Quest'ultima è stata omaggiata proprio nei primissimi episodi di WandaVision e l'omonimo nome dell'attrice è l'alias perfetto dell'Agatha del MCU: insomma, amabili coincidenze che dimostrano quanto sia ricercata la cura in ogni singolo dettaglio nei Marvel Studios.



Agatha e Wanda, un rapporto Odi et Amo

Al momento non sappiamo nulla di possibili trascorsi tra la Agatha e la Wanda del MCU, d'altro canto però possiamo stendere numerose righe di parole su quel che è accaduto in passato nelle celebri storie cartacee della Casa delle Idee.



Torniamo alla faida magica che ha coinvolto anche i Fantastici Quattro. Agatha infatti, per non soccombere alla minaccia di suo figlio Nicholas "Scratchy" Scratch (eh sì, proprio il nome del dolcissimo coniglio visto nella serie televisiva) e dei Sette di Salem, decise di manifestarsi a Wanda e richiedere un suo aiuto per respingere l'attacco. Un incontro spartiacque per Scarlet Witch visto che, grazie alla solenne guida di Agatha, riuscì a padroneggiare al meglio le arti magiche tramandate dalla madre Natalya.



Troppa carne al fuoco? Sedetevi perché manca ancora una serie di elementi importantissimi tra cui, ad esempio, che le conseguenze di quella disputa mistica furono la misteriosa e inattesa gravidanza di Wanda. Un'altra vicenda ormai nota nella serie che, allo stato attuale delle cose, non ha ancora una reale e logica spiegazione (qui potete leggere il nostro approfondimento su Wiccan e Speed nei fumetti Marvel).



Il parto gemellare, e le drammatiche conseguenze legate alla presenza di Mefisto nel ruolo di terzo incomodo in questo rapporto apparentemente materno di Agatha nei confronti di Wanda, portò a conseguenze devastanti per la psiche della compagna di Visione, tra i quali annoveriamo storie cruciali come Vendicatori Divisi e House of M.



Da amore a odio, come detto, visto che questo rapporto ebbe come conclusione la "morte" di Agatha causata da una Wanda completamente fuori controllo: il motivo di questi contrasti erano legati soprattutto al destino dei figli di Wanda, Billy (Wiccan) e Tommy (Speed) Maximoff, che vi abbiamo già raccontato nello speciale dedicato. Quella di Harkness fu però una morte simbolica più che definitiva, visto che, come il buon Stan Lee ha insegnato alle nuove generazioni di autori e lettori, in Marvel le porte del Paradiso e dell'Inferno sono assai girevoli.