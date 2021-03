WandaVision: Visione Bianca e Anti-Visione, la storia nei fumetti Marvel

La serie televisiva Disney+ di WandaVision sta sempre più espandendo i confini del Marvel Cinematic Universe. La cruciale importanza dello show incentrato sulla folle "visione" di Wanda Maximoff era già evidente da come il titolo avrebbe rappresentato l'apripista della fase 4 dell'MCU. Inoltre, puntata dopo puntata la trama si è aperta per esplorare sempre più a fondo tutte le implicazioni che, alla fine della serie, cambieranno inevitabilmente le nostre convinzioni riguardo all'immenso franchise di Kevin Feige.



Un incredibile numero di nuovi personaggi, storie e misteri stanno popolando Westview, che si prepara a un atto finale ricco di pàthos ed emozioni a non finire. Quello che è stato senza dubbio un prodotto dalla qualità clamorosa - potrete trovare qui la nostra recensione dell'ottavo episodio di WandaVision - ci ha permesso di arricchire la conoscenza del mondo Marvel, che appare più vivo e sfaccettato che mai, all'altezza dell'infinito universo comics della Casa delle Idee. Tra i nuovi personaggi presentati, la scena post-credits dell'ottava puntata di WandaVision ha presentato una figura che potrebbe rivelarsi fondamentale non solo per il finale della serie con Elizabeth Olsen come protagonista, ma anche per i futuri prodotti Marvel.



Ovviamente, stiamo parlando della Visione Bianca, che ha fatto il suo ingresso nel Cinematic Universe dopo i titoli di coda della puntata dal titolo Negli episodi precedenti. Questa figura enigmatica già apparsa nei fumetti Marvel è molto importante per lo stesso Visione e per la sua evoluzione. Tuttavia, quella di The White Vision è una storia molto articolata, complessa e anche non particolarmente conosciuta da coloro che non sono grandi fan dei fumetti dei Vendicatori. Nell'articolo odierno cercheremo di delineare i tratti emersi dai fumetti di due figure chiave, Visione Bianca e Anti-Visione, le cui vite sono strettamente interconnesse e che potrebbero portare a un incredibile sviluppo per il personaggio interpretato da Paul Bettany.



La storia editoriale della Visione Bianca

Di tutte le storie degli Avengers che abbiamo conosciuto nel corso dei decenni, quella di Wanda e Vis non è di certo tra le più fortunate (ve ne avevamo parlato in un nostro speciale dedicato a Scarlet Witch e Visione nei fumetti Marvel), ed è un evento tragico che porta alla conoscenza della Visione Bianca. La versione priva di colore del sintezoide appare per la prima volta sulla copertina di West Coast Avengers #45, serie pubblicata tra il 1984 e il 1994 in oltre cento numeri, e che racconta delle vicende dei Vendicatori che operano nella costa ovest degli Stati Uniti. L'arco narrativo che riguarda la comparsa di White Vision è quello relativo alla Vision Quest, e per comprendere a pieno quanto questo personaggio diventi importante nell'universo fumettistico dei supereroi è necessario trattare degli eventi che hanno portato alla creazione del "nuovo" sintezoide.



Gli Avengers della Costa Ovest sono un gruppo formato e comandato da Occhio di Falco su richiesta di Visione, ai tempi presidente dei Vendicatori. La formazione comprende figure come quella di Mimo, Jim Rhodes, Tigra e Wonder Man; al termine della miniserie dedicata a Scarlet Witch e Visione, anche i due amanti decidono di unirsi alla squadra della costa occidentale.

Durante la Vision Quest, che occupa interamente il volume #42 di West Coast Avengers (scritto dal brillante autore John Byrne), Wanda si sveglia un giorno, accorgendosi che il suo amato non si trova a letto con lei. Il sintezoide non ha necessità di dormire, ma rimane sempre in compagnia di Scarlet durante la notte per apparire il più umano possibile ai suoi occhi: per questo motivo, la donna si allarma immediatamente per non aver trovato Vis al suo fianco. Wanda inizia dunque una lunga ricerca del Vendicatore insieme al suo gruppo, senza successo, e proprio durante la perlustrazione gli Avengers vengono attaccati nientemeno che da Ultron. Durante la battaglia con il pericoloso villain, Hank Pym - il creatore di Ultron - si rende conto che quello che hanno di fronte non è il vero androide offensivo, ma si tratta di un falso. Wonder Man riesce facilmente a sbarazzarsi del finto Ultron, e la squadra dunque comprende che questa battaglia ha avuto solo la funzione di distrarre i Vendicatori dalla loro missione di ritrovare Visione.



Oltre al sintezoide, è sparita anche tutta la documentazione e i file di backup di Vis, cancellati misteriosamente. La colpevole dietro a una simile malefatta è nientemeno che Mimo, la quale tuttavia afferma di essere stata ingannata. Barbara Morse, infatti, dichiara al gruppo che qualche tempo prima era stata avvicinata da alcuni presunti agenti dello S.H.I.E.L.D., i quali le avevano richiesto di aiutarli con un piano di emergenza volto a contenere Visione e i suoi poteri, che avrebbero potuto mettere a rischio l'intero pianeta Terra. Tuttavia, non esisteva alcun piano d'emergenza, e l'unico obiettivo dei misteriosi uomini era quello di rapire Visione per de-assemblarlo in laboratorio; dopo che Mimo aveva scoperto che dietro l'operazione si celava l'insieme delle intelligence di svariati governi, l'ex Vendicatrice era stata rinchiusa.



Fortunatamente, Mockingbird riesce a evadere e a raccontare la storia ai suoi vecchi compagni di squadra, i quali decidono di infiltrarsi all'interno del laboratorio segreto per recuperare il sintezoide. Tuttavia, la scena alla quale Mimo e Scarlet assistono è scioccante: del povero Visione non è rimasto niente all'infuori di un cumulo di pelle rossa, completamente prosciugato di ogni sua energia.



I Vendicatori riescono a recuperare i componenti di Visione, e decidono di tornare alla base per comprendere cosa fare con quello che resta del sintezoide. Hank Pym inizia dunque a lavorare al ri-assemblamento del marito di Wanda; tuttavia, lo scienziato comunica a Scarlet Witch che le componenti di Vision sono intatte, ma la sua memoria è stata totalmente cancellata, così come tutte le copie di backup che erano presenti nei computer degli Avengers.

Una prima versione di un parzialmente ri-assemblato Visione attacca Wonder Man e Wanda, come parte della sua modalità difesa. Pym riesce a spegnere il pericoloso sintezoide, ed è in grado di completare il suo lavoro: a Scarlet Witch viene presentato la nuova Visione, completamente bianca dopo che la sua carne artificiale del caratteristico rosso è stata completamente danneggiata. Nonostante la sua coscienza sia stata completamente ristabilita, le memorie e le emozioni non possono essere integrate all'interno della Visione Bianca, a meno di non riprodurre il processo che ha portato il sintezoide a ottenere la sua personalità. A differenza di quanto visto nell'MCU, infatti, la sua matrice cerebrale è stata creata a partire dagli schemi mentali di Wonder Man.



Wanda, quindi, chiede all'eroe il cui vero nome è Simon Williams di concedere ancora una volta il suo cervello per eseguire l'operazione, ma l'Avenger rifiuta, in quanto ritiene tale atto una violazione della sua personalità. Scarlet, furiosa, attacca Wonder Man violentemente. Al lettore viene rivelato che la ragione dietro al rifiuto di Williams si cela dietro al fatto che l'uomo è innamorato di Wanda, e che sia questo il motivo per cui Visione si sia a sua volta infatuato della strega scarlatta.



Da questo momento, e per diverso tempo, la Maximoff decide comunque di rimanere insieme alla versione bianca del suo amato, il quale a causa della sua coscienza onora il fatto di essere sposato con la donna, non provando comunque alcun vero sentimento per lei.



L'arrivo di Anti-Visione

Per ben due anni, la Visione Bianca è rimasta completamente priva di emozioni umane, prima che alcuni schemi mentali del deceduto Alex Lipton gli venissero installati all'interno della sua memoria, nel volume Avengers Spotlight #40, facendogli riguadagnare parte della sua "umanità".



Nel frattempo, il pericoloso Proctor, versione alternativa di Terra-374 del Cavaliere Nero, decide di invadere la Terra-616 per uccidere la Sersi del nostro mondo, dopo aver già eliminato ogni sua altra controparte. Il villain, un tempo innamorato dell'Eterna, era stato condotto alla follia proprio da Sersi, e per questo motivo era intenzionato a sbarazzarsi di ogni versione del personaggio, portando alla distruzione ogni realtà alternativa nella quale riusciva nel suo compito.



Insieme a lui, lo seguono nel suo viaggio i Raccoglitori, i superstiti Vendicatori recuperati dai vari mondi alternativi. Per compiere la sua missione nella Terra-616, decide di utilizzare il Visione proveniente dalla Terra-932, una controparte malvagia del sintezoide e parte dei suoi Raccoglitori, anche conosciuto con il nome di Anti-Visione. Il piano di Proctor è semplice: il suo intento è quello di scambiare le menti e i corpi delle due Visioni, quella da noi conosciuta e quella dell'universo alternativo, per potersi infiltrare all'interno delle fila degli Avengers e distruggerli facilmente.



Per questo motivo, Proctor rapisce la Visione Bianca, e riesce a compiere il suo obiettivo: i corpi dei sintezoidi vengono scambiati con successo, e il Vendicatore di Terra-616 ottiene finalmente il suo vecchio corpo. L'Anti-Visione, in questo modo, le sembianze del White Vision, il "vero" Avenger in quel momento almeno secondo i suoi compagni. Progressivamente, inoltre, gli schemi mentali di Simon Williams riaffiorano, e Visione recupera completamente la sua vera personalità. La vera identità di Anti-Visione viene scoperta dagli Avengers, che obbligano il sintezoide a condurli alla cittadella di Proctor. Lì scoprono che la Visione di Terra-616 è tenuta prigioniera dalla versione alternativa di Dane Whitman, e infuria una battaglia tra i Vendicatori e i Raccoglitori, nella quale i primi riescono a vincere. Nonostante le gravissime ferite subite, l'Anti-Visione riesce a sopravvivere alla distruzione della cittadella di Proctor, e inizia a pianificare le sue mosse per recuperare il suo vecchio corpo.



Nella miniserie in quattro volumi di Visione scritta da Bob Harras, il villain riesce a infettare la mente di Vis tramite un virus che lo conduce progressivamente alla follia. Nel corso della miniserie, il sintezoide di Terra-616 arriva a resistere al virus-programma, per giungere allo scontro finale con Anti-Visione, che riesce a vincere, sconfiggendo definitivamente la sua controparte di Terra-932. Da questo momento in poi, avendo riguadagnato ogni suo lato caratteriale, finalmente Visione può tornare a essere sé stesso, e a mettersi alle spalle le peripezie che lo avevano portato a un passo dalla sua completa cancellazione.