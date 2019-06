X-Men, Wolverine e Avengers: grandi ritorni tra i fumetti Marvel del mese

Il caldo estivo è ormai esploso e la temperatura sembra non volersi abbassare neanche nell'Universo Marvel: negli ultimi mesi, infatti, Panini Comics Italia ha proposto una serie di cicli che tornano con forza tra le pubblicazioni avvenute nel mese di maggio 2019. Molte delle serie proposte sono giunte, ormai, a un giro di boa, o addirittura a una conclusione che guarda verso un nuovo inizio: insomma, appena un mese fa riaccoglievamo Sentry (riscoprendo anche le sue origini grazie al volume Chi è Sentry) e soprattutto Captain Marvel, ora invece tiriamo le somme degli albi Marvel pubblicati in Italia negli ultimi 30 giorni.



Captain Marvel: in un'altra realtà

Il mese scorso abbiamo accolto un grande ritorno: quello di Carol Danvers in avventure decisamente più terrene rispetto alle sue scorribande cosmiche a capo di Alpha Flight. Il successo del film standalone con Brie Larson, e il conseguente contributo di Captain Marvel in Avengers: Endgame, ha riportato l'eroe più potente della Terra sotto i riflettori.

Il primo numero era culminato con Carol che, dopo aver rimesso a posto alcuni pezzi burrascosi della sua vita (la relazione con Rodhey, il rapporto complicato con Tony Stark e l'amicizia con Jessica Drew) viene attaccata e finisce in una dimensione alternativa. Il secondo albo, in fumetteria e in edicola da fine maggio, ci mostra la nuova avventura di Cap Marvel in questa realtà distorta.



Iron Man: fuga da eScape

Tony l'ha combinata grossa: il sistema di sicurezza di eScape, una realtà virtuale creata dal nostro genio miliardario playboy filantropo, ha preso vita propria e ha intrappolato molti dei suoi utenti all'interno del gioco.

Nei più recenti numeri di Tony Stark: Iron Man, l'eroe tenta di intervenire, ma l'entità che governa la dimensione virtuale è più forte del previsto e mette in pericolo persino Amanda Armstrong, la sua madre biologica con cui Stark sembra avere qualche problema di comunicazione. Che questa nuova avventura rappresenti l'occasione giusta per riavvicinarsi?



Capitan America: incastrato

Inverno in America continua con un solo obiettivo: riqualificare la personalità di Steve Rogers, alla ricerca di se stesso e di una rinnovata fiducia da parte del suo Paese dopo i tragici eventi di Secret Empire.

Tuttavia qualcuno muove i fili da dietro le quinte per incastrare il povero Cap: un misterioso culto ha infatti attentato alla vita del generale Ross, con cui proprio Capitan America aveva avuto più di un alterco. Nick Fury si ritrova così con le spalle al muro, dovendo sospettare proprio della Sentinella della Libertà.



Thor: verso la Guerra dei Regni

Le avventure del Dio del Tuono, scritte come sempre da Jason Aaron, iniziano a porre le basi che porteranno verso il prossimo, grande evento Marvel, come sempre con Aaron alla guida: la Guerra dei Regni.

Prima di giungere a queste nuove battaglie, però, il nuovo albo di Thor tira le somme per molti dei personaggi principali dell'attuale ciclo. La storia in questione porterà il figlio di Odino a interagire con Angela di Hel, sua sorella.



Spider-Man: a tutto Geddon

Giunge a conclusione il mini-arco narrativo incentrato su Peter e J. Jonah Jameson, ma il quindicinale ragnesco questo mese ha un grande e solo fulcro concettuale: Spider-Geddon! Possiamo ormai dire che il Regno-evento ha preso il via, portandoci a vivere una serie di storie in cui tutti i principali guerrieri raccolti per fronteggiare la crociata interdimensionale si sparpagliano in giro per le varie Terre in cerca di nuovi alleati.

Intanto, lo Spettacolare Spider-Man deve fare i conti proprio con uno dei principali nemici di questa guerra: Morlun, uno degli Eredi, ovvero delle creature simili a vampiri e con poteri particolarmente micidiali.



Venom: un cane di simbionte

Eddie è sempre più solo. Il simbionte è ridotto a poco più che un cane da compagnia, ma intanto Venom deve far fronte a due questioni piuttosto spinose: su tutte il complicato rapporto con il padre di Eddie, che in questi anni di lontananza da Brock ha avuto un altro figlio, il quale a sua volta desidera la morte del genitore. D'altro canto, tuttavia, il ritorno di Carnage minaccia ulteriormente i già precari equilibri del Simbionte...

Deadpool: essere mercenario

I due quindicinali dedicati al Mercenario Chiacchierone in uscita a maggio ci propongono, come sempre, una serie di storie sopra le righe. Abbiamo la conclusione delle avventure di Spider-Man e Deadpool insieme all'androide Matrice, mentre giunge al termine anche l'arco narrativo in cui Wade si è ritrovato all'inseguimento di un gruppo criminale al fianco del suo fidato Weasel.

Infine abbiamo rivisto il duo composto da Deadpool e Cable in una scorribanda a spasso nel tempo... alla ricerca della presunta vera madre di Wade Wilson.



Hulk: la porta

L'Immortale Hulk, in pochi numeri d'esordio, ci ha regalato uno spettacolo incredibile. Dopo aver affrontato Sasquatch e addirittura gli Avengers ed essere poi finito in mille pezzi solo per ricomporsi, il governo decide adesso di sguinzagliare contro il Gigante di Giada l'Uomo Assorbente, potenziato da una notevole quantità di raggi Gamma.

Lo scontro tra i due, però, provoca un cataclisma senza precedenti: la Porta Gamma, dopo tanti anni, si è riaperta, catapultando Hulk e i suoi nemici in una macabra rappresentazione dell'inferno dantesco.



Doctor Strange, tuffo nel passato

L'albo dedicato allo stregone supremo, questa volta, va ancora più indietro nel tempo, durante le prime avventure di Stephen Strange nei suoi panni magici. La storia in questione sembra riservarci alcuni colpi di scena relativi all'Antico, colui che in passato addestrò Stephen all'utilizzo delle arti mistiche.

Le premesse del volume tentano di riqualificare il rapporto tra l'Antico e Strange, come dimostrano le ultime, sorprendenti pagine dell'albo.



Daredevil: la morte di Murdock?

Inizia "La morte di Daredevil", l'arco narrativo con cui Charles Soule dirà addio al Diavolo di Hell's Kitchen (e, chissà, magari anche noi). Dopo aver subito un grave indicidente, Matt capisce che la vita è effimera e che deve dare tutto se stesso per adempiere alla sua missione.

In questo momento Murdock ha un solo obiettivo: spodestare Wilson Fisk dalla reggenza di sindaco di New York, soprattutto perché Daredevil ha scoperto che l'ex Kingpin ha truccato le elezioni per salire al potere. Ai suoi soliti alleati, Matt decide di aggiungere un volto parecchio noto, ma che desta preoccupazioni al team: Elektra...



X-Men e Wolverine, il ritorno

Le testate mutanti stanno per rivoluzionarsi: termina il ciclo degli X-Men per come li abbiamo conosciuti in questi anni. Il mensile dedicato riprende il nome originale con cui esordì in Italia alcuni decenni fa, ovvero Incredibili X-Men. In questo albo gli autori tirano le somme del nuovo status quo delle principali formazioni guidate da Kitty Pride e Jean Grey, mentre X-Men Blu termina il ciclo X-Termination con un incredibile ritorno: il Ciclope adulto...

Termina, infine, anche il mini-ciclo intitolato Il ritorno di Wolverine. Logan si era risvegliato in una base segreta senza ricordi e nient'altro che il suo istinto omicida, ma durante i mesi scorsi lo abbiamo visto impegnato in alcuni delitti che hanno sconvolto gli alleati che si erano messi sulle sue tracce.



Ora, però, sappiamo perché Wolverine ha agito in questo modo, e per fortuna il mutante artigliato ha riacquistato tutte le sue memorie. Insomma, il vecchio Wolverine è finalmente tornato, con una piccola ma sostanziale novità: i suoi artigli, ora, possono diventare incandescenti...

Ricordate, infine, Rogue e Gambit? I due si erano sposati al posto di Colosso e Kitty negli ultimi numeri di X-Men Oro ed erano partiti per una luna di miele. Panini Comics ha recentemente pubblicato Mr & Mrs. X, un albo brossurato che ci riporta proprio dalle parti dei due neosposini...



Avengers: la famiglia si allarga

I nuovi Avengers, guidati da Black Panther, stanno consolidando il loro status quo. Dopo aver trasferito la propria base operativa in Antartide, all'interno del corpo di un Celestiale deceduto, ora i Vendicatori si preoccupano di estendere il personale della struttura, reclutando membri che potranno essergli d'aiuto nella gestione del team e dell'edificio.

Intanto, però, un redivivo Phil Coulson sembra tramare nell'ombra con intenti malvagi, a capo di un nuovo e pericoloso Squadrone Supremo...



Infinity Wars: tra le pieghe dell'Universo

Ci avviciniamo alla fine di un evento Marvel molto sui generis. Dopo aver piegato l'Universo in due, infatti, Gamora ha dato vita a una serie di universi "Warp" in cui ha letteralmente fuso i personaggi tra loro.

Negli ultimi albi abbiamo visto le avventure di Ghost Panther (ovvero Ghost Rider + Black Panther) ed Erik Killraven (Killmonger + Killraven). La battaglia finale per ripristinare l'Universo e riottenere le Gemme dell'Infinito, però, si prepara ad entrare ormai nel vivo.



Conan: doppio barbaro

Panini Comics, negli ultimi mesi, ci ha proposto l'esordio di un "doppio" Conan. Da un lato abbiamo una serie bimestrale, Conan il Barbaro, in cui il leggendario cimmero deve fare i conti con i fantasmi del suo passato.

Abbiamo poi visto il debutto de La spada selvaggia di Conan, in cui il protagonista affronta una misteriosa e antica setta. Insomma, complici poi tutte le altre pubblicazioni (tra omnibus e cartonati), l'iconico barbaro sta vivendo una seconda giovinezza, per la gioia di tutti i suoi fan.