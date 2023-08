Yu-Gi-Oh! compie 25 anni: presente, passato e futuro del cardgame Konami

Il 2023 è l'anno del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, un compleanno che il gioco di carte di Konami sta festeggiando in pompa magna. Yu-Gi-Oh! è diventato un fenomeno di fama mondiale nella prima decade degli anni Duemila, dopo aver fatto il suo debutto in Giappone sul finire degli anni Novanta, prima come manga e poi come anime. Solo di recente, complice una serie di scelte commerciali non proprio felici, il cardgame ha iniziato a risentire della competizione del GCC Pokémon e di Magic: The Gathering, contro i quali ha finito per perdere terreno prima del boom delle carte collezionabili durante la pandemia da Covid-19.



Il 25° anniversario, però, rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il TCG giapponese: l'uscita della Collezione Leggendaria del Quarto di Secolo di Yu-Gi-Oh!, infatti, ha visto Konami impegnarsi in un'opera di recupera delle fondamenta di Yu-Gi-Oh! non più votata al fanservice, ma rispettosa delle origini del prodotto e del ruolo che esso ha avuto nella formazione e nella crescita di milioni di persone di tutto il mondo. Ma esattamente, chi si ricorda come è nato Yu-Gi-Oh!?

Un'origine all'insegna dell'horror... o quasi

Come molti sapranno, Yu-Gi-Oh! nasce dalla penna di Kazuki Takahashi, famosissimo mangaka giapponese che ci ha lasciati prematuramente nel 2022.

Meno noto è invece il fatto che il materiale originale di Yu-Gi-Oh! è pochissimo, specie per un cardgame che ormai ha raggiunto i 25 anni di età: il manga di Takahashi, infatti, è stato pubblicato come parte della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1996 e il 2004 ed è composto in totale da "soli" 38 volumi. Questi volumi raccontano la storia del giovane Yugi Muto, un ragazzino appassionato di duelli con le carte da gioco e di rompicapi che, risolvendo il misterioso Puzzle del Millennio, libera inavvertitamente lo spirito di un antico Faraone egizio. Quest'ultimo, che riesce ad impossessarsi del corpo di Yugi, sfida chiunque minacci il protagonista o i suoi amici ai macabri "Giochi delle Ombre", dei duelli (che non vengono combattuti solo con le carte, ma anche con dadi e altri giochi logici) che hanno il potere di svelare la vera indole del cuore di una persona e che si concludono in atroci punizioni per chi viene sconfitto. Nel manga troviamo tantissimi personaggi poi divenuti iconici grazie all'anime, che nella sua prima stagione segue quasi di pari passo i fumetti: tra di essi abbiamo Seto Kaiba, Joey Wheeler, ma anche Maximillion J. Pegasus (noto anche come Pegasus J. Crawford negli albi di Takahashi) e Bakura. Ciò che più colpisce del seme originale di Yu-Gi-Oh! è il carattere macabro dei suoi duelli, dei mostri che li combattono e della posta in gioco, che spesso è la vita stessa dei duellanti: non sorprende, dunque, scoprire che, in origine, Yu-Gi-Oh! doveva essere un manga horror, nelle intenzioni del suo autore.



La versione di Yu-Gi-Oh! che conosciamo in occidente, però, è ben diversa sia da quella originale che da quella divenuta famosa in Giappone negli anni Novanta con la prima stagione dell'anime. Infatti, in Europa e negli Stati Uniti, il GCC Konami ha ottenuto una fama enorme grazie alla serie TV Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, così iconica da essere passata alla storia nel mondo occidentale semplicemente come "Yu-Gi-Oh!". Attenzione, però, perché in realtà quest'ultima è la seconda serie animata tratta dalla penna di Takahashi: a differenza della prima, moltissime tematiche vengono stemperate, al punto che le tinte horror vengono solo accennate, mentre tutti i riferimenti al gioco d'azzardo spariscono.

Sì, perché il Faraone, nella sua versione originale, non era solo un "duellante": era un vero e proprio scommettitore incallito, tanto che nel manga i duelli avvengono tanto con Mostri, Magie e Trappole quanto con dadi e Capsule Monsters. Nel 1998, anno di uscita della serie animata che ha fatto breccia nel cuore di milioni di occidentali, Konami aveva già deciso di trasformare Yu-Gi-Oh! in un gioco di carte collezionabili, sulla scia del successo di cui stavano godendo i TCG di Magic e, soprattutto, di Pokémon: via dunque ogni riferimento a dadi e mostri incapsulati (questi ultimi fini troppo simili ai mostriciattoli tascabili di Game Freak) e ogni tematica adulta. Il nuovo cartone si doveva concentrare solo sulle carte da gioco, proponendo una dinamica di duello che non poteva somigliare ad una scommessa continua, ma che doveva basarsi sulla strategia, sulla tattica e sull'uso ponderato delle proprie risorse... oltre che sul cuore delle carte, ovviamente.



Tuttavia, l'eredità dell'embrione giapponese di Yu-Gi-Oh! è rimasta e si è fatta sentire forte e chiara lungo tutta la serie di Duel Monsters. Delle variazioni nel sistema di gioco, spesso anche molto importanti, si vedono anche nella seconda stagione dell'anime, quella che avrebbe dovuto consolidare il successo del cardgame di Yu-Gi-Oh!.

Un esempio su tutti sono gli episodi dedicati a Dungeon Dice Monsters, che trasformano la classica formula di Yu-Gi-Oh! in una via di mezzo tra un boardgame e una partita a dadi, da cui è stato tratto persino un vero e proprio gioco in scatola. Anche gli episodi dedicati ai Fratelli Paradox e al loro labirinto (culminati nella sfida al temibile Guardiano del Cancello) mostrano delle dinamiche di gioco ben diverse da quelle del "vero" TCG, mentre il ricorso estremamente frequente all'espediente della "pescata fortunata" (di nuovo, il cuore delle carte) è sia un artificio narrativo che un continuo riaffiorare di quelle tendenze all'azzardo che caratterizzavano il manga. Inoltre, la cifra stilistica delle prime espansioni del GCC è quella di una serie di Mostri, Magie e Trappole fortemente esoterici, religiosi, grotteschi, spaventosi e dai tratti demoniaci: pensate a carte di grande richiamo come il Teschio Evocato, l'Anatema del Drago, ma anche il Mostro Resuscitato, l'Insetto Mangia-Uomini o il Mago Nero stesso. Perché, di fronte ai mondi fantasy di Wizards of The Coast e ai mostriciattoli rassicuranti e dalle tinte pastello di Nintendo, Konami proponeva un mondo oscuro, fatto di demoni e creature inquietanti? Perché questo era l'intento originale di Kazuki Takahashi, che non è stato possibile stemperare neanche di fronte alle esigenze di un GCC destinato a un pubblico di bambini.

Inventarsi e reinventarsi: le serie spin-off

A smussare questi angoli sono state le numerose serie spin-off di Yu-Gi-Oh!, così tante e così importanti da imporci di riflettere su cosa significhi il termine spin-off stesso per la saga. Quando analizziamo l'anime Pokémon, il diretto rivale di Yu-Gi-Oh!, vediamo una trama fatta di tanti episodi autoconclusivi (o quasi) che si dividono in stagioni, tutte con i medesimi protagonisti (almeno fino all'addio ad Ash Ketchum nel 2022) e con una continuità narrativa evidentissima e manifesta. Per Yu-Gi-Oh!, invece, le cose stanno diversamente.

Grossomodo, possiamo dire che l'anime "principale" di Yu-Gi-Oh! si concluda proprio con Duel Monsters e con i film che da essa sono derivati. Allo stesso punto (più o meno) si conclude anche il manga. Tutti gli archi narrativi successivi a quelli di Yugi non sono continuazioni della saga, ma spin-off di quest'ultima. La serie spin-off più conosciuta è sicuramente quella di Yu-Gi-Oh! GX, che non a caso è anche quella più collegata a Duel Monsters, al punto da dare l'idea che si tratti di un vero e proprio sequel di quest'ultima. Non fatevi trarre in inganno: certo, GX è collocato cronologicamente dopo Duel Monsters; certo, c'è il ritorno di alcune icone della prima serie; e certo, vengono apertamente citati nomi come quelli di Seto Kaiba, il fondatore dell'Accademia del Duellante in cui si svolge gran parte dell'anime. Tuttavia, si tratta pur sempre di un prodotto separato, non più curato da Kazuki Takahashi ma direttamente da Konami, che nel 2004 non poteva permettersi alcuno scivolone per quella che ormai era una delle sue galline dalle uova d'oro.



Non è dunque un caso che tra Yugi e Jaden Yuki non vi fossero grandi differenze: i due protagonisti erano pressoché identici nel design e nel carattere, mentre le loro avventure e i loro nemici erano tutto sommato simili tra loro. La nuova serie, addirittura, aveva tre Bestie Sacre (Hamon, Uria e Raviel) quasi identiche alle tre Divinità Leggendarie dell'arco "egizio" dell'anime.

Ovviamente si trattava di citazioni e rimandi al passato di Yu-Gi-Oh!, coadiuvati da una buona dose di conservatorismo narrativo (squadra che vince non si cambia, lo sanno tutti), ma c'era anche la necessità, con ogni nuova serie spin-off, di rifondare le basi narrative e artistiche del gioco di carte collezionabili per non farlo risultare troppo "fermo" agli occhi dei giocatori e dei collezionisti, che avrebbero altrimenti perso interesse nelle nuove espansioni in uscita. Al contempo, Konami doveva ancora far breccia in occidente. Come fare per raggiungere questo obiettivo? Semplice: puntare su ciò che agli occidentali piaceva. Ignorando il fatto che la cultura dei manga giapponesi, la loro estetica e l'asiatismo in generale andassero piuttosto forte nel subcultura otaku americana ed europea, Konami ha impresso una virata "occidentale" a Yu-Gi-Oh! fin da GX. L'Accademia del Duellante è una via di mezzo tra una scuola giapponese e un college americano; il deck di Jaden è fatto di "eroi elementali", chiaramente ricalcati sullo stereotipo dei comics occidentali di casa Marvel e DC, mentre il mazzo di uno dei grandi rivali di Jaden, Zane Truesdale, è un inno alla fantascienza più sfrenata, una caratteristica che, proprio a partire dai Cyber Draghi, divenne via via sempre più dominante nell'anime e nel GCC.



Certo, dei punti di contatto con la serie originale ci sono: l'eredità egizia è troppo importante per essere allontanata del tutto, mentre la relazione simbiotica e conflittuale tra Jaden e Yubel non è poi troppo distante, benché con le sue specificità, da quella che legava Yugi e il Faraone. È poi stato il passaggio (non certo indolore) alla seconda serie spin-off, quella di Yu-Gi-Oh! 5D's, a trasfigurare ancora una volta il cardgame Konami. Yu-Gi-Oh! 5D's introduce i mostri Synchro, un tipo completamente nuovo di creatura, di cui il GCC aveva bisogno per uscire dall'immobilismo in cui era sprofondato da qualche tempo, ma al contempo portava la narrazione in un mondo futuristico, fatto di duelli in motocicletta che citavano un po' Tron e un po' Akira.

Yu-Gi-Oh! 5D's rappresenta uno dei periodi più controversi per il brand: molti si sono allontanati dall'anime per via delle enormi differenze rispetto alle serie precedenti (anche se in Yusei Fudo si vedevano ancora i tratti salienti di Yugi e Jaden, ovviamente), ma al contempo i mostri Synchro hanno fatto di nuovo la fortuna del cardgame, iniettandogli nuova vitalità. Non è un caso che, ancora oggi, tra le carte più amate dai fan ci siano il Drago Polvere di Stelle, l'Arcidemone Drago Rosso e il Drago Rosa Nera. A dimostrazione dell'imperitura fama di queste ultime vi è, per esempio, il fatto che l'Arcidemone Drago Rosso tornerà in uno Structure Deck di Yu-Gi-Oh! questo autunno.

Yu-Gi-Oh! oggi e domani

Se Yu-Gi-Oh! 5D's poteva definirsi una serie "controversa", il giudizio sugli archi narrativi di Yu-Gi-Oh! Zexal, Arc-V, VRAINS e Sevens è quasi unanimemente negativo, specie da parte dei giocatori più navigati e dei fan di più lunga data di anime e manga. I motivi di questo giudizio sono complessi, molteplici e talvolta persino intrinseci e difficilmente imputabili a Konami.

La generazione di "nativi Yu-Gi-Oh!", che è cresciuta comprando pacchetti di carte edicola e seguendo l'anime tramite gli episodi trasmessi in ordine sparso il pomeriggio in TV, era ormai troppo adulta per apprezzare un prodotto che invece continuava a rivolgersi ad un pubblico giovane e che, addirittura, abbassava e occidentalizzava il proprio target con ogni nuova serie spin-off. Parallelamente, però, il gioco di carte collezionabili sembrava stare benissimo: nel giro di pochi anni sono arrivati i mostri XYZ, poi i Pendulum e poi ancora i Link, a portare ciascuno una ventata d'aria fresca nel gioco. O almeno questo è ciò che sperava Konami: non tutte le nuove introduzioni sono state apprezzate quanto i mostri Fusione di GX o i Synchro di 5D's, mentre il metagame ha vissuto negli ultimi anni alcuni dei suoi momenti peggiori, al punto da rendere il gioco competitivo tedioso, costoso e poco gratificante. I collezionisti non se la passavano meglio: mentre Pokémon adottava artifici di design spaccamascella per le sue carte, con variant full-art, figure che "sbordavano" dagli artwork e via dicendo; mentre Magic osava con collaborazioni artistiche di spessore e stravolgimenti del layout delle sue carte, Konami rimaneva assolutamente ferma nel suo tradizionalismo, al punto che oggi la "forma" di una carta di Yu-Gi-Oh! è ancora pressoché identica a quella di venticinque anni fa. Certo, qualche nuovo accorgimento è stato preso, qualche nuova rarità è arrivata, ma le illustrazioni, alcune per giunta molto più ispirate e dettagliate di quelle degli anni scorsi, restano ancora confinate in un quadratino a centro carta.



E allora perché abbiamo detto, in apertura, che il 25° anniversario segna un punto di svolta nella parabola di Yu-Gi-Oh!? Perché con il 25° anniversario Konami sembra essere riuscita a rendersi di nuovo appetibile anche ai fan di lunga data, oltre che agli appassionati più incalliti dei duelli e agli spettatori delle nuove edizioni dell'anime. La Collezione Leggendaria del 25° Anniversario e i reprint delle prime cinque espansioni di Yu-Gi-Oh! (La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, Sovrano della Magia, Servitore del Faraone, Predoni Metallici e Invasione del Chaos) sono chiaramente una mossa per attirare i fan "storici" verso le nuove iterazioni del TCG, facendo leva sul fattore nostalgia con un successo invidiabile, sulla falsariga di quanto già fatto da The Pokémon Company negli ultimi anni.

L'operazione-nostalgia di Konami, però, è stata supportata anche da un ritorno di vecchie carte in altre nuove espansioni, che ha permesso una ripresa di vecchi archetipi molto amati dai fan di Duel Monsters e GX: pensate per esempio al set Battaglie della Leggenda: Vendetta Cristallo, uscito a fine 2022 e basato sul tema Bestia Cristallo Avanzata, strettamente legato alle Bestie Cristallo dell'Accademia del Duellante. Altri casi emblematici sono quelli del già citato ritorno dell'Arcidemone Drago Rosso, del riutilizzo di artwork degli anni Novanta per i nuovi Mostri Illusione e alla ripresa del mitico "Hamburger Affamato" come carta centrale del tema Nouvelles, appena introdotto con il set Sopravvissuti Selvaggi: tutte chiare dimostrazioni che il "ritorno alle origini" del TCG non è un'operazione fine a sé stessa, ma ha una ragione profonda.



Certo, i risultati conseguiti finora non bastano per far tornare Yu-Gi-Oh! ai fasti di un tempo. Il fattore nostalgia dovrà essere dosato con cautela, specie considerando la relativa rapidità con cui le nuove uscite si susseguono nel TCG Konami, che presenta circa un'uscita al mese contro le 5-6 annuali della concorrenza. Ciò significa, per esempio, che ben venga l'idea di ristampare i primi set di Yu-Gi-Oh!, ma anche che i reprint lanciati lo scorso mese non possono rimanere un caso isolato: essi devono essere seguiti, magari a distanza di sei mesi o di un anno, da delle ristampe dei set via via successivi, che potrebbero anche "dare fiato" a chi deciderà di limitarsi a collezionare le nuove uscite, dilazionandone le release.

Al contempo, Konami deve profondamente rinnovare le sue carte, osando molto più che in passato con illustrazioni alternative e full art, ormai imprescindibili per rimanere a galla in un mondo in cui un artwork grande poco più di un francobollo non può più considerarsi sufficiente. Infine - e questo fortunatamente sta già avvenendo - è necessario separate TCG e anime, ormai incompatibili tra loro e con dei target di pubblico troppo diversi per funzionare in maniera sinergica l'uno con l'altro. La storia di Yu-Gi-Oh! non può essere portata avanti solo da delle serie animate fin troppo simili tra loro, ma deve passare anche per una narrazione interna alle carte stesse, ricalcando il modello di Magic: The Gathering e di Wizards of The Coast. Fortunatamente, l'epopea nel cardgame di Visas Starfrost si muove esattamente in questa direzione: un ottimo primo passo avanti, che però deve essere trasformato ancora in una narrazione onnicomprensiva e organica, dipanata su più set e, soprattutto, su tutte le carte (o quasi) di ciascuna espansione.