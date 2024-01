Zom 100: Bucket List of the Dead è una finestra sui problemi del Giappone

C'è una breve scena nel primo episodio di Zom 100: Bucket List of the Dead (serie anime disponibile su Crunchyroll) che appare emblematica per come sintetizza il sottotesto socio-politico dell'anime, legandolo all'immaginario zombie a cui fanno riferimento tutte le istanze (estetiche, narrative, iconografiche) della serie.



Come consuetudine Akira si sveglia all'alba, indossa il completo giornaliero e arriva nell'ufficio in cui lavora (o meglio, dove è schiavizzato) con l'intento di approcciarsi alle mansioni che gli spettano con un piglio meno negativo del solito: nel momento in cui sta per sedersi davanti alla piazzola di lavoro, nota due suoi colleghi stesi sotto la scrivania, mortificati dalla lunga nottata trascorsa senza dormire per rispettare delle scadenze disumane. Entrambi sono allo stremo delle forze, e l'unico modo per risollevarsi (letteralmente) da terra e riniziare una giornata di lavoro che ai loro occhi non è mai realmente terminata, è quello di ironizzare sulla condizione "cadaverica" in cui si trovano. Senza muoversi dal futon/letto posizionato sotto la scrivania, sentiamo uno dei due chiedere sarcasticamente all'altro "Quanti straordinari non pagati hai fatto il mese scorso?" "150 ore" gli risponde il collega, al che il primo gli replica "ah, guarda che quelli duri e puri superano almeno le 200 ore".



Queste brevi battute, recitate tra le righe da due personaggi che da lì in poi non avranno alcun ruolo nel resto della narrazione, potrebbero in apparenza sembrare un vezzo grammaticale, uno strumento con cui associare rapidamente la disintegrazione psicofisica del protagonista a quella dei suoi colleghi: ma come ora vedremo costituiscono in realtà il principio filosofico e linguistico su cui si basa tutto il racconto.

La zombificazione del salaryman giapponese

Il motivo per cui appare necessario partire da una scena così apparentemente collaterale per indagare le tendenze sociologiche dell'anime, è da individuare proprio nella sua natura intrinsecamente teorica, quasi fosse una finestra su tutte le istanze che attraverseranno da questo momento in poi il corpo testuale della serie.

Non solo infatti si stanno qui sottolineando gli effetti dell'overworking sui corpi di chi lo subisce, ma gli animatori connotano i volti di queste figure con gli stessi segni grafici con cui caratterizzano successivamente le fisicità e le fisionomie degli zombie, nonostante a questo punto del racconto l'epidemia dei non-morti non si fosse ancora diffusa a livello endemico, né tanto meno ci si trovasse in un contesto da zombie movie. Eppure i due colleghi di Akira non sembrano presentare alcun tratto che li contraddistingua come umani: le loro facce, consunte, scavate, cadenzate da occhiaie irreali, ci portano ad equipararli a dei meri cadaveri, privati come sono di quella vitalità che dovrebbe risiedere alla base di corpi che non hanno ancora incontrato il processo di zombificazione e che in virtù del raziocinio che li separa biologicamente dal resto dei non-morti, li dovremmo ricondurre al campo degli umani, e non di certo a quello degli zombie.

E invece l'immagine che l'anime associa a questi due salarymen non poteva essere più distante dalle idee di vivacità, vigoria e spirito con cui generalmente definiamo un essere umano. Quello che ci sta qui raccontando - o meglio, che sta attaccando - Zom 100: Bucket List of the Dead non è nient'altro che la normalizzazione dei fenomeni di overworking che affliggono gli ambienti corporativisti giapponesi, i quali riducono il lavoratore/cittadino ad una condizione di disumanizzazione radicale, che lo porta ad abbandonare qualsiasi propensione alla soggettività, fino a relegarlo nelle vesti di un automa, incapace di astrarsi da impulsi insensati e impossibili da comprendere, in nome di quell'omologazione desoggettivante perseguita dai loro datori di lavori. Una privazione di giudizio e di facoltà coscienziose, questa mostrata dall'anime, che equipara le figure dei dipendenti salariati nipponici a quelle, appunto, di uno zombie.

A questo punto, allora, è lecito porsi una domanda: se la zombificazione degli esseri viventi non è determinata dal virus, ma dalle logiche repressive su cui si fonda il mondo del lavoro giapponese, cosa rappresentano i non-morti che vedremo lungo tutto il corso della narrazione, e contro cui Akira e i suoi amici dovranno combattere nella loro estenuante lotta per la sopravvivenza?

Dall'America di Romero agli orizzonti agresti del Kansai: l'inversione semantica dello zombie

Prima di offrire una risposta all'interrogativo stesso da cui si ramificano i temi della serie, è necessario guardare all'immaginario di riferimento dell'anime, e alle logiche su cui ha storicamente fondato le proprie invettive socio-politiche.

Sin dal momento in cui George A. Romero ha sancito il principio degli zombie movie nel '68 con la realizzazione de La notte dei morti viventi, la figura del non-morto ha assunto perlopiù i connotati di un "veicolo tematico", di uno strumento politico con cui attaccare ferocemente il classismo della società statunitense, in modo da esplicitare, attraverso i codici del cinema di genere, la condizione disumana a cui era costretto il proletariato in faccia ad un establishment che non si curava minimamente dei subalterni. Per il leggendario cineasta gli uomini tramutati in zombie erano un'occasione per visualizzare, in termini fisici, le crisi esperite quotidianamente da coloro che appartenevano alle classi operaie o alle minoranze, generando un cortocircuito (politico, sociale, estetico) talmente enorme da ispirare da quel momento in poi tutti gli artisti internazionali che avrebbero scritto o realizzato opere a tema zombie, come appunto gli autori di Zom 100: Bucket List of the Dead.



Se l'influenza politica di Romero non è qui in nessun modo trascesa, quello che gli animatori della Bug Films hanno codificato nell'adattare gli orizzonti distopici del manga scritto da Haro Aso e illustrato da Kotaro Takata, è un'inversione di senso nella rappresentazione del non-morto.

Come abbiamo visto nella nostra ricognizione sul personaggio di Sasuke in Boruto, dove si assisteva ad una risemantizzazione della violenza come principio della redenzione - e non della disperazione - del ninja, anche in questo anime c'è un rovesciamento semantico della figura dello zombie, proprio perché il referente da cui si sviluppano le invettive sociologiche della narrazione è il vivente, e non invece coloro che vengono tramutati in esseri mostruosi privi di coscienza e giudizio. Se ci pensiamo, è Akira stesso ad essere presentato come un automa, nonostante il personaggio non venga mai infettato dal virus: è lui, in quanto lavoratore comune giapponese, ad essere oggetto della zombificazione a cui lo aveva sottoposto il mondo del lavoro nipponico, tanto che in tutto il primo episodio sembrava aver perduto ogni afflato di umanità sotto il peso di una condizione da "salaryman" percepita come repressiva e ingiustamente mortificante, da cui solo l'incursione nell'Apocalisse, paradossalmente, potrà liberarlo.

L'apocalisse-zombie come viatico di liberazione dalle crisi della modernità

Da questa prospettiva, la deriva distopica a cui va incontro il paese non appena esplode l'Apocalisse-zombie, diventa per il cittadino comune giapponese l'occasione per astrarsi dalle logiche repressive a cui il mondo corporativista lo aveva fino a quel momento confinato, e scardinare così con forza tutte le costrizioni, gli obblighi e i fenomeni di omologazione che lo hanno imprigionato fin troppo a lungo nell'apatia e nella desensibilizzazione emotiva.

Se Akira e i suoi compagni non erano in grado di esprimere loro stessi perché costretti a sacrificare le emozioni e i sogni più reconditi sull'altare dei vincoli e delle imposizioni societarie, ora che la distopia ha stravolto le liturgie correnti della nazione, i protagonisti possono finalmente configurare un mondo migliore, ed iniziare a credere ciecamente in quegli obiettivi e desideri che in faccia all'ordine normativo nipponico si palesavano come mere illusioni o futili fantasie. Non è un caso, allora, che uno degli sviluppi centrali del racconto riguardi la sovversione dei ruoli tra Akira e il suo terrificante datore di lavoro, con l'eroe che giunge a maturazione nel momento in cui accetta, perdonandole, le ingiustizie a cui lo aveva ripetutamente sottoposto l'uomo, proprio perché anche lui era una vittima del sistema, costretto ad adottare quella facciata disumana che la società giapponese impone a chi occupa un ruolo autorevole/autoritario.

Ecco allora che la vera distopia, ci sta qui dicendo Zom 100: Bucket List of the Dead, non è da ricondurre all'immagine di un mondo in rivolta, popolato improvvisamente da figure apatiche e prive di soggettività, ma è il Giappone contemporaneo: sono i fenomeni corporativisti che lo contraddistinguono a narcotizzare il cittadino comune, e a disinnescarne la vitalità equiparandone la passività a quella di uno zombie senza coscienza né futuro. Ma nel tracciare il percorso di sopravvivenza di Akira all'insegna dell'autodeterminazione, l'anime offre una visione di speranza, che appare tanto potente quanto emblematica per come trova nel collettivismo nipponico la matrice stessa della salvezza comunitaria.

Perché alla fine dei conti, sembrano qui suggerirci gli autori, il mondo può anche collassare sotto il peso di crisi inenarrabili e repressive: ma finché c'è complicità tra gli individui di una stessa società, ecco che la possibilità di arrivare a neutralizzare le fratture del paese non è poi così chimerica. Basta credere, come fa Akira, che le ingiustizie possono essere soverchiate. E che non esistono ostacoli insormontabili, se alla base della rivoluzione c'è una fiducia assoluta nell'essere umano.