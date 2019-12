'Altro che Kyoto Animation, dovevate morire tutti', donna arrestata per minacce ad Animate

Da quando l'incendio ha distrutto la Kyoto Animaton, annientando l'edificio principale della nota compagnia di animazione togliendo la vita a numerose persone, la paura di attentati simili non ha più dato scampo al Giappone. Quello spiacevole episodio, tuttavia, ha alimentato diverse ondate di minacce.

Riportato dal portale Kotaku, celebre magazine online, una donna di 34 anni avrebbe tentato di minacciare la nota catena di distribuzione Animate, molto nota in Giappone per i titoli e il merchandise acquistabili. In particolare, la donna, prima di essere arrestata dalle autorità, avrebbe inviato messaggi ed e-mail minatorie al gestore del negozio del calibro di "Altro che Kyoto Animation, era meglio che voi tutti veniste massacrati" e "Preparatevi a morire in qualsiasi momento".

Il dato più inquietante, tuttavia, risulta nella parola "uccidere", allegata di seguito ben 3853 volte, spaventando i gestori della catena. Secondo il sito Yomiuri Shimbun, la causa fu la sospensione della donna dal sito di Animate lo scorso anno, dopo aver cancellato improvvisamente l'ordine. Ad ogni modo, questo resta uno degli spiacevoli eventi che, dall'incidente della Kyoto Animation, hanno iniziato a moltiplicarsi in tutto il territorio del Sol Levante, con molteplici minacce che si susseguono senza sosta.

