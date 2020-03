'Arise'! L'incredibile potere del protagonista di Solo Leveling spiegato in 15 secondi

Un esilarante video della durata di appena 15 secondi è diventato virale nell'enorme subreddit dedicato a Solo Leveling, il manhwa di di Chu-Gong ritenuto da molti come "l'apice del genere action/fantasy". La clip, postata dall'utente incompetentboi2, spiega il funzionamento di "Arise", l'originale potere del protagonista.

Sulle note di Crunk Ain’t Dead di Duke Deuce, la clip mostra un uomo disteso a terra, riportato in vita da un suo compagno. Il meme ha spopolato conquistando quasi 4000 upvote, e illustra in maniera perfetta il funzionamento del potere da necromante di Sung Jin-Woo.

Nella webcomic, il protagonista inizia la sua avventura con il soprannome di "Hunter più debole del mondo", per via della sua scarsa abilità nel combattimento. Nel mondo di Solo Leveling gli Hunter fanno parte delle gilde che si occupano dell'uccisione dei mostri, e si dividono da classe E a classe S. Dopo essersi coraggiosamente sacrificato nella prova speciale di un dungeon, Sung Jin-Woo sblocca una missione bonus che gli consente di diventare l'unico Hunter in grado di livellare.

Salendo di livello Sung Jin-Woo inizia a diventare sempre più forte, finendo per sbloccare l'abilità speciale Arise. Questo assurdo potere consente al protagonista di riportare in vita qualsiasi creatura deceduta, questa volta in veste alleata.

Negli ultimi mesi si è spesso parlato di un adattamento anime di Solo Leveling, magari da parte degli stessi produttori attualmente al lavoro sulla serie di Tower of God. Una eventuale conferma però, potrà solo avvenire dopo il via libera di Kakao Page.

E voi cosa ne pensate? State seguendo questa serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!