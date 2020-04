"DADDY!DADDY! DO!" online il video della nuova opening di Kaguya-sama, l'anime del momento

Il cosiddetto "Re dell'amore" Masayuki Suzuki è tornato nella seconda stagione di Kaguya-sama: Love is War, per bissare il successo della prima, fenomenale Opening "Love Dramatic". In coppia con la splendida Airi Suzuki il cantante ha composto "Daddy! Daddy! Do!", una nuova sigla d'apertura dal sound R&B/soul già virale sul web.

Love Dramatic, titolo dell'opening della prima stagione dell'anime, vanta attualmente circa 10 milioni di visualizzazioni su YouTube ed altrettante sui principali siti di streaming musicale legale. I ragazzi di A-1 Pictures hanno quindi deciso di affidarsi nuovamente alla voce del celebre King of Love, questa volta in coppia con la venticinquenne responsabile per la sigla di apertura di Shugo Chara! (My Guardian Chaarcters).

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al videoclip completo condiviso nella giornata di ieri, mentre in calce è visibile la versione tagliata per l'opening dell'anime. La traccia sarà disponibile all'acquisto a partire dal 15 aprile 2020, data in cui Sony Music pubblicherà "ALL TIME ROCK 'N' ROLL", il CD celebrativo per i 40 anni di carriera del musicista.

Kaguya-sama: Love is War 2 è un successo dopo un solo episodio: la serie è finita nelle tendenze Twitter dopo poche ore dalla trasmissione e su Reddit ha già registrato il miglior debutto anime di sempre. Kaguya-sama: Love is War 2 è inoltre cima a tutte le classifiche dei migliori anime attualmente in onda.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a quest'opening? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!