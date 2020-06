"DOPPIAMI LA VITA PACOTTO", arriva il nuovo video musicale dei Tafka con Emanuela Pacotto

I Tafka, nome del gruppo musicale Electro Rock formatosi in provincia di Teramo nel 2018, hanno appena pubblicato su YouTube il videoclip musicale di "Doppiami la vita Pacotto", il loro nuovo pezzo dedicato proprio alla straordinaria doppiatrice lombarda. Qui sotto potete leggere tutte le novità inerenti al progetto musicale.

"Spiazzando qualsiasi previsione è stato svelato il nuovo videoclip musicale del gruppo dei TAFKA intitolato “DOPPIAMI LA VITA PACOTTO” pubblicato sul canale YouTube della nota doppiatrice Emanuela Pacotto. Dalla musicalità molto orecchiabile, il testo del brano racconta di come sarebbe bello vivere con le voci dei personaggi doppiati da Emanuela, come Bulma, Jessie, La Maga Nera, Sakura e Nami, ad aiutarci ad affrontare qualsiasi problema. Una canzone divertente con un videoclip esilarante che è una sorta di inno alla cultura pop-nerd in cui probabilmente in molti si riconosceranno.

A proposito del video, seguendo gli indizi lasciati tramite i social di Emanuela e ascoltando la live Facebook che ha preceduto la premiere, abbiamo potuto scoprire l’avvincente storia della sua realizzazione. Emanuela ha raccontato che durante una precedente live in cui lei stessa era ospite del sito Onepiece.it, i Tafka, si erano collegati “di sorpresa” per dedicarle la versione “unplugged live” della canzone, lasciandola visibilmente commossa e letteralmente senza parole. Durante quella live tra una lacrima e qualche battuta è quindi nata l’idea di realizzare qualcosa per dare visibilità alla canzone.

Con la complicità del produttore-regista Max Coltorti (BABYLON) nasce l'idea del video in stile "live" in cui Emanuela recita con la sua controparte Yumi interagendo con le action figure come nel suo format #animeribelli. Tra citazioni del mondo anime e colpi di scena visivi, il video si conclude con la divertente partecipazione di "special guests" tra cui la YouTuber Sabrina “La Sabri” Cesereto, il cosplayer Leon Chiro, il recensore Andrea Galeazzi, la cantante rock dei Lacuna Coil Cristina Scabbia e il rapper Shade, coinvolti dalla stessa Emanuela in quanto amici con cui ha condiviso alcuni momenti lieti nel difficile periodo del lockdown. Insomma, come nella migliore tradizione dei cartoni animati, i Tafka fanno il “botto” con DOPPIAMI LA VITA PACOTTO".

E voi cosa ne pensate? Vi piace il brano? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della doppiatrice poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al video pubblico il mese scorso, in cui Emanuela Pacotto ha svelato qualche curiosità sul suo lavoro.