'Endeavor è il più forte!' Ecco lo sketch di prova di Nakamura, direttore delle animazioni

Il finale di My Hero Academia 4 ha letteralmente infiammato il web, e non è difficile capirne il motivo. La battaglia tra Endeavor e High End ha stupito i fan grazie a delle animazioni superlative e ad un ottimo pacing e ovviamente, parte del merito non può che essere ceduta al talentuoso animatore Yutaka Nakamura.

Il key animator classe 1967 è ormai celebre nell'industria per via del suo tratto, e non è certo un caso che i ragazzi di Studio Bones si affidino alla sua tecnica ogni qualvolta sia in programma uno scontro in larga scala. La collaborazione tra le due parti prese il via anni fa, quando l'animatore decise di occuparsi personalmente di alcuni frame della battaglia tra Midoriya e Todoroki; tempo dopo, Nakamura tornò per lavorare anche sullo scontro tra Deku e Bakugo.

Endeavor vs High End è stato uno dei punti più alti di una quarta stagione un po' ballerina dal punto di vista delle animazioni, e ha chiuso in bellezza uno degli archi narrativi più intensi dell'opera di Horikoshi.

Nakamura comunque non ha perso tempo e subito dopo la messa in onda dell'episodio, è intervenuto sul web per omaggiare il nuovo numero uno. In calce potete dare un'occhiata ad uno degli sketch realizzati durante il making off della puntata, accompagnato dalla scritta: "Endeavor è il più forte!".

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il season finale? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di My Hero Academia 4.