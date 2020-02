'Fireworks - Vanno visti di lato o dal basso?' arriva il 13 febbraio in DVD/Blu-ray

Anime Factory ha annunciato poco fa che l'edizione home video del film anime del 2018 "Fireworks - Vanno visti di lato o dal basso?" arriverà in Italia il prossimo 13 febbraio. Potete leggere tutti i dettagli nel Comunicato Stampa visibile qui sotto.

Alex Polidori che presta la sua voce a Norimichi

Sara Labidi che presta la sua voce a Nazuna

Alessandro Campaiola che presta la sua voce a Yusuke

Federico Campaiola che presta la sua voce a Jun’ichi

Mattia Fabiano che presta la sua voce a Minoru

Alessio Puccio che presta la sua voce a Kazuhiro

La distribuzione voci e la direzione del doppiaggio sono state orientate a restituire quanto più fedelmente ed efficacemente l'originale, sia in termini di caratterizzazione dei personaggi sia di timbro ed età vocale.

Introduzione

Schede informative sui personaggi

Note di produzione

Una conversazione speciale: Shunji Iwai x Hitoshi Ohne x Akiyuki Shinbo

Schede informative sullo Staff

Traduzione del brano musicale di chiusura “UCHIAGEHANABI” (DAOKO x Kenshi Yonezu)

Analisi a cura di Cristian Giorgi

Milano, 10 febbraio 2020 - Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media che racchiude il meglio dell’offerta Anime, cinematografica e home video, in collaborazione con Lucky Red è lieta di annunciare che l’attesissimosarà finalmente disponibile in Limited Edition in DVD e Blu-ray™ dal 13 febbraio 2020.Dal regista di, e dai produttori di, arriva finalmente in Italia il racconto pirotecnico di un’estate indimenticabile, dopo aver riscosso in Giappone un incredibile successo di critica e di pubblico. Basato sull'omonimo dorama televisivo,racconta la storia di un gruppo di amici che si organizza per trovare una risposta a questo strambo quesito in occasione del locale festival estivo. Norimichi riceve l’inatteso invito a scappare di casa da parte della compagna di classe Nazuna della quale è infatuato, vivendo con lei un’esperienza meravigliosa dagli inattesi risvolti…La versione italiana di questo maestoso lungometraggio, impreziosito dalle musiche del maestro Satoru Kosaki, è stata curata da Massimiliano Alto (direttore del doppiaggio e adattatore dei dialoghi basati sulla traduzione dal giapponese di Francesco Nicodemo) e vede la partecipazione di:Oltre al doppio audio italiano e giapponese, la Limited Edition in DVD e Blu-ray™ include anche il ricco booklet originale da 28 pagine contenente:

La Limited Edition Blu-ray è disponibile per 22,60 euro, poco di più di quella DVD che vi costerà invece poco meno di 20 euro. Entrambe le edizioni sono preordinabili su Amazon cliccando sopra il link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di ulteriori novità invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla line-up 2020 di Anime Factory e al nostro approfondimento su Lupin III, protagonista del nuovo film presto disponibile nei cinema italiani.