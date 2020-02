'Gurenge' è doppio disco di platino, per il Giappone è la migliore traccia anime dell'anno

Billboard Japan, l'organizzazione gemella della rivista musicale statunitense Billboard US, si è recentemente congratulata con la talentuosa cantate LiSA per lo spaventoso risultato raggiunto dalla sua hit "Gurenge", ancora saldamente al primo posto nella classifica riservata agli anime e da poco premiata con un doppio disco di platino.

Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale della rivista, Gurenge sarebbe presente in classifica da ben sei mesi e al primo posto da quattro settimane consecutive. La traccia, creata appositamente per l'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, conta ad oggi oltre 500.000 copie vendute, il primo posto nelle classifiche "Download", "Streaming" e "Karaoke", il quarto nelle "Visualizzazioni Video", il decimo nelle "Vendite CD" e il secondo in "Radio On-air". Nonostante la canzone sia stata distribuita per la prima volta il 3 luglio 2019 poi, sono state recentemente confermate altre 2500 copie vendute nell'ultimo weekend.

La hit di LiSA vanta inoltre più di 25 milioni di riproduzioni su Spotify e 30 milioni di visualizzazioni su YouTube. In classifica è seguita dalla bellissima "Hello World" della band Dism e da "Drive Us Crazy" dei Raise a Suilen. Spazio in Top 10 anche per "Inferno", hit dei Mrs. Green Apple e OP dell'anime Fire Force.

Gurenge è attualmente la grande favorita per la vittoria agli Anime Awards 2020, dove competerà per il titolo di "Miglior Opening Anime" con Kiss Me (Carole & Tuesday), Mukanjyo (Vinland Saga), Kawaki wo Ameku (Domestic Girlfriend), Touch Off (The Promised Neverland), 99.9 (Mob Psycho 100 II) e con la stessa Inferno (Fire Force).

E voi cosa ne pensate? Qual è stata l'Opening migliore del 2019? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui anche voi foste pazzi della hit di LiSA poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla sua strepitosa live performance.