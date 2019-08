"How Heavy Are the Dumbbells You Lift?: pubblicato un trailer dell'ottavo episodio

Nel corso di queste ultime ore, l’account Twitter @pkjd8I8 ha rilasciato un trailer promozionale incentrato sull’ottava puntata di How Heavy Are the Dumbbells You Lift?, adattamento anime del manga di Yabako Sandrovich e MAAM di cui è stato recentemente annunciato un nuovo membro del cast di doppiaggio.

La serie è stata presentata in anteprima il 3 luglio e Funimation si sta occupando di pubblicare la serie in streaming in contemporanea con l'uscita delle puntate in Giappone. La "commedia dedicata al body building" è incentrata sulle avventure di Hibiki, una ragazza del liceo che ama mangiare, e Akemi, la bellissima e carismatica presidente del consiglio studentesco che ha un forte fetish per i muscoli. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Le crudeli parole di un amico legate al peso di Hibiki lacerano come un coltello il cuore di una ragazza del liceo che ama mangiare. Hibiki così di seguire una ferrea dieta per poter dimagrire entro l'inizio delle vacanze estive, ma non può continuare ad allenarsi da sola. Per sua fortuna, la liceale si ritrova davanti a una palestra dove incontra la sua bellissima e carismatica presidente del consiglio studentesco, Akemi Sōryūin, entrando così nell'intenso ma divertente mondo dell'allenamento con i pesi."

Mitsue Yamazaki (Tada Never Falls in Love, Nozaki-kun di Monthly Girls) è stato posto come director dell'anime, il tutto affiancato da Doga Kobo, mentre Fumihiko Shimo (New Game!) è il responsabile degli script della serie. Ai Kikuchi (New Game!) si è occupato del character design e Silver Man Gym ha presentato il progetto. Fairouz e Ishikawa hanno lavorato alla opening-theme dell'opera, intitolata "Onegai Muscle", cantandola vestendo i panni dei loro personaggi Hibiki Sakura e Naruzō Machio. Ishikawa, inoltre, si è anche occupata della ending-theme intitolata "Macho A Name?".

Sandrovich e MAAM, un artista e creatore di manga relativamente nuovo sul mercato, hanno pubblicato il manga sul sito web di Shogakukan Ura Sunday e sull'app Manga ONE di Shogakukan nel 2016. Il settimo volume dell'opera è stato pubblicato da Shogakukan il 19 giugno. Seven Seas Entertainment pubblicherà invece il primo volume del manga in inglese il prossimo 19 novembre.