'Il fiuto di Sherlock Holmes' di Hayao Miyazaki arriva in esclusiva su Rai Play

Da oggi, 22 Dicembre, sono disponibili su Rai Play i primi sei episodi de "Il fiuto di Sherlock Holmes", la personale reinterpretazione in versione animata di Hayao Miyazaki dei romanzi di Arthur Conan Doyle.

La serie in questione nasce nel 1981, ed è una co-produzione gestita da Tokyo Movie Shinsa e la Rai, a capo della quale Miyazaki è sia il regista che lo sceneggiatore. Gli episodi attualmente disponibili sulla piattaforma di streaming Rai Play, sono per ora solo 6, ma a partire da Gennaio verranno caricati anche i restanti 20.

L'opera di Miyazaki presenta un racconto nel quale tutti i personaggi hanno delle sembianze antropomorfe, come lo stesso protagonista, che riprende fortemente l'aspetto di un segugio. Le puntate presenti su Rai Play e le successive che verranno pubblicate, sono disponibili alla visione in alta definizione, grazie a un comparto tecnico restaurato che ne rivitalizza l'impatto grafico.

A partire dal 2020, sulla piattaforma di streaming verrà pubblicato un episodio a settimana, fino a raggiungere un totale di 26 puntate - che corrispondono alla conclusione della serie.

La serie arrivò in Italia già nel 1984, ma a causa della particolare modalità di trasmissione - ogni episodio veniva spezzato in quattro parti da 5 minuti - ricevette un'accoglienza piuttosto tiepida. Qualche anno più tardi, la Rai ripropose la serie nel palinsesto del programma Big!, ma anche questa volta non riuscì a fare breccia nel pubblico italiano.

