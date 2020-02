'Izuku Midoriya è un piagnone': i fan sulle critiche al protagonista di My Hero Academia

Izuku Midoriya è un personaggio semplice, con delle motivazioni chiare ed una morale comprensibile. Il protagonista di My Hero Academia non avrà le forti motivazioni di Eren, il grande carisma di Gon o la straordinaria forza di Saitama, ma rimane un protagonista solido ed interessante. Quest'ultima affermazione però, non sembra valere per tutti.

Tra le tante critiche indirizzate all'eroe nato dalla penna di Kohei Horikoshi infatti, ce n'è una che da anni è oggetto di discussione da parte della fan base, e riguarda il suo carattere timido e la sua ipersensibilità. Secondo molte persone, Deku è un personaggio troppo "perfetto", il cui comportamento è permeato da clichè di diverso tipo. Il classico protagonista più vicino alla "vecchia guardia", ovvero quella di Goku, Rufy o Naruto, piuttosto che all'onda dei nuovi protagonisti, sempre più complessi e sfaccettati.

Se messo in paragone con gli eroi di altri shonen, come Tanjiro di Demon Slayer o Asta di Black Clover, Deku non impallidisce certo per forza o tenacia, quanto piuttosto per carattere. Ovviamente queste critiche non sono condivise da tutti, e a questo proposito abbiamo deciso di mostrarvi oggi l'altra faccia della medaglia.

Come potete vedere in calce, sul web si è recentemente riaccesa la discussione, ed i supporters di Midoriya non si sono certo tirati indietro. "Prima di chiamare Deku "debole" dovreste capire cosa vuol dire rompersi volontariamente un dito", hanno commentato alcuni fan, "Piangere dopo essersi rotto le dita? Ho visto dei personaggi sorridere dopo aver perso un arto", ha risposto un utente.

E voi cosa ne pensate? Midroiya può essere definito come un personaggio caratterialmente debole? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!