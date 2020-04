'Owari da!' Jiren sfoggia il suo colpo finale in una magnifica action figure da 60 dollari

Entertainment Earth, il celebre rivenditore USA di oggetti da collezione, ha da poco messo in vendita un'esclusiva action figure snodabile dedicata a Jiren, il più forte guerriero dell'Undicesimo Universo in Dragon Ball Super. Il prodotto, ora in vendita per 60 dollari più tasse da spedizione, è disponibile all'acquisto fino ad esaurimento scorte.

In calce potete dare un'occhiata al modellino, fedele rappresentazione del Jiren mostrato nello scontro finale con Goku Ultra Istinto. Il torso appare volutamente danneggiato in modo da replicare i danni subiti nella battaglia finale contro Goku, Freezer e C-17, e il prodotto include tre teste intercambiabili (sguardo serio, bocca aperta e "digrigna i denti") e tre tipi di mani, tra cui uno raffigurante l'attacco finale Power Impact.

Il modellino, prodotto dalla Bandai Tamashii Nations, è parte della linea SH Figurarts ed è alto circa 20 centimetri. La tassa di spedizione per l'Italia è relativamente alta, ma entro pochi mesi l'action figure dovrebbe essere disponibile su Amazon ed Ebay. L'uscita è prevista per il mese di novembre 2020.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Per altri prodotti targati EE invece, vi rimandiamo ai bellissimi Funko Pop di Soul Eater e ai nuovi prodotti Pokémon mostrati il mese scorso.