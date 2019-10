'Quale manga definiresti un capolavoro?' Ecco le risposte del pubblico giapponese

Pochi mesi fa vi abbiamo parlato dei manga più venduti nella prima metà del 2019 e senza troppo sorprese, il campione imbattuto è rimasto ONE PIECE. A tal proposito, in Giappone è stato appena redatto un sondaggio volto a mostrare il lavoro più apprezzato dal pubblico, l'opera di Eiichiro Oda avrà trionfato anche li?

One Piece Dragon Ball Doraemon Fullmetal Alchemist Le Bizzarre Avventure di Jojo Detective Conan Black Jack Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio Kingdom Lady Oscar Parasyte / Kiseijuu Hunter x Hunter Nodame Cantabile Natsume degli spiriti La Fenice / Hi no tori L'Attacco dei Giganti Un marzo da leoni Arrivare a te / kimi ni todoke Naruto Ushio e Tora

La classifica conta i voti di 13.000 appassionati ed è stata resa virale grazie a. Di seguito potete leggere i 20 titoli che hanno ricevuto più voti.

Senza troppo sorprese, ONE PIECE è riuscito a trionfare anche in questa classifica, portandosi a casa il titolo di "Capolavoro". Dalla lista tuttavia mancano alcuni nomi decisamente importanti, come Berserk, Ken il guerriero o Bleach.

Naruto e Dragon Ball continuano invece a essere onnipresenti alle spalle del manga di Oda, insieme a capolavori del calibro di Fullmetal Alchemist e Le Bizzarre Avventure di Jojo. Le opere di Kishimoto e Toriyama comunque, nonostante l'età veneranda, si sono recentemente riconfermate anche nella top 20 estiva di Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? Manca qualcuno secondo voi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!