'Se vince Rui fai una brutta fine': l'autore di Domestic Girlfriend minacciato sui social

In corso su Weekly Shonen Magazine da diversi anni, Domestic Girlfriend è un manga di Kei Sasuga e che fin dalle prime battute ha messo Natsuo in bilico tra due interessi amorosi: Hina e Rui. Le due sorelle nel corso della storia hanno fatto di tutto per conquistare il ragazzo, il quale però è stato conteso anche da altre ragazze.

Giunto ormai in vista della conclusione, l'autore di Domestic Girlfriend ha ridotto la sfida alle due sorelle protagoniste, Rui e Hina, le uniche a poter conquistare definitivamente il cuore di Natsuo. Mentre il manga prosegue e conta il capitolo 261, un fan è però decisamente andato sopra le righe.

In occasione di San Valentino, Kei Sasuga ha postato su Twitter un post dove allegava un'immagine piuttosto attraente di Rui. Un utente del social però sembra non aver preso bene la possibile implicazione sul finale, minacciando di morte il mangaka. Il messaggio, da poco rimosso dal social per contenuti inappropriati, recitava "Se vince Rui fai una brutta fine".

L'autore, prima che il messaggio venisse rimosso, aveva risposto con "Amo Hina più di te", dimostrando come l'attacco sia stato poco efficace nonostante la gravità. Domestic Girlfriend intanto si sta avviando verso il finale con alcuni sviluppi anche inaspettati, mentre l'anime su Crunchyroll si è già concluso da circa un anno.