"Shout Baby", l'emozionante Ending di My Hero Academia 4 cantata tutta d'un fiato in live

Dopo il successo della meravigliosa performance del cantante TK con l'Opening di Tokyo Ghoul, il famoso canale YouTube giapponese The First Take è andato nuovamente a pescare tra i brani anime più apprezzati degli ultimi anni, convincendo la talentuosa Haruko Nagaya ad esibirsi in live con "Shout Baby", Ending Theme di My Hero Academia 4.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata alla performance da pelle d'oca della cantante, accompagnata dalla solita chitarra di Issei Kobayashi e dal basso di Shingo Anami, gli altri due membri del gruppo Ryokuoushoku Shakai (band in carica della realizzazione dell'Ending).

Dopo aver accettato l'invito, la cantante ha dichiarato: "Il senso di realismo dato da questo programma è fantastico. Negli ultimi mesi molte persone si sono innamorate del format, ed io sono una di queste. Uno spazio semplice, con un microfono ed una videocamera. Voglio continuare a cantare finché avrò voce per farlo, vi ringrazio per l'opportunità". The First Take ha pubblicato da dicembre 2019 ad oggi circa 40 clip video, superando velocemente le 100 milioni di visualizzazioni totali. Si tratta di uno dei canali dedicati alla musica giapponese più seguiti al mondo.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che poco tempo fa si è esibita la cantante Sayuri con la prima Ending di My Hero Academia 4, quindi non perdete l'occasione per dare un'occhiata anche alla sua performance!