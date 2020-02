'So I'm a Spider, So What?' debutta su Crunchyroll nel 2020, ecco trama e teaser trailer

La line-up 2020 di Crunchyroll si amplia con So I'm a Spider, So What?, terza novità dell'anno solare dopo My Next Life As a Villainess e The 8th Son? Are You Kidding Me?. L'anime, adattamento della serie di light novel di Okina Baba, si è mostrato per la prima volta con il teaser trailer visibile qui sopra e sarà disponibile anche in Italia.

Yen Press, editore dei romanzi di Baba, ha così descritto la storia: "Ero una normale liceale, ma in un batter d'occhio mi sono svegliata in un posto mai visto prima e sono rinata in un ragno?! Come può qualcosa che non è niente di più che un piccolo ragno (cioè io) riuscire a sopravvivere in quello che è, letteralmente, il peggior dungeon esistente? Non ci sono regole? Non dovrebbero esserci regole! Di chi diavolo è la colpa di questo? FATTI VEDERE!".

Attualmente non sono stati rivelati dettagli sul periodo di uscita, anche se si ipotizza la stagione autunnale. Per quanto riguarda il cast, è stato unicamente affermato che il ruolo della protagonista sarà affidato ad Aoi Yuki, doppiatrice classe 1992 celebre per aver prestato la propria voce a Tatsumaki in One-Punch Man e Diane in The Seven Deadly Sins, oltre che alla protagonista di A Silent Voice e a Sayaka Natori in Your Name.

In calce all'articolo è visibile una prima Key Visual, in cui il ragno fugge dall'attacco di un famelico drago.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per rinfrescarvi la memoria sulle uscite attuali con il nuovissimo calendario Crunchyroll.