'The 8th son? Are you kidding me?' uscirà ad aprile, pubblicato il trailer ufficiale

Aprile si prospetta come uno dei mesi più interessanti dell'anno, vista la spaventosa mole di uscite previste nell'arco dei suoi trenta giorni. Oltre al recente annuncio riguardante l'adattamento anime di My Next Life As a Villainess infatti, un'altra serie si aggiunta alla lista, e non è niente meno che l'adattamento della light novel di Y.A.

The 8th son? Are you kidding me? (conosciuto come Hachinan tte, Sore wa Nai Desho in Giappone) uscirà nel generico mese di aprile e sarà distribuito da Crunchyroll, che ha mostrato il nuovissimo trailer visibile in cima all'articolo durante gli Anime Awards 2020. La stagione primaverile si prospetta quindi intrisa di tante importanti novità, oltre a ritorni di tutto rispetto come quelli di Re: Zero e Kaguya-sama: Love is War.

La storia dell'anime seguirà le avventure di Shingo Ichinomiya, un impiegato di 25 anni che si risveglierà una mattina in un mondo completamente differente. Dopo aver assunto le sembianze di Wendelin von Benno Baumeister, un bambino di 5 anni figlio di una famiglia di nobili in rovina, Shingo/Wendelin si renderà conto di possedere dei poteri magici e inizierà così la sua carriera da avventuriero.

La serie sarà diretta da Tatsuo Miura presso gli studi d'animazione Shin-Ei Animation e SynergySP. Takeshi Miyamoto si occuperà della composizione della serie, mentre Fuzichoco curerà il character design. In calce potete dare un'occhiata alla prima Key Visual dell'opera.

