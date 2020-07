'Tis Time for Torture, Princess: arrivano nuove raccomandazioni per il manga virale

Shonen Jump+ ha lanciato la nuova serie 8Kaijuu diventata in fretta virale, ma sulla rivista digitale di casa Shueisha è già da qualche anno che ci sono ottime opere anche se non particolarmente famose ai più. Una delle prime ad aver riscosso successo è stato World End Harem, ma ci sono anche Jigokuraku e 'Tis Time for Torture, Princess.

Il manga iniziò ad aprile 2019, poco dopo l'esordio del fenomenale Spy x Family, ad opera di Robinson Haruhara e di Hirakei, lo sceneggiatore e l'artista rispettivamente. Il duo, mese dopo mese, ha pubblicato capitoli di 'Tis Time for Torture, Princess che hanno attratto sempre più lettori e ottenendo varie raccomandazioni e anche qualche candidatura a premi giapponesi per i manga.

A poco più di un anno dal debutto però arriva un encomio speciale, una raccomandazione da parte di un autore noto come Makoto Yukimura di Vinland Saga. Yukimura ha pubblicato un tweet sul suo account ufficiale scrivendolo sia in giapponese che in inglese. La traduzione è questa: "Hime-sama Gomon no Jikan Desu ('Tis Time for Torture, Princess) è il mio manga preferito in questi giorni. È passato ormai un anno da quando la serie è iniziata. Sono sicuro che a breve diventerà un anime. Dategli uno sguardo!"

Ogni tanto capita che i mangaka famosi diano consigli ai propri fan, come capitò con Yoshihiro Togashi e Demon Slayer quando anni fa quest'ultimo era ancora agli inizi, e l'effetto è naturalmente quello di attirare attenzione sul manga consigliato. 'Tis Time for Torture, Princess riuscirà a ottenere nuovo pubblico con questa mossa di Yukimura?