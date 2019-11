Ad un anno dalla sua morte ricordiamo Stan Lee, l'autore numero uno di Marvel Comics

"Sai, credo che anche solo una persona possa fare la differenza". Così Stan Lee firmò uno dei più interessanti camei della sua carriera, ovvero quello presente nell'ultima pellicola della trilogia di Spider-Man, trasmessa 11 anni prima della sua morte. Un uomo che rivoluzionò un mondo, creando degli eroi che ancora oggi ispirano grandi e piccini.

Stan Lee è mancato esattamente un anno fa, alla veneranda età di 95 anni, per colpa di un infarto causato da una polmonite da aspirazione che lo torturava da tempo. Il direttore editoriale di casa Marvel, conosciuto anche come The Man e The Smilin, rivoluzionò completamente il mercato fumettistico mondiale nel XX secolo, creando dei supereroi iconici come Spider-Man, Daredevil, i Fantastici 4 e Thor.

La carriera dell'autore, il cui nome completo è Stanley Martin Lieber, prese il via quando alla giovanissima età di diciannove anni venne assunto dalla Timely Comics di Martin Goodman. Il suo primo lavoro, ovvero una pagina di testo pubblicata su un numero di Capitan America nel 1941, convinse l'azienda a concedergli sempre maggior spazio, mossa rivelatasi poi vincente negli anni a seguire.

All'inizio degli anni '50 infatti, la Timely Comics si ritrovò in difficoltà per via di una sorta di decrescita del mercato fumettistico, da un lato schiacciata dalla concorrenza DC Comics e dall'altro quasi impossibilitata a pubblicare le proprie opere. Insieme a Jack Kirby e Steve Dikto quindi, Lee provò a creare un nuovo gruppo di eroi in grado di competere con i vari Batman, Superman e Wonder Woman, realizzando Hulk, Iron Man, Daredevil, Dottor Strange, Thor e nel 1962, l'iconico Uomo Ragno. Questi fumetti segnarono il grande ritorno della casa editrice.

Una carriera in crescita e una passione straordinaria, accompagnata sempre da un grande sorriso. Così Stan Lee cambiò il mondo dei fumetti e ispirò la nascita degli ormai celebri cinecomics.

E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra opera preferita dell'autore? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui foste alla ricerca di novità invece, vi consigliamo di dare un'occhiata a Marvels e Iron Man, due importantissime opere in uscita nel 2020!