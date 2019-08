.Val X Love: annunciati tre nuovi membri del cast di doppiaggio

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale dedicato a Val X Love (Ikusa x Koi), anime tratto dal manga concretizzatosi grazie al lavoro di Ryousuke Asakura, ha annunciato tre nuovi doppiatori unitisi al cast che parteciperanno alla serie. Andando più nel dettaglio, i nuovi membri appena aggiuntisi sono:

Rikako Aida nei panni di Shino Saotome

Maki Kawase nei panni di Yakumo Saotome

Kotori Koiwai nei panni di Kururi Saotome

Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei doppiatori annunciati nel corso di questi ultimi mesi:

Yūya Hirose nei panni di Takuma Akutsu

Kaede Hondo nei panni di Natsuki Saotome

Ai Kakuma nei panni di Itsuyo Saotome

Rina Hidaka nei panni di Mutsumi Saotome

Yumi Uchiyama nei panni di Ichika Saotome

Yumi Hara nei panni di Futaba Saotome

Ayaka Shimizu nei panni di Misa Saotome

"Takuma Akustu vuole vivere una vita pacifica e solitaria dedicandosi allo studio. Il suo volto parecchio spaventoso gli impedisce di fare amicizia e gli ha procurato il soprannome "Akuma" (diavolo), ma nonostante tutto vive una vita soddisfacente e si impegna per diventare la brava persona che la sua mamma scomparsa vedeva in lui. Tutto cambia quando resta coinvolto nelle vicende delle sorelle Saotome, delle valchirie! Takuma viene convocato da Odino per allearsi alle ragazze e difendere il mondo dai demoni e dalla distruzione totale. Il potere delle valchirie deriva dall'amore quindi il ragazzo dovrà vivere con loro e diventare sempre più intimo."

Takashi Naoya (Luck & Logic, Touken Ranbu: Hanamaru, Real Girl) è il regista scelto, che dirigerà le animazioni allo studio Hoods Entertainment. Tatsuya Takahashi (The IDOLM@STER Cinderella Girls, Katana Maidens: Toji no Miko, Ms. Koizumi loves ramen noodles) supervisionerà la sceneggiatura, mentre Kiyoshi Tateishi (Ghost In The Shell: The New Movie) è il character designer e capo delle animazioni. TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND (Witch Craft Works, Kakegurui, Skull-face Bookseller Honda-san) comporrà le musiche.