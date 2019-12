La prima stagione di Vinland Saga si è conclusa, il regista: 'Il viaggio non finisce qui'

Il regista Shuhuei Yabuta si è letteralmente scatenato sui social dopo la messa in onda dell'emozionante episodio 24 dell'anime di Vinland Saga, intitolato "Fine del Prologo" e disponibile da qualche ora su Amazon Prime Video. La puntata ha messo in scena una delle scene più scioccanti del manga di Yukimura e lascia presagire un annuncio per una seconda stagione.

Yabuta ha festeggiato il season finale con la Key Visual visibile in calce, scrivendo: "Grazie a tutti per aver guardato! Senza i vostri feedback e il vostro incoraggiamento non ce l'avremmo mai fatta! Sono felice di essere stato coinvolto nella produzione di questo anime! Approfitto anche del momento per ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato, siete stati fantastici. Adattare un manga così grande è stata un'impresa ma crediamo di essere riusciti a realizzare qualcosa di simile all'originale".

Il regista ha poi proseguito ringraziando l'autore Makoto Yukimura e lasciando un piccolo indizio riguardante il sequel: "Grazie Yukimura-san, è stato fantastico poter dirigere una serie come questa. Quello che è accaduto nel finale ha cambiato profondamente Thorfinn, ma il suo viaggio è tutt'altro che finito! Un giorno incontrerà persone nuove, aprirà gli occhi e inzierà a comprendere la vastità del mondo".



Le dichiarazioni di Yabuta sembrerebbero lasciare presagire ad un rinnovo per Vinland Saga, ma con tutta probabilità maggiori informazioni saranno rivelate nei prossimi giorni.



E voi cosa ne pensate? Avete già visto il finale? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di un'occhiata al nostro primo sguardo su Vinland Saga.