10 accessori che ogni vero appassionato anime non può non riconoscere

Ci sono alcuni elementi delle serie anime che sono immediatamente riconoscibili da qualsiasi spettatore. Non si tratta solamente di armi divine o sigilli demoniaci: anche semplici accessori come le fasce per capelli indossate dagli shinobi di Naruto sono infatti iconici e famosissimi. Ecco gli oggetti degli anime che, per diversi motivi, sono riusciti a fare breccia nei cuori dei fan di tutto il mondo!

Ecco un elenco dei 10 accessori più iconici che ogni appassionato di anime riconoscerà immediatamente:

10. Zangetsu di Ichigo (Bleach): L'arma spirituale di Ichigo Kurosaki è un'incarnazione del suo potere spirituale e della sua forza interiore. È uno degli oggetti anime più riconoscibili e ha avuto un impatto significativo sulla cultura pop.

9. Orecchini di Tanjiro (Demon Slayer): Gli orecchini di Tanjiro Kamado sono un simbolo dell'eredità familiare e fonte di motivazione per il giovane cacciatore in quanto lo aiutano a ricordare il suo obiettivo: sconfiggere Muzan Kibutsuji.

8. Sciarpa rossa di Mikasa (Attack on Titan): La sciarpa rossa di Mikasa Ackerman è un simbolo di protezione e amore. È stata regalata a Mikasa da Eren dopo che il ragazzo l'ha salvata da un gruppo di banditi. È un oggetto importante sia per la storia che per il personaggio di Mikasa.

7. Maschera di Ken Kaneki (Tokyo Ghoul): La maschera da ghoul di Ken Kaneki è un simbolo della sua dualità. È stata creata da Uta, il creatore di maschere, e ha aiutato Ken a nascondere la sua identità di ghoul. È un oggetto iconico che è diventato il simbolo della serie.

6. Beyblade (Beyblade): I Beyblade sono trottole che possono essere utilizzate per competere in divertenti duelli. Sono diventati un fenomeno pop nel 2010 quando un ragazzino su tre nel mondo ne possedeva almeno uno.

5. Sfere del Drago (Dragon Ball): Le Sfere del Drago sono sette sfere magiche che, se raccolte insieme, evocano il Drago Shenron il quale esaudirà qualsiasi desiderio. Sono uno degli oggetti anime più iconici del mondo e rappresentano lo shonen più importante della storia.

4. Death Note (Death Note): È un quaderno soprannaturale che permette a chi lo possiede di uccidere chiunque voglia scrivendo il nome del bersaglio all'interno. Nonostante il Death Note abbia delle regole, rimane senza ombra di dubbio uno degli oggetti più potenti mai comparsi in una serie anime.

3. Cappello di Paglia di Rufy (One Piece): È l'accessorio per il quale è conosciuto il protagonista dell'opera più famosa del mondo. Regalato a Rufy da Shanks, è diventato il simbolo della sua ciurma di pirati.

2. Fascia per capelli di Konoha (Naruto): La fascia per capelli di Konoha è il simbolo dell'appartenenza degli shinobi al Villaggio della Foglia. In generale, le fasce per capelli rappresentano il villaggio di appartenenza di uno Shinobi e tutti i ninja ne possiedono uno.

1. Sfere Poké (Pokémon): Non servono presentazioni per le piccole sfere che permettono agli allenatori di catturare i Pokémon.L'accessorio anime più iconico di sempre non poteva che fare parte del franchise che ha fatto innamorare tantissime generazioni di fan. Per scoprire le origini delle Pokéball per catturare i Pokémon, vi consigliamo la lettura di questo articolo.