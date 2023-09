Questi 10 anime del 2023 sono stati trascurati dal pubblico e devono essere recuperati!

Finora, il 2023 è stato un anno eccezionale per i fan degli anime. L'inverno 2023 ha avuto grandi anime come Vinland Saga e Tokyo Revengers Stagione 2, mentre la primavera 2023 ha ospitato alcuni successi come la terza stagione di Demon Slayer e il nuovo Oshi no Ko.

Tuttavia, molti altri ottimi titoli anime sono passati inosservati perché serie come Demon Slayer e Mashle hanno rubato la scena. Anche se quelle serie anime trascurate della prima metà del 2023 non sono del tutto alla pari con Oshi no Ko e Vinland Saga e il loro genere, queste opere trascurate meritano comunque un'altra possibilità.

I fan delle serie comiche hanno amato Don't Toy With Me, Ms. Nagatoro!. Sicuramente non avrà reinventato le commedie romantiche, ma i fan adorano ancora l'energica e antipatica Hayase Nagatoro e i suoi tentativi ruvidi ma genuini di diventare la migliore amica di Naoto. La seconda stagione di Nagatoro! è stato più di ciò che ha reso la prima stagione così divertente.

La stagione anime dell’inverno 2023 ha scaldato i fan con un’affascinante nuova commedia romantica intitolata The Ice Guy & His Cool Female Collegaague. Si è trattato di un cambio di ritmo tanto necessario rispetto alle serie delle scuole superiori, ambientato in un ufficio moderno con impiegati di circa vent'anni affabili al centro della scena.

I fan delle commedie romantiche avevano molto da guardare nella prima metà del 2023, anche se serie come Kubo Won't Let Me Be Invisible tendono a essere oscurate da titoli più forti e originali. L'opera ha come protagonista un tranquillo protagonista di nome Junta Shiraishi, che è sempre stato trascurato e non ha veri amici, poi la sua adorabile compagna di classe Nagisa Kubo lo nota e promette di aiutare Junta a sentirsi la star della sua storia.

I fan dell'anime originale di Konosuba avevano molto da amare nella serie prequel Konosuba: An Explosion On This Wonderful World! . Era facile trascurarlo nella primavera del 2023 poiché era pensato solo per i fan esistenti del franchise, ma non è mai troppo tardi per i fan degli anime per tuffarsi nell'originale Konosuba in modo da poter dare un'occhiata a Explosion successivamente.

TONIKAWA: Over the Moon For You è stata una delle numerose serie anime che hanno avuto una seconda stagione nell'inverno o nella primavera del 2023, ma non sono diventate momenti salienti. La seconda stagione dell'anime TONIKAWA probabilmente non ha conquistato molti nuovi fan, quindi sono stati solo i fan esistenti a guadagnare qualcosa da questo anime della primavera 2023.

Edens Zero, adattamento anime dell'opera di Hiro Mashima, creatore di Fairy Tail, ha ottenuto una seconda stagione nella stagione anime della primavera del 2023, anche se Demon Slayer l'ha decisamente oscurata in quel momento. Entrambe le serie tornavano con nuove stagioni, quindi si rivolgevano principalmente ai fan più affrancati e la base di fan di Demon Slayer è più grande.

Farming Life In Another World è un esempio di "farming isekai", un approccio caratteristico e costruttivo al sottogenere isekai che elimina i re demoni e le fantasie di potere. Invece, il protagonista Hiraku Machio trascorrerà il suo tempo in questo nuovo mondo costruendo e gestendo una fattoria, e avrà solo i suoi magici attrezzi agricoli e il potere dell'immaginazione a sostenerlo.

A Galaxy Next Door è arrivato nella primavera del 2023 come una pausa tanto necessaria dalle storie d'amore basate sulle scuole superiori ed ha come protagonista un giovane di nome Ichiro Kuga che ha scritto una serie manga di successo per sostenere suo fratello e sua sorella minori, ottenendo una meravigliosa assistente: Shiori Goshiki.

Skip and Loafer si è fatto strada tranquillamente nella stagione anime della primavera 2023, dove si adattava perfettamente a serie più popolari come Oshi no Ko e Mashle. In un certo senso, Skip and Loafer era solo un'altra commedia romantica del liceo, quindi molti fan degli anime potrebbero averlo ignorato, ma ha comunque qualcosa da offrire.

The Ancient Magus Bride è una serie anime fantasy shonen andata in onda con la sua prima stagione nel 2017-18 e solo di recente è tornata per un'altra stagione nella primavera del 2023. Questo anime segue l'eroina adolescente Chise Hatori e il suo incontro con il gentile mago dalla testa di teschio Elias. A partire dalla seconda stagione, Chise ha ora 16 anni ed è pronta per frequentare il college; Elias, essendo il fidanzato protettivo qual è, ha accettato un posto di insegnante lì per rimanere vicino alla sua sposa. È stato un bellissimo spettacolo anime per la primavera del 2023, ma Oshi no Ko e Demon Slayer lo hanno decisamente messo in ombra.