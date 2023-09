10 anime ambientati a scuola che vi faranno versare tutte le vostre lacrime

Molte serie anime hanno come protagonisti studenti delle medie o delle superiori e si concentra sulla vita delle scuole superiori. Questi anime tendono ad adottare un approccio diverso coinvolgendo gli spettatori rappresentando esperienze riconoscibili piuttosto che trame elaborate e stravaganti, ma questi anime sono davvero drammatici!

Your Name è un film anime stimolante ma straordinariamente triste, del regista Makoto Shinkai. Inizialmente si presentava come una storia comica di scambio di corpi tra un liceale di Tokyo e una ragazza di campagna della sua età. Poi Taki, si rese conto che Mitsuha era scomparsa ed egli deve intraprendere una ricerca nelle remote regioni del Giappone per trovarla. Ciò che segue è stimolante, tragico, straziante e incredibilmente toccante mentre Taki e Mitsuha lottano per riconnettersi nonostante la grande distanza tra loro.

Il leggendario manga shojo Fruits Basket ha ispirato un adattamento anime comico e incompleto nel 2001. Molto più tardi, nel 2019, i fan hanno potuto vedere un anime omonimo migliore e completo, che si colloca facilmente tra i migliori anime tristi delle scuole superiori attualmente disponibili. Fruits Basket è una storia edificante di perdono, seconde possibilità e guarigione emotiva, ma anche di drammaticità e crepacuore.

L'anime di successo Oshi no Ko è molte cose contemporaneamente: una dura critica allo sfruttamento dell'industria degli idoli in Giappone, un mistero di omicidio, una storia di vendetta e anche una triste storia di anime liceali. Tutti questi generi si intrecciano perfettamente in un'unica narrazione, concentrandosi sui fratelli gemelli Aqua e Ruby Hoshino dopo che la tragedia ha colpito la loro famiglia.

One-Week Friends è una serie anime particolarmente triste del liceo che parla della lotta di una ragazza per fare amicizia con qualcuno e trovare la vera felicità. Il protagonista maschile, Yuki Hase, non può fare a meno di notare che la sua compagna di classe Kaori Fujimiya è sempre sola ma con grande shock apprende che Kaori ha una condizione per la quale dimentica tutti i suoi amici ogni lunedì. Nonostante ciò, Yuki farà ogni sforzo per fare amicizia con Kaori e aiutarla a ricordarlo.

Your Lie In April segue la storia degli studenti delle scuole superiori Kaori e Kosei che amano entrambi la musica classica. L'infanzia difficile di Kosei sotto l'insegnamento crudele di sua madre e la sua prematura scomparsa gli fanno fatica a suonare il pianoforte durante il liceo nonostante ami così tanto lo strumento. Dopo aver incontrato Kaori in circostanze apparentemente spontanee, Kosei riesce a fare i conti con se stesso mentre inizia a guarire. Questo anime è così triste a causa di tutti i segreti dietro le quinte che non vengono completamente alla luce finché non è troppo tardi.

A Silent Voice è uno dei film anime più popolari degli anni 2010. La sua trama unica si concentra sugli effetti a lungo termine del bullismo e descrive graficamente i problemi di salute mentale delle persone che affrontano il bullismo. Shoya, il personaggio principale, ha maltrattato la sua compagna di classe sorda Shoko durante le scuole elementari. Più tardi, al liceo, Shoya arriva a pentirsi delle sue azioni, ma fatica ancora ad andare avanti a causa dei problemi di socializzazione. Si incontra di nuovo con Shoko, a quel punto lo spettacolo inizia davvero a trattare argomenti seri sulla salute mentale. La descrizione onesta delle conseguenze del bullismo da parte di A Silent Voice è ciò che lo rende così rilevante, ma anche così tragico.

Il film anime Voglio mangiare il tuo pancreas si concentra su Sakura, una studentessa delle superiori che vive con una malattia cronica, e sulla nuova amica che fa a scuola. Mentre i due si avvicinano, Sakura parla apertamente della sua malattia e della probabilità che morirà prima dei suoi compagni di classe. Fin dall'inizio, i fan possono aspettarsi che il film abbia un finale emozionante, ma la svolta inaspettata che altera la conclusione di questo triste anime del liceo tocca davvero le corde del cuore, cambiando l'impatto che può avere su uno spettatore.

La trama di Assassination Classroom segue la vita dello studente di scuola media Nagisa a cui viene insegnato a diventare un assassino per eliminare il suo insegnante, Koro-sensei, assieme ai suoi compagni della 3-E. Con solo un anno di conto alla rovescia fino alla distruzione della Terra, Nagisa e i suoi compagni di classe devono imparare da Koro-sensei come neutralizzarlo e salvare il pianeta. Tuttavia, il rapporto con questo maestro, abile nelle uccisioni e negli insegnamenti, farà affezionare i ragazzi a lui e viceversa. Il finale di serie non potrà che farvi versare ogni lacrima che avete in corpo.

Anohana è nota per aver rappresentato in modo realistico gli effetti a lungo termine del dolore su coloro che hanno perso i propri cari. Il senso di colpa e il rimorso che Jintan prova per la morte prematura di Menma sono rappresentati in modo riconoscibile. Questo anime colpisce molti spettatori da vicino perché mostra meticolosamente il processo di lutto di ogni personaggio e come hanno lentamente trovato un modo per andare avanti.

Come molti altri anime, Orange include elementi fantasy e di viaggio nel tempo che servono come armatura della trama per avanzare nella storia. La liceale Naho riceve una lettera misteriosa che la incoraggia a fare amicizia con un compagno di classe di nome Kakeru. In seguito si rende conto che la lettera proviene dal suo sé futuro che le chiede di essere coinvolta nella vita di Kakeru prima che accada una tragedia.