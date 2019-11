Quali sono i 10 anime più apprezzati dal pubblico femminile e maschile?

Nonostante certi stereotipi sui gusti maschili e femminili, gli appassionati hanno più volte dimostrato di avere le più disparate preferenze nei riguardi dell'animazione. Vi basti pensare, infatti, che per il pubblico mascolino l'opera più apprezzata pare essere proprio Puella Magi Madoka Magica.

L'anime majocco di Studio Shaft, celebre per la componente psicologica e sperimentale che accompagna la produzione del regista Akiyuki Shinbou, era tornata a far parlare di sé appena qualche giorno fa a seguito di un esilarante bigliettino. Tuttavia, non erano in molti ad aspettarsi che l'omonimo anime raggiungesse la prima posizione tra le serie più apprezzate dal pubblico maschile.

Un recente sondaggio, infatti, ha studiato quali siano le opere che apprezzano maggiormente i due sessi, giungendo a un'interessante risultato. Il pubblico femminile, dalla prima alla decima posizione, ha esposto le proprie preferenze secondo il seguente ordine:

Tiger & Bunny Cardcaptor Sakura Osomatsu-san Joker Game Love Live! The School Idol Movie Mobile Suit Gundam Detective Conan PSYCHO-PASS Haikyu!! L'Attacco dei Giganti

Per quanto riguardi i gusti del pubblico maschile, oltre la già citata prima posizione, seguono:

Puella Magi Madoka Magica Code Geass: Lelouch of the Rebellion Love Live (stagione 1) Neon Genesis Evangelion Love Live (stagione 2) Gintama Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 Is the Order a Rabbit? Legend of the Galactic Heroes La rivoluzione di Utena

Stupisce, in ogni caso, la presenza di Love Live in entrambe le classifiche in posizioni tanto elevate, certificando la popolarità di un franchise solido ed estremamente prolifico in patria. E voi, invece, cosa ne pensate di queste top 10, siete in parte d'accordo? Fatelo sapere con un commento qua sotto.