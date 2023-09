Quali sono i 10 anime più attesi di quest'autunno? Da Undead Unluck a Frieren

Le uscite anime previste per la fine di quest'anno sono molteplici, ma sono alcune hanno veramente interessato i fan. Alcune di queste serie sono adattamenti di manga già molto popolari fra il pubblico, mentre altre sono tutte da scoprire! Ecco quali sono le serie più attese.

Frieren: Beyond Journey's End debutterà domani, 29 settembre. La storia non mostra il viaggio di quattro eroi vincenti, bensì di persone che imparano ad accettare la sconfitta e ad affrontare i propri rimpianti. La vita per gli elfi scorre in modo diverso e la protagonista Frieren è costretta, ogni volta, a vedere i propri compagni morire uno ad uno.



Shangri-La Frontier debutterà il primo ottobre e segue lo studente del secondo anno delle superiori Rakuro Hizutome, appassionato di videogiochi estremamente brutti. Così, dopo aver completato tutti i giochi che aveva con le sue abilità da gamer professionista, comincia il videogioco in realtà virtuale "Shangri-La Frontier".



Anche l'anime Ragna Crimson debutterà il primo ottobre. La serie è ambientata in un mondo in cui i draghi sono più potenti degli umani e il protagonista Ragna è deciso a sconfiggere i draghi a tutti i costi, facendo fronte ai propri limiti.



Ron Komonohashi, Deranged Detective racconta la storia di Totomaru Isshiki, un ragazzo che potrebbe essere non adatto a diventare un detective ma che ha sicuramente la tenacia adatta per raggiungere il proprio sogno. Per arrivare al proprio obiettivo, cerca di arruolare nel suo team Ron Kamonohashi, un tempo detective talentuoso ma che abbandonò per qualche motivo sconosciuto la sua carriera. Totomaru dovrà scoprire i segreti di Ron e intanto affrontare un caso di omicidio seriale. L'uscita è prevista per il 2 ottobre.



Restando in tema isekai, I'm in Love With a Villainess, in uscita il 3 ottobre, ruota attorno alla giovane impiegata Rei Oohashi che si sveglia improvvisamente nel corpo del personaggio giocabile del suo videogioco otome preferito: "Revolution". Invece di cercare di fidanzarsi con uno dei protagonisti principali del gioco, Rei cerca di colpire l'affascinante antagonista Claire Francois.



Our Dating Story: The Experienced You and the Inexperienced Me si differenzia dalle altre storie con protagonista una Gal. Il 6 ottobre gli spettatori potranno vedere l'inaspettata storia d'amore fra Ryuto Kashima, un ragazzo che non è mai stato fidanzato nella propria vita, e la popolare Runa Shirakawa. Fra alti e bassi, i due proveranno a conoscersi e a migliorarsi reciprocamente.



The Vexations of a Shut-In Vampire Princess, che debutterà il 7 ottobre, è focalizzata su la vampira Komari in compagnia della sua fidata cameriera Vill che dopo tre anni di sonno profondo si ritrova ad essere comandante di un esercito! Questo racconto è destinato ad essere anche una delle serie più divertenti previste per l'autunno 2023.



Nello stesso giorno, il sette ottobre, The Kingdoms of Ruin debutterà sul piccolo schermo. L'Impero Redia, un regno in cui la magia è bandita, cerca e perseguita le streghe ancora in vita. Il protagonista Adonis era un cacciatore di streghe, ma quando ha visto la sua strega-mentore morire per mano dell'Impero, ha giurato vendetta a chiunque tentasse di uccidere queste persone.



Anche Undead Unluck debutterà il sette ottobre; quest'anime è destinato ad essere uno dei migliori shonen dell'anno, ma che non mancherà di momenti estremamente drammatici. Fuuko ha l'abilità "Unluck", che la rende così sfortunata da colpire le persone intorno a lei ed per questo motivo tenta il suicidio. Tuttavia, viene salvata da Andy che, come lei, possiede un'abilità che lo rende immortale. Questo strano duo promette di aiutarsi a vicenda per morire nel miglior modo possibile. Intanto, un'organizzazione li rintraccia per scoprire di più sui loro poteri.



Il manga I diari della Speziale è arrivato in Italia attraverso la J-Pop e il 22 ottobre sarà disponibile l'adattamento anime The Apothecary Diaries. La 17enne Maomao è stata rapita e costretta a lavorare come servitrice di basso livello presso il palazzo dell'imperatore in una corte imperiale dell’antica Cina. Per proteggersi, Maomao cerca di non attirare l'attenzione di nessuno e di aiutare chi può con le sue abilità da farmacista. Tuttavia, viene presto notata dall'eunuco Jinshi.