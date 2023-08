10 anime che hanno completamente rovinato il manga!

"È sempre meglio il manga". Quante volte abbiamo sentito questa frase. A volte detta per partito preso, ci sono stati in effetti adattamenti che hanno completamente distrutto l'opera originale. Ecco a voi 10 volte in cui è successo!

Partiamo in grande stile con Berserk e l'adattamento dell'arco Epoca d'Oro del 2016. Sappiamo tutti quanto questo capolavoro sia intoccabile e abbia una delle fanbase più accanite che il panorama fumettistico abbia mai visto. La serie presenta una CGI tremenda, tagli di trama incomprensibili e il risultato è stato la completa rovina dell'originale. Tagli di trama avete detto? Come non pensare alla seconda stagione di The Promised Neverland con la saga di Goldy Pond, uno dei momenti più belli della seconda fase del manga, completamente eliminato. Boruto non ha bisogno di spiegazioni. Come se già la qualità dell'originale non avesse compromesso il franchise, le animazioni e la sceneggiatura di questo anime hanno sparato sulla croce rossa.

Passiamo ad altri esempi: Btoom!, Violence Jack, chiamato il "peggior snime" di sempre, diviso in una trilogia di OVA che ridicolizzano uno dei capolavori di Go Nagai. Come non citare poi Tokyo Ghoul, anche qui tagli di trama e animazione discutibile. Di scelte controverse ne troviamo anche in Bleach, Darling in the Franxx e Sword Art Online, ma merita uno spazio anche un outsider, un anime non canonico, ma tra i più discussi di sempre: Dragon Ball GT: una storia ambiziosa, ma con molte criticità.



La trama la conosciamo tutti e rappresenta un sequel ideato ex novo da Toei del manga di Akira Toriyama. È la nostra infanzia? Sì. Tutto sommato lo amiamo? Sì, ma occorre essere obiettivi. Viaggi nello spazio inseriti perché di moda, un Goku per tanti versi sciapo rispetto l'originale, Gotenks assente, Pan che non si trasforma in Super Saiyan, Baby simile a Freezer, Super C-17 uguale all'arco degli androidi e Li Shenron che strizza l'occhio a Majin Bu. È vero che Toriyama stesso ha ammesso di aver apprezzato il SSJ 4, però si poteva fare meglio. Toei voleva cavalcare l'onda di DB e c'è riuscita, ma tante volte questo modus operandi non è sinonimo di qualità.

E voi cosa ne pensate, vi vengono in mente altri esempi? Fateci sapere con un commento quali sono stati gli anime che hanno rovinato un manga! Inoltre non perdetevi questo fantastico cosplay di Goku e Vegeta SSJ4!