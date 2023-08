10 anime difficili da comprendere ma che vanno assolutamente guardati!

Il mezzo anime offre un intrattenimento di prim'ordine in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, dai film comici a shonen di lunga durata. Tuttavia, alcune delle serie più amate e acclamate intimidiscono i fan con la loro lunghezza, l'ordine di visualizzazione confuso o il ritmo non convenzionale.

I fan degli anime più esperti conoscono Legend of The Galactic Heroes , un'opera spaziale cult degli anni '80 famosa per la sua trama monumentale e l'approccio brillantemente approfondito alla fantascienza militare. Mentre la maggior parte delle persone che finiscono tutti i 110 episodi la considerino la migliore opera d'arte nella storia degli anime, la maggior parte si sente troppo intimidita anche solo per tentare un simile sforzo.

Nonostante sia costantemente al primo posto in ogni top list degli anime, il successo di Gintama è un enigma per la maggior parte degli outsider, con oltre 300 episodi di battute senza sosta che non potrebbero rimanere divertenti dopo 15 anni in onda.

La serie fantasy urbana preferita dai fan Durarara!! è pubblicizzato come un'epopea misteriosa tesa e imprevedibile, piena di personaggi, trame interconnesse e brillanti colpi di scena, ma date le numerose stagioni presenti e le storie disconnesse fra loro ci si potrebbe perdere.

Inaspettatamente, uno dei franchise più difficili da seguire dell'anime appartiene al genere harem, associato all'intrattenimento facile e di basso livello. Il franchise di Monogatari è composto da molte stagioni non lineari ed è facile confondersi.

Il dramma fantascientifico acclamato dalla critica Texhnolyze è composto da soli 22 episodi ma il primo episodio dimostra che il franchise lontano dai tipici anime e non tutti saranno in grado di affondare i denti nella sua trama idiosincratica.

Mentre è quasi impossibile passare un po' di tempo nel fandom degli anime senza aver sentito parlare di Mobile Suit Gundam , i veri fan di questo classico cult sono davvero pochi nella moderna comunità degli anime dato il numero di serie slegate fra loro.

Rispetto ad altri franchise di anime contorti, la serie Fate vanta di due spettacoli indipendenti che possono essere facilmente visti, come Fate/Zero e Fate/Stay Night . Tuttavia, se si volesse andare a fondo nell'universo di Fate, si verrebbe rapidamente sopraffatti dall'assoluta vastità e complessità del Nasuverse .

Le opere di Masaaki Yuasa sono note per la loro particolarità artistica e complessità narrativa. E mentre il regista ha diversi spettacoli e film che anche i fan degli anime principianti possono facilmente apprezzare, il suo anime televisivo più famoso, The Tatami Galaxy , è estremamente difficile da interpretare.

Urasawa Naoki è famoso per le sue intense trame misteriose e Monster è il culmine della maestria quest'autore e il suo adattamento anime traduce con competenza i suoi meriti sullo schermo.

Il re indiscusso della narrazione shonen One Piece ha innumerevoli fan che non si stancano mai di cantare le lodi del loro programma preferito. I meriti di questa classica avventura pirata sono inconfondibili, la serie non ha perso slancio nei suoi 25 anni e continua a offrire intrattenimento agli spettatori di tutto il mondo. Tuttavia, più il viaggio di Rufy si avvicina alla conclusione , più diventa difficile per i nuovi fan entrare nella serie, con oltre 1.000 episodi di anime . Tuttavia, qualsiasi fan di One Piece testimonierà che una volta che si sarà messo in pari con l'opera, desidererà che non termini più.