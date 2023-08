10 anime perfetti per i principianti: comincia con questi titoli e ti appassionerai!

Nel mondo degli anime è difficile farsi strada vista la grande vastità. Sono numerosissimi gli anime che vengono prodotti ogni anno e, considerando che l'industria degli anime ha cominciato ad avere un effettivo valore durante gli anni '70/'80, i titoli sono esponenzialmente enormi.

Ma non c'è da preoccuparsi: se sei alle prime armi e vuoi goderti dei titoli che ti sappiano appassionare, qui c'è una lista perfetta per te. Altrimenti, siamo sicuri che la nostra community potrà aiutarti nel trovare alcuni titoli da visionare.

Dr. Stone (2019) è una perla rara da non perdersi nell'universo degli shonen, con un protagonista armato di cervello piuttosto che di muscoli. Dal nulla, il liceale Senku Ishigami e il resto del mondo vengono trasformati in pietra, restando congelati per diversi millenni, finché un giorno Senku si libera. Sebbene il progresso dell'umanità sia stato cancellato da migliaia di anni, Senku è un maestro della scienza e mira a riportare l'umanità al punto in cui si trovava prima che venisse congelata.

Spy x Family (2022) ha ottenuto un enorme successo ed è stato acclamato anche da chi non apprezza così ampiamente gli anime. Loid Forger è una spia e la sua ultima missione prevede di stabilire una relazione con un noto politico, che si presenta solo alla scuola privata di suo figlio. Affinché Loid possa riuscire nella sua missione, è costretto ad adottare la piccola Anya, con il dono di leggere nelle menti altrui, e di sposare la sicaria Yor, ma le loro avventure sono esilaranti e affettuose.

My Hero Academia (2016) è fortemente ispirato alla Marvel e alla DC Comics, nonostante resti un'opera sui supereroi originale e profonda. Il giovane Izuku Midoriya nasce senza poteri in una società ricca di persone con quirk, ossia delle unicità particolari, ma nonostante ciò coltiva il desiderio di diventare un eroe e di iscriversi alla prestigiosa scuola per supereroi Yuei. Tuttavia, l'incontro con il Simbolo della Pace All Might farà in modo che tutti i suoi sogni si avverino.

Haikyuu!! (2014) ha fatto venir voglia a tutti di giocare a pallavolo, con il suo spokon avvincente e d'impatto. Hinata Shoyo, dalla bassa statura, sogna di diventare il giocatore più forte del Giappone, seguendo le orme del Piccolo Gigante, il suo idolo sin da bambino. Si iscrive alla sua stessa scuola, la Karasuno, e lì incontrerà il suo rivale Tobio Kageyama. La squadra della Karasuno, tuttavia, non vince delle partite da molto tempo e i due dovranno collaborare per farla rivivere.

Fruits Basket (2019) è un remake di un anime molto più vecchio e che vale la pena recuperare assolutamente. La povera quanto coraggiosa Tohru Honda è costretta a vivere in un capannone dopo la morte improvvisa di sua madre, ma l'incontro con la famiglia Sohma le cambierà la vita. Questa strana famiglia, nel momento in cui un membro del sesso opposto li abbraccia, finiscono per trasformarsi un animale dello Zodiaco Cinese! Tohru, accompagnata dal gatto Kyo e il topo Yuki lotteranno per spezzare la maledizione, mentre affrontano i loro traumi generazionali.

Attack on Titan (2013) è un'opera distopica che non si può non visionare per la sua grandiosità e genialità. Eren Yeager, il protagonista, si unì al Survey Corps dopo che i Titani abbatterono uno dei muri e distrussero il suo villaggio natale, uccidendo sua madre.

One-Punch Man (2015) sa prendere in giro il genere dei supereroi come pochi, senza mai scadere nel banale. Il povero eroe Saitama vive nella noia più totale dal momento che riesce a sconfiggere chiunque con un solo pugno e non trova più la soddisfazione di vivere combattendo contro dei potenti cattivi.

Komi can't Comunicate (2021) è disponibile per intero su Netflix e sa affrontare bene dei temi come l'ansia sociale e la paura di esporsi in una commedia leggera. Komi ha infatti una grande paura di comunicare, sebbene venga vista dai suoi compagni come una dea scesa in terra. Per questo motivo, il suo obiettivo nella serie diventa quello di cercare 100 amici al termine della scuola.

Horimiya (2021) supera i classici cliché degli shojo e porta sul piccolo schermo un'opera basata sull'amicizia e sull'affetto. Miyamura è un ragazzo timido e riservato e l'incontro con Hori sarà l'inizio per lui per crearsi nuovi amici e conoscere l'amore.

Death Note (2009) è un cult degli anime poiché mette gli spettatori avanti ad un dramma esistenziale sulla pena di morte. Light Yagami, dopo aver trovato per caso un quaderno che può uccidere chiunque semplicemente scrivendo il proprio nome, si reinventa un dio terreno dal nome Kira capace di punire i fuorilegge, attirando l'attenzione del più grande detective del mondo L.