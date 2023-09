10 anime che hanno rivoluzionato il genere shonen dando una svolta unica!

Gli anime shonen sono tra i generi più popolari non solo in Giappone. Vantano alcune delle storie più memorabili e personaggi dinamici che restano impressi al pubblico. Nonostante ciò, ci sono momenti in cui il genere tende a diventare ripetitivo e per fortuna, questi anime hanno aiutato a ripristinare la fiducia dei fan nel genere.

Komi Can't Communicate è un anime che segue una ragazza socialmente ansiosa mentre tenta di farsi un centinaio di amici. Shoko Komi e il suo primo amico (e cotta) Hitohito Tadano hanno un'ottima chimica e interazioni esilaranti che rendono lo spettacolo accessibile a diversi tipi di fan. Troppo spesso gli anime shonen sono ricchi di azione, ma Komi Can't Communicate opta per un approccio più spaccato di vita al genere.

Gli anime Isekai esistono da molto tempo, ma Sword Art Online è stata una delle prime serie a prendere il genere e a dargli una nuova veste. Invece di un nuovo mondo, i personaggi sono intrappolati in un videogioco immersivo. La trama di Sword Art Online era unica e molto amata all'epoca e ha dato al pubblico un tocco rinfrescante a una storia shonen.

Una delle forme più rare di shonen è lo shonen romantico. Sebbene ne esistano numerosi, nessuno spicca come Horimiya. Horimiya si è fatto notare non solo per l'arte e i personaggi, ma anche perché mostra una relazione completa tra i due protagonisti. Kyoko Hori e Izumi Miyamura non si confessano subito, ma non aspettano nemmeno la fine della storia per iniziare a frequentarsi o iniziare ad addentrarsi nelle parti più complesse della loro relazione. Horimiya continua a dimostrare che lo shonen non è solo combattimento e mondi fantasy.

Spy x Family è una storia umoristica e commovente su una finta famiglia. Lo spettacolo è ricco di trovate esilaranti, poiché ognuno dei membri della famiglia nasconde la propria identità. Tuttavia, è anche uno sguardo toccante su ciò che significa essere una vera famiglia. Ci sono ancora cose serie in corso sullo sfondo, ma Spy x Family dimostra che un tono spensierato non fa che migliorare i momenti più grandi che sicuramente arriveranno nelle stagioni successive e nei volumi dei manga.

JoJo's Bizarre Adventure si distingue per il suo stile artistico e per la sua narrazione. Collegando la famiglia Joestar nel corso del tempo, si possono esplorare diversi temi ed epoche della storia in questo roboante anime shonen.

Assassination Classroom offre al pubblico una delle storie più toccanti e accattivanti di tutti i tempi. Sebbene in questa serie siano presenti molti tropi tipici degli shonen, il legame tra Korosensei e i suoi studenti è innegabilmente rinfrescante. Invece di concentrarsi sul viaggio di un eroe, Assassination Classroom offre una crescita sostanziale a tutti gli studenti della classe 3E e ai loro insegnanti.

La maggior parte degli anime shonen si concentra sul fatto che solo il personaggio principale abbia dei poteri, o che sia uno dei migliori superpotenti della serie. My Hero Academia sorprende il pubblico non dando a Izuku Midoriya alcun potere o vantaggio all'inizio. Sebbene Midoriya diventi presto troppo potente, l'approccio diverso di My Hero Academia all'eroismo è stimolante. My Hero Academia ha contribuito a ripristinare la fiducia del pubblico negli anime shonen grazie alla sua grande narrazione. La vasta gamma di tipi di personaggi è anche ciò che rende questo anime così amato. Questo anime sembra mescolare l'arte occidentale in stile fumetto con i media orientali per creare qualcosa che i fan di tutte le età possono godersi insieme.

Anche se non è stato il primo, Jujutsu Kaisen è la risposta dell'anime a una trama shonen più cupa. Il mondo maligno degli Spiriti Maledetti sfida lo shonen come genere per ragazzi e adolescenti e spinge i confini della narrazione a coinvolgere luoghi e problemi del mondo reale.

Attack on Titan è stato uno dei primi shonen dark a ricevere il plauso della critica. Invece di essere un tabù, questa serie ha preso d'assalto il mondo degli anime ed è diventata rapidamente una delle serie più apprezzate. Attack on Titan si distingue non solo per il gore e la violenza, ma anche per le sue audaci scelte narrative. I creatori non hanno paura di uccidere i personaggi principali per sottolineare i veri orrori della guerra. Inoltre, il grande mistero su ciò che si trova al di là del muro è quasi così inaspettato che l'intera serie sembra cambiare.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood e il suo compagno Fullmetal Alchemist sono tra gli anime shonen più influenti di tutti i tempi. Il racconto di vendetta, espiazione e sacrificio di Hiromu Arakawa tocca così tante dure realtà della guerra da spingere i fan a mettere in discussione le proprie convinzioni su come gli anime shonen possano e debbano essere rappresentati.