10 anime romantici da recuperare assolutamente su Crunchyroll!

La libreria di contenuti in continua espansione di Crunchyroll è perfetto entrare in ogni sottogenere anime immaginabile. Da isekai a shonen a commedie harem meravigliosamente orribili, Crunchyroll ha tutto. Il romanticismo è uno dei generi più popolari e ci sono molti anime romantici che i fan possono seguire sul servizio di streaming.

The Quintessential Quintuplets stuzzica gli spettatori in anticipo, chiarendo che il protagonista dell'harem Futaro Uesgui sposerà sicuramente una delle cinque sorelle Nakano, ma non è chiaro quale. Fino ad allora, il film Quintuplets intrattiene gli spettatori con buffonate romantiche del liceo sorprendentemente sane e riconoscibili.

Masamune-kun's Revenge segue il protagonista Masamune che ha cercato di mettersi in forma al liceo a causa del bullismo da bambino. Nello specifico, vuole che Aki Adagaki si innamori di lui poiché lei lo aveva precedentemente rifiutato perché sovrappeso e successivamente rifiutarla. Le cose andarono sorprendentemente bene per Masamune finché non ricevette una lettera da un mittente anonimo che prendeva in giro le sue insicurezze passate.

Yona of the Dawn segue la protagonista Yona dopo che suo padre, Re Il, viene ucciso dal suo amico d'infanzia, Soo-won. Dopo essere fuggiti dal regno con la sua guardia del corpo, Hak, Yona è costretta a imparare a combattere e trovare i quattro draghi, reclutarli come suoi alleati e portare a compimento un'antica leggenda. Yona of the Dawn ha la stessa quantità di azione e romanticismo, con la chimica tra Hak e Yona estremamente evidente in tutta la serie.

Josee, la tigre e i pesci è un film romantico che segue Tsuneo Suzukawa e Kumiko. Tsuneo è uno studente laborioso che fatica a trovare un equilibrio tra il suo lavoro e quello accademico. Tuttavia vuole studiare all'estero, quindi ha bisogno di soldi. Una notte incontrò Kumiko, una ragazza su sedia a rotelle che preferisce il nome "Josee". È piuttosto difficile andare d'accordo con Josee, ma Tsuneo ha fatto lo sforzo dopo che sua nonna gli ha chiesto di essere il suo custode. Tsuneo voleva arrendersi ma ha cambiato idea dopo aver sentito di come Josee, come lui, avrebbe voluto viaggiare per il mondo un giorno.

Toradora! è una commedia romantica che dimostra che gli opposti si attraggono. Taiga Aisaka, conosciuta a scuola come la "Tigre dal palmo della mano", è una piccola ma focosa adolescente tsundere che ha una cotta per Yuusaku Kitamura, il vicepresidente del consiglio studentesco. Ryuuji Takasu sembra dieci volte più intimidatorio di quanto lo sarà mai Taiga, ma ha una personalità gentile e una passione per i lavori domestici. Ha anche una cotta per la migliore amica di Taiga, Minori Kushieda. Taiga e Ryuuji si sono incontrati per caso e hanno promesso di aiutarsi a vicenda con le loro cotte, ma nel frattempo si sono avvicinati l'uno all'altro.

Kimi Ni Todoke vede protagonista Sawako Kuronuma, una ragazza con una strana somiglianza con la protagonista della serie The Ring, che le è valso il soprannome dispregiativo di "Sadako". Ridicolizzata e ostracizzata dai suoi coetanei, Sawako è una ragazza timida e incompresa che vuole solo farsi degli amici. Sawako aspira ad essere come Shota Kazehaya, lo studente più popolare della sua classe. Senza paura di mettersi in gioco e perennemente allegro, Sawako e Shota si sono avvicinati durante la serie, influenzandosi a vicenda in modi inaspettati. Kimi ni Todoke riceverà una terza stagione a sorpresa da Netflix.

My Dress-Up Darling è un seinen esilarante che è tanto una lettera d'amore alla cultura cosplay quanto una commedia ecchi audace. Wakana Gojo è una studentessa liceale socialmente imbarazzante con la passione di creare bambole Hina. Un giorno, Wakana incontra Marin Kitagawa, che si interessa subito al suo hobby e gli chiede di aiutarla a creare un cosplay del suo anime preferito.

Fruits Basket segue Tohru Honda, una ragazza che vive in una tenda dopo la morte dei genitori. La famiglia Sohma la accoglie e da lì la sua vita prende una svolta totale. Ogni membro della famiglia Sohma è collegato alla maledizione dello zodiaco. Se vengono abbracciati dal sesso opposto, si trasformano nell'animale a loro associato. Improvvisamente attirata dal dramma della famiglia Sohma, Tohru apprezza il suo legame con ogni membro e giura di aiutarli a spezzare la maledizione dello Zodiaco.

Horimiya vede protagonisti Kyoka Hori e Izumi Miyamura. Miyamura normalmente sembra un nerd malinconico a scuola, ma fuori dalla scuola è coperto di piercing e tatuaggi. Kyoka è una delle studentesse più popolari, ma la sua vita non è poi così entusiasmante dato che normalmente resta a casa a prendersi cura del fratello minore. Un giorno Miyamura ha trovato il fratello di Hori e lo ha portato a casa, e da allora lui l'ha aiutata a prendersi cura di lui. Entrambi hanno dei lati l'uno dell'altro che non mostrano a nessun altro, il che rende la loro relazione molto più speciale.

My Love Story With Yamada Kun at Lv999 segue l'universitaria Akane Kinoshita che, lasciata dal suo fidanzato dopo che lui si è innamorato di una ragazza conosciuta in un videogioco, incontra il gamer Akito Yamada in un raduno del medesimo gioco. Yamada è anche un membro della gilda del videogioco MMORPG Forest of Savior (abbreviato in FoS). La serie mostra non solo l'improbabile storia d'amore fra i due, ma anche com'è possibile stringere legami duraturi attraverso i videogiochi online.