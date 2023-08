10 anime romantici che sfidano la convenzionalità del genere!

Gli anime romantici, come il genere in se, non sono spesso apprezzati per la loro banalità, pur regalando degli iconici momenti che faranno sognare tutti i cuori più sensibili. Nonostante ciò, ci sono delle perle rare che sanno essere romantici e interessanti allo stesso tempo: ecco quali!

Skip and Loafer è un delizioso anime romantico seinen che dovrebbe avere un forte fascino anche per i fan degli anime romantici shojo e shonen. La protagonista Mitsumi Iwakura, si sente una leader nata ed è determinata a diventare una futura politica a Tokyo. Per ora, Mitsumi deve prendere buoni voti e mettersi sulla buona strada per entrare in un ottimo college, ma anche un'adolescente orientata alla carriera come lei ha spazio nel suo cuore per gli amici e l'amore.

Komi can't comunicate porta sul piccolo schermo un argomento che anni fa difficilmente sarebbe stato rappresentato in una serie anime, ossia l'ansia sociale. Komi è estremamente popolare a scuola per la propria bellezza ed eleganza, tuttavia ha paura di esporsi e non riesce a parlare, per questo motivo non ha amici. In questa serie disponibile su Netflix i protagonisti affrontano temi come l'amicizia, l'amore e il disagio sociale.

My Love Story!! spicca poiché non presenta il solito ragazzo belloccio, di cui tutte le ragazze sono infatuate, ma segue Takeo Goda, uno studente del primo anno delle superiori che sembra molto più vecchio di quanto non sia in realtà. I suoi compagni di classe lo trovano intimidatorio, ma è un gigante gentile con un cuore d'oro e appassionato di pasticceria. Sfortunatamente, Takeo non ha molta fortuna con le ragazze, al contrario del suo fidato amico, e il costante rifiuto ha messo a dura prova la sua autostima, fin quando non incontra la dolce Rinko.

La nuova serie di Netflix, Romantic Killer, ha come protagonista Anzu, una protagonista femminile unica nel suo genere che non ha alcun interesse per il romanticismo. Preferisce sedersi in casa e giocare ai videogiochi mentre si rilassa con il suo gatto piuttosto che dedicarsi a qualsiasi tipo di vita amorosa. Tuttavia, la sua viene sconvolta quando uno strano mago la costringe ad innamorarsi. La serie segue Anzu mentre lotta per mantenere alte le sue mura attorno a questi bellissimi ikemen.

Tsuredure Children è una commovente commedia romantica sugli adolescenti che vivono una storia d'amore per la prima volta. La serie romanticizza l'idea dell'amore giovanile attraverso brevi vignette che faranno provare agli spettatori più adulti un senso di nostalgia per il periodo trascorso al liceo.

Tomo-chan is a girl! vede protagonista Tomo Aizawa, un maschiaccio amante del karate che finalmente trova il coraggio di confessare la sua cotta infantile, Jun. Sfortunatamente, Jun ha frainteso la sua confessione d'amore come un'espressione di gratitudine, poiché non la vede davvero come una ragazza. La serie mostrerà il viaggio che Tomo intraprende nel diventare più femminile.

Shikimori's Not Just A Cutie segue la protagonista Shikimori e il suo goffo fidanzato Izumi. Al contrario delle altre serie romantiche, i due partono già come fidanzati e il pubblico si chiede com'è possibile che questi due così agli antipodi siano riusciti a mettersi insieme: infatti, Izumi è estremamente sfortunato e viene costantemente salvata dalla fortissima Shikimori.

After the Rain è una serie anime romantica un po' insolita che non parla solo di amore, ma anche di guarigione, sia per il cuore che per il corpo. La protagonista Akira Tachibana si sente malissimo perché un infortunio alla caviglia le impedisce di correre, sua più grande passione, quindi si rallegra perseguendo una cotta innocente e unilaterale per il suo capo nel ristorante dove lavora.

Yona Of The Dawn è una serie shojo ricca di azione sulla protagonista Yona, una principessa il cui mondo è andato in pezzi dopo un colpo di stato a tradimento nel regno. In seguito, la sua guardia del corpo Hak era l'unica persona che le era rimasta. Yona imparò rapidamente quanto potesse essere crudele il mondo e si affidò a Hak per insegnarle a combattere. È diventata un'arciera di talento e ha combattuto coraggiosamente contro tutti coloro che la inseguivano.

Wotakoi: Love Is Hard For Otaku è una commedia romantica spensierata che gli spettatori più adulti apprezzeranno. Mentre molte delle migliori serie anime romantiche sono ambientate al liceo, Wotakoi è ambientato sul posto di lavoro. È un anime accattivante con tonnellate di riferimenti alla cultura pop.