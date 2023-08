10 anime sui supereroi perfetti per i fan della Marvel e DC

Le narrazioni sui supereroi sono esplose in popolarità come risposta alle difficoltà dell'inizio del XX secolo. In Occidente, i capisaldi di tutto ciò che riguarda i supereroi sono Marvel e DC, due dei più grandi editori di fumetti responsabili della creazione dei rispettivi multiversi di supereroi.

Coloro che cercano storie simili per entusiasmo a Marvel e DC potrebbero scoprire i loro nuovi eroi preferiti negli anime. Gatchaman Crowds è la versione anime del film Science Ninja Team Gatchaman nato in contemporanea ad eroi come Superman e Capitan America e per il quale i fan giapponesi andavano assolutamente pazzi.

A prima vista, la serie parodia dei supereroi Samurai Flamenco non è altro che una satira giocosa sui vigilantes. Tuttavia, quella che inizia come la semplice storia di un eccentrico aspirante eroe si trasforma rapidamente in una trama intensa con innumerevoli colpi di scena, azione emozionante ispirata al tokusatsu e una minaccia aliena per aggiungere ancora più posta in gioco al mix.

Per chi non volesse allontanarsi dal modello occidentale, il Giappone ha pensato anche a questo, con Batman Ninja, un film anime del 2018 che non va assolutamente perso. Allo stesso modo, SSSS.Gridman è una magistrale interpretazione moderna dei classici dei supereroi giapponesi che abbraccia amorevolmente le origini del genere.

In molti versi le serie shonen e seinen basate sulle battaglie soprannaturali possono essere considerate la versione anime del genere dei supereroi, anche se differiscono dalla struttura convenzionale. Il seinen action-mistery Bungou Stray Dogs racconta la storia di una società in cui i superpoteri sono comuni, tuttavia gli utenti di abilità di BSD si basano tutti su autori letterari e sulle loro opere più importanti.

Sia nei fumetti che negli anime occidentali, il pubblico è abituato a vedere gli eroi come l’apice delle prestazioni umane: giovani, convenzionalmente attraenti e cavallereschi, ma l'eroe protagonista del seinen d'azione fantascientifico Inuyashiki è un rinfrescante diversivo da queste norme. Anche Zetman differisce dai soliti racconti con un'esplorazione matura e perspicace del concetto di giustizia narrata attraverso una storia di rivalità tra due eroi: il sovrumano ZET e ALPHAS tecnologicamente incline.

Una deliziosa commedia d'azione, nonché un toccante commento sulla commercializzazione dell'eroismo, Tiger & Bunny è una versione unica del genere del poliziotto amico che fa ridere e allo stesso tempo far riflettere il pubblico. Nel mondo della serie, gli eroi si preoccupano non solo di combattere il crimine ma anche di promuovere i propri sponsor e intrattenere gli spettatori di Hero TV.

My Hero Academia non nasconde di essersi ispirato agli eroi più potenti della Marvel e della DC Comics e scovare tutti gli easter egg presenti sarà veramente una gioia per i fan. Tuttavia, la serie prende anche molto dai classici shonen e dalle serie a stampo liceale ed è altrettanto piacevole per gli spettatori di tutte le età.

One-Punch Man è invece l'apoteosi di tutte le serie sui supereroi che prende i classici cliché e li porta all'esasperazione. Nonostante la grande commedia, l'opera sa intrattenere il suo pubblico con un'ampia gamma di personaggi dai diversi poteri e personalità che, tuttavia, non supererà mai il povero e annoiato eroe Saitama.