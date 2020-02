Il 10 aprile parte la corsa di Appare-Ranman: pubblicati trailer, key visual e charadesign

P.A. Works sta per mettere in mostra il suo talento con l'anime Appare-Ranman, una gara epica negli Stati Uniti d'America di fine diciannovesimo secolo. Los Angeles, New York e tanti altri luoghi americani saranno teatro di Appare-Ranman, che ora si mostra nuovamente con una caterva di immagini e video, oltre che di informazioni importanti.

L'account Twitter ufficiale di Appare-Ranman! gestito da P.A. Works ha pubblicizzato un nuovo trailer per l'anime nella giornata di ieri. Il video, osservabile in alto alla notizia, dà il via alla Trans-American Wild Race, la gara che terrà impegnati i protagonisti durante la stagione. Si presentano così musiche e personaggi, oltre alle varie auto che saranno inevitabilmente un elemento basilare di Appare-Ranman.

Sono stati aggiunti inoltre i nuovi personaggi:

Dylan G. Ordene, doppiato da Takahiro Sakurai;

TJ, doppiato da Tomokazu Sugita;

Seth Rich Cutter, doppiato da Kazuyuki Okitsu;

con relativi character design visibili nel tweet in basso. Appare-Ranman debutterà il 10 aprile su Tokyo MX e su altri canali. Oltre alla key visual presente in calce alla notizia, sono state presentate anche le canzoni che potremo ascoltare durante l'anime: Mia REGINA si occuperà dell'opening e theme song "I got it!", singolo che sarà tra l'altro messo in vendita dal 22 aprile; Showtaro Morikubo si occuperà invece dell'ending di Appare-Ranman.

Siete pronti per godervi la gara americana che terrà impegnati i protagonisti Sonoro Appare e Isshiki Kosame?